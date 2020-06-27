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Пандемия COVID-19 развивается так же, как "испанка", вторая волна может убить миллионы людей, - ВОЗ

Пандемия COVID-19 развивается так же, как

Вторая волна эпидемии коронавируса может оказаться гораздо сильнее первой и убить миллионы людей по всему миру.

Об этом заявила Раньери Гуэрра, помощник гендиректора ВОЗ по стратегическим вопросам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По ее словам, пока пандемия протекает так, как и предполагали в ВОЗ, и по сценарию, похожему на Испанский грипп в начале 20-го века.

"Испанский грипп вел себя так же, как и COVID: летом он отступил и яростно возобновился в сентябре и октябре, в результате чего во время второй волны умерло 50 миллионов человек", — сказала она.

Также на Цензор.НЕТ: В некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт, - Шмыгаль

Ранее ВОЗ предупредила о рисках для украинской системы здравоохранения из-за стремительного роста новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Топ комментарии
+12
Это ВОЗ зря опубликовала.
Ща слуги урода следующие 500 тонн масок паковать будут.
Ждемс видосики о нехороших дальнобойщиках.
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27.06.2020 01:15
+8
Да 72% пофиг, абы паликмахерские открыли.
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27.06.2020 01:06
+7
Надо брать расписку, не веришь в Ковид, не лечите меня если заболею, сдохну под забором.
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27.06.2020 01:18
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Понятно, значит к зиме надо ждать еще одного проседания экономики...
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27.06.2020 05:25 Ответить
Побаиваюсь, что будет не проседание, а обвал и хотя бы не песец.
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27.06.2020 05:40 Ответить
Слава Богу, тогда к власти придёт настоящая хунта.
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27.06.2020 05:54 Ответить
Не сильно надейтесь Нестабильность обычно делает исходы непредсказуемыми, поэтому результат может неприятно удивить....
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27.06.2020 05:59 Ответить
Я думаю что ребята давно готовы.
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27.06.2020 06:19 Ответить
Вы имеете в виду хунту/военных? Не думаю. Дело в том, что Украина беременна буржуазной революцией, и ситуация никак не может разрешиться... Силы которые могут стать хунтой не могут предложить решения, поэтому такая хунта ничем хорошим не закончится ни для страны, ни для хунты...
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27.06.2020 08:06 Ответить
Какой в жопу буржуазной революцией...Украина токсинирована совком, вирусы совка ослаблены, но они продолжают жить и отравлять организм
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27.06.2020 21:42 Ответить
Одно другому не мешает
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28.06.2020 01:20 Ответить
Точее мешает, но существует одновременно. Но путь развития общества есть только один (буржуазный), по крайней мере пока мы не пройдем тот путь, который прошли развитые страны.... Дальше пока никому не понятно Но нам об этом пока и думать не стоит
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28.06.2020 01:23 Ответить
Думаю писец нам не грозит, тк экономика Украины, как ни странно, достаточно диверсифицирована, тенезирована и приспособлена к потрясениям. Но может быть плохо... И у Украины есть большой потенциал внутреннего рынка. Эпидемия, как ни странно, может его раскрыть, тк политики в этом направлении работать не хотят....
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27.06.2020 06:05 Ответить
Не только политики, но и олигархи, вообще-то оно одно и то же.
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27.06.2020 06:15 Ответить
вы правы в одном - большего писеца нам уже не грозит. Разве что Зеленского на второй срок изберут. Поле второго срока нам уже и писец не страшен будет.
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27.06.2020 08:43 Ответить
Пандемия COVID-19 развивается так же, как "испанка", вторая волна может убить миллионы людей, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7444
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27.06.2020 05:50 Ответить
Яка в пііі-ду хунта не льстить собі, капітулянти.
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27.06.2020 07:22 Ответить
Це дмітрій-москаль. Не звертай уваги.
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27.06.2020 10:35 Ответить
Пока на штаб-квартиру рептилоидов не прилетит Томагавк, эта х**ня будет продолжаться.
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27.06.2020 05:53 Ответить
