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Новости Коронавирус и карантин
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Для приема больных COVID-19 готовят больницы второй и даже третьей волны, - Степанов

Для приема больных COVID-19 готовят больницы второй и даже третьей волны, - Степанов

Заполненность коек в некоторых больницах достигает 60%. Поэтому уже начали готовить к приему больницы второй и третьей волны.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас в некоторых областях рост очень большой и большая нагрузка на больницы первой волны. Мы уже начали разворачивать больницы второй и третьей волны", - рассказал Степанов.

По словам министра, в целом по Украине средний показатель заполненности больниц пациентами с COVID-19 составляет 16%, но в отдельных регионах он превысил 60% и 50%.

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Степанов подчеркнул, что остановить активный рост заболеваемости COVID-19 можно, если украинцы будут придерживаться рекомендаций Минздрава.

"Давайте придерживаться тех правил и рекомендаций, которые мы даем. Давайте пользоваться масками, антисептиками, придерживаться социальной дистанции. Тогда риск заболеть намного уменьшится", - сказал министр.

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В то же время, по словам Степанова, благодаря профессиональной работе врачей удалось снизить показатель летальности от COVID-19. На сегодня в Украине он составляет 2,6%, тогда как в Германии - 4%, в Испании - 9,5%.

"С другой стороны, мы видим работу наших врачей, за что я им очень благодарен, потому что эффективность лечения, которая есть в нашей стране, намного лучше, чем в европейских странах. Летальность в Украине составляет 2,6% - в отличие от, например, Германии, где она достигает 4%, или от Испании с ее 9,5%", - отметил Степанов.

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Топ комментарии
+5
Мабуть ніхто вам не вірить вже. Й тому навряд чи й це правда. А враховуючи, що ви ще й рукожопі - то і взагалі невірогідно. Мало хто тепер ходить в масках. Багато просто зовсім ігнорують. Це ще й через те, що люди хочуть повноцінно жити, а не виживати поряд з рукожопами.
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27.06.2020 01:38
+2
В Україні лікарів як псів. Людей силою затягують в лікарні. А брехня про переповнення лікарень, тільки від того що всіх з коронавірусом звозять в одну лікарню.
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27.06.2020 01:20
+2
мастера спорта по ковид облажались...
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27.06.2020 01:23
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Правила форума Совет форумчан
млять, зебилы... зебачка снимает прилюдно маску на встрече (это уже после кафе), и штраф ему нельзя выписать, и при это призывают всё соблюдать...
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27.06.2020 01:17 Ответить
В Україні лікарів як псів. Людей силою затягують в лікарні. А брехня про переповнення лікарень, тільки від того що всіх з коронавірусом звозять в одну лікарню.
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27.06.2020 01:20 Ответить
...даешь естественный отбор среди обожателей оманской бубачки
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27.06.2020 01:22 Ответить
...жаль только, что рикошетом и нормальных людей может зацепить...
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27.06.2020 01:23 Ответить
мастера спорта по ковид облажались...
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27.06.2020 01:23 Ответить
Мабуть ніхто вам не вірить вже. Й тому навряд чи й це правда. А враховуючи, що ви ще й рукожопі - то і взагалі невірогідно. Мало хто тепер ходить в масках. Багато просто зовсім ігнорують. Це ще й через те, що люди хочуть повноцінно жити, а не виживати поряд з рукожопами.
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27.06.2020 01:38 Ответить
ИДИОТЫ !!!
отменить карантин не соорудив ни одного оздоровительгого центра (Китай)
это тоже самое что разрешить наркотики позакрывав нарко диспансеры...


МЛЯТЬ! Где обещанный закон разрешающий носить короткостволы честным гражданам?
*******, дачники боятся вечером гулять и спать в жару при открытых дверях!
ЙОК ВАХ МАТЬ !!!
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27.06.2020 03:34 Ответить
Давайте придерживаться тех правил и рекомендаций, которые мы даем. Давайте пользоваться масками, антисептиками, придерживаться социальной дистанции. Тогда риск заболеть намного уменьшится", - сказал министр.

Вирус сразу убежит? Твари лживые.
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27.06.2020 05:29 Ответить
https://novyny.online.ua/822122/koli-naspravdi-zyavivsya-koronavirus-visnovok-vchenih-prigolomshiv-svit/ На його переконання, тим, хто перехворів на коронавірус до оголошення епідемії, ставили діагноз грип, оскільки захворювання мають схожі симптоми. Що також важливо розуміти, нещодавно американські епідеміологи під керівництвом доцента Пенсільванського університету Пола Пленета дійшли висновку, що в рамках пандемії по світу поширюється шість різновидів коронавірусу нового типу.
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27.06.2020 08:40 Ответить
Спочатку ви, дебіли, забороняли все що хотіли (парки, спортмайданчики і т.п.) - типу припугнути населення, а тепер хочете щоб вам хтось вірив? Кідарасня зелена при владі кому хоче дозволяє працювати, кому хоче забороняє, ходить як хоче, куди хоче, в чому хоче - компаніями, тучами, отарами - а ви хочете щоб люди сиділи по домам і куй сосали, а на вулиці тільки в намордниках? Ідіть на куй, вся зелена бидлота.
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27.06.2020 09:37 Ответить
дебил дебилам лапшу вешают, а дебилы слушают и налоги платят, что бы дебилы дебилам лапшу вешали
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27.06.2020 10:25 Ответить
 
 