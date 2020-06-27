Пандемия COVID-19 развивается так же, как "испанка", вторая волна может убить миллионы людей, - ВОЗ

Вторая волна эпидемии коронавируса может оказаться гораздо сильнее первой и убить миллионы людей по всему миру.

Об этом заявила Раньери Гуэрра, помощник гендиректора ВОЗ по стратегическим вопросам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По ее словам, пока пандемия протекает так, как и предполагали в ВОЗ, и по сценарию, похожему на Испанский грипп в начале 20-го века.

"Испанский грипп вел себя так же, как и COVID: летом он отступил и яростно возобновился в сентябре и октябре, в результате чего во время второй волны умерло 50 миллионов человек", — сказала она.

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Ранее ВОЗ предупредила о рисках для украинской системы здравоохранения из-за стремительного роста новых случаев инфицирования коронавирусом.