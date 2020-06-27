Последствия наводнения на Западной Украине будут активно ликвидировать еще около 10 дней, - Аваков

Острая фаза ликвидации последствий паводков на Западе Украины продлится по меньшей мере десять суток. МВД перебросило туда все возможные силы – технику и личный состав Нацполиции, спасателей ГСЧС и Нацгвардии, а также авиацию МВД - четыре вертолета и два самолета.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, к счастью, такого страшного наводнения, как три дня назад, уже нет. Вода сходит. Однако это наводнение мы оцениваем масштабнее, чем в 2008 году", - сказал он.

По словам министра, из-за наводнения погибли трое людей. Еще два-три человека пропали без вести.

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"В 2008 году было 38 человек. Почему так случилось? Почему мы имеем не такие тяжелые последствия с точки зрения погибших людей? Вовремя послали сигнал, что не нужно выбираться. Когда нужно, мы забирали их вертолетами. Вчера, например, двух рожениц вывезли, и постоянно туда везут воду, забирают больных... Плохой момент был с подтоплением больницы в Галиче, где пришлось эвакуировать больницу, в которой лечились больные на коронавирус. Больных пришлось эвакуировать по специальной процедуре в Ивано-Франковскую больницу", - рассказал Аваков.

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