Пандемия COVID-19 развивается так же, как "испанка", вторая волна может убить миллионы людей, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2037
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27.06.2020 05:54 Ответить
ржачку этой картинки перепечатник ржачных картинок сайтов ДНР и РФ видит в том что "вторая волна может убить миллионы людей".
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27.06.2020 07:57 Ответить
Пандемія COVID-19 розвивається так само, як "іспанка", друга хвиля може вбити мільйони людей, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 339
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27.06.2020 14:14 Ответить
https://pkzsk.info/v-omske-taksist-vozit-passazhirov-v-protivogaze/ В Омске таксист возит пассажиров в противогазе.
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27.06.2020 14:17 Ответить
Это лжевирус который внедряют в голву. Цель очивидна всем по норам и в стойле стоять смирно а то оштрфуем . Панике не поддовайтесь организовано обьеденяйтесь. Воз продажные чинуши.
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27.06.2020 07:01 Ответить
Яка у Вас медециньска освіта ?
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27.06.2020 08:37 Ответить
Медицина лечит индивидума. Эпидемии дело вирусологов ученых а не санитаров.
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27.06.2020 08:57 Ответить
то есть церковно-приходское образование ?
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27.06.2020 09:09 Ответить
Обоазование ума не прибовляет.Как и янукович нашему проффесору не помогло.
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27.06.2020 09:41 Ответить
"Обоаз" конечно в профессорской деятельности мало помогает, больше помогает в кручении хвостов быкам.
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27.06.2020 12:01 Ответить
ВОЗ считает, что развитость современной медицины как и в 1918г?
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27.06.2020 07:28 Ответить
Пандемия COVID-19 развивается так же, как "испанка"/ "Что будет, если эпидемия "испанки" разразится сейчас? Мы все умрем?BBC ,1 декабря 2018" -одна из работ, благодаря которым руководство западных стран ввело карантин и тем спасло многие жизни.
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27.06.2020 08:13 Ответить
Існує така вірогідність.
Вірус може повернутись більш злим та небезпечним.
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27.06.2020 08:27 Ответить
Фликончик антисептика и масочка в кармане не помешают.
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27.06.2020 09:07 Ответить
***...
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27.06.2020 09:22 Ответить
"Пандемія COVID-19 розвивається так само, як "іспанка", друга хвиля може вбити мільйони людей, - ВООЗ"- особливо вразливими будуть люди котрі виконують владні функції, вірус їм нестрашний ,а от дурантин може їх вбити на зовсім!
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27.06.2020 09:56 Ответить
Швеция возмутилась решением ВООЗ причислить ее к странам с повышенным риском из-за коронавируса
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27.06.2020 09:57 Ответить
Корпорації - СЕРІ і NIH буде озолочена на мільярди сотень доларів. ВООЗ вже пригодована Біллом Гейтсом на 2,2 млрд доларів, тому буде озвучувапти те, що їй скаже Білл і Меланда.
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27.06.2020 10:04 Ответить
Якщо провести розслідування то вийдуть на тих хто створив вірус - на гейтса і компанію.
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27.06.2020 11:08 Ответить
Усьо пропало? Всім пі...?
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27.06.2020 11:53 Ответить
НОРМ "Велюр" соберет внеоочередное собрание Зогонтонов. Епицентр продаст масок. Рюкзак поднимет ЛАВЭ на штрафах дышащих в парке воздухом.
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27.06.2020 21:29 Ответить
Что-то подсказывает что так называемый испанский грипп был не таким уж и гриппом.
Стоит оккупировать медицину соими людьми, и можно заражать людей чем хочешь.
А потом выборочно своих лечить.
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28.06.2020 00:55 Ответить
Идет наглое и бессовестное запугивание населения.Под сурдинку которого происходят невероятные по масштабам злоупотребления. В триллионах в масштабах планеты, в миллиардах в масштабах Украины. Да вы на их физиономии посмотрите. Тех, что выступают по ТВ, безразлично по чьим каналам - хоть тех, хоть этих. Посмотрите и вам все станет ясно. Перед нами дебильные шестерки, - куклы которых водят за веревочку криминальные кукловоды Уверенный в своей безнаказанности: "Мол о здоровье людей беспокоимся!"
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28.06.2020 14:24 Ответить
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