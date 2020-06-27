Для приема больных COVID-19 готовят больницы второй и даже третьей волны, - Степанов

Заполненность коек в некоторых больницах достигает 60%. Поэтому уже начали готовить к приему больницы второй и третьей волны.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас в некоторых областях рост очень большой и большая нагрузка на больницы первой волны. Мы уже начали разворачивать больницы второй и третьей волны", - рассказал Степанов.

По словам министра, в целом по Украине средний показатель заполненности больниц пациентами с COVID-19 составляет 16%, но в отдельных регионах он превысил 60% и 50%.

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Степанов подчеркнул, что остановить активный рост заболеваемости COVID-19 можно, если украинцы будут придерживаться рекомендаций Минздрава.

"Давайте придерживаться тех правил и рекомендаций, которые мы даем. Давайте пользоваться масками, антисептиками, придерживаться социальной дистанции. Тогда риск заболеть намного уменьшится", - сказал министр.

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В то же время, по словам Степанова, благодаря профессиональной работе врачей удалось снизить показатель летальности от COVID-19. На сегодня в Украине он составляет 2,6%, тогда как в Германии - 4%, в Испании - 9,5%.

"С другой стороны, мы видим работу наших врачей, за что я им очень благодарен, потому что эффективность лечения, которая есть в нашей стране, намного лучше, чем в европейских странах. Летальность в Украине составляет 2,6% - в отличие от, например, Германии, где она достигает 4%, или от Испании с ее 9,5%", - отметил Степанов.

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