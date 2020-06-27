РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11514 посетителей онлайн
Новости Паводки на Западной Украине
2 077 11
Аваков (3444) паводок (294)

Последствия наводнения на Западной Украине будут активно ликвидировать еще около 10 дней, - Аваков

Последствия наводнения на Западной Украине будут активно ликвидировать еще около 10 дней, - Аваков

Острая фаза ликвидации последствий паводков на Западе Украины продлится по меньшей мере десять суток. МВД перебросило туда все возможные силы – технику и личный состав Нацполиции, спасателей ГСЧС и Нацгвардии, а также авиацию МВД - четыре вертолета и два самолета.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, к счастью, такого страшного наводнения, как три дня назад, уже нет. Вода сходит. Однако это наводнение мы оцениваем масштабнее, чем в 2008 году", - сказал он.

По словам министра, из-за наводнения погибли трое людей. Еще два-три человека пропали без вести.

Читайте на Цензор.НЕТ: Паводки на Западной Украине затопили около 5000 колодцев с питьевой водой, - Аваков

"В 2008 году было 38 человек. Почему так случилось? Почему мы имеем не такие тяжелые последствия с точки зрения погибших людей? Вовремя послали сигнал, что не нужно выбираться. Когда нужно, мы забирали их вертолетами. Вчера, например, двух рожениц вывезли, и постоянно туда везут воду, забирают больных... Плохой момент был с подтоплением больницы в Галиче, где пришлось эвакуировать больницу, в которой лечились больные на коронавирус. Больных пришлось эвакуировать по специальной процедуре в Ивано-Франковскую больницу", - рассказал Аваков.

Также на Цензор.НЕТ: Многонациональный батальон "Тиса" привлекут к ликвидации последствий паводка

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
10 дней распила лавэ !
показать весь комментарий
27.06.2020 03:40
+2
Месяцев 10 будет дерибан бабла.
показать весь комментарий
27.06.2020 07:07
+1
А потом выйдет солнце
показать весь комментарий
27.06.2020 02:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А потом выйдет солнце
показать весь комментарий
27.06.2020 02:33 Ответить
Хотіли у червні з'їздити в Карпати, а тут така біда.
показать весь комментарий
27.06.2020 02:47 Ответить
ни когда не планируйте отдых в карпатах в июне, 80% попадете на плохую погоду
показать весь комментарий
27.06.2020 07:49 Ответить
10 дней распила лавэ !
показать весь комментарий
27.06.2020 03:40 Ответить
Если бы только 10-ть, "распил" может продлиться на года.
показать весь комментарий
27.06.2020 05:49 Ответить
Месяцев 10 будет дерибан бабла.
показать весь комментарий
27.06.2020 07:07 Ответить
Одна радість, що ця вода не потрапила в Крим.
Слава Україні!
показать весь комментарий
27.06.2020 07:57 Ответить
Автор! Ти навмисне пишеш "западной Украіне"? Чи це через брак освіти чи імбіцелії?
Не існує ніякої "западної України", є лише запад України!
показать весь комментарий
27.06.2020 08:36 Ответить
актівно піліть бабло 10 днєй, а потом наступить пасівна стадія - вода сама собою стече та висохне, розрушені обісця населення само почне прибирати своїми силами
показать весь комментарий
27.06.2020 09:09 Ответить
Наслідки шести років кришування Аваковим корупції, вирубки лісів, вимивання бурштину і т.д. Цей чорт вже переплюнув Захарченка і Яника!!!
показать весь комментарий
27.06.2020 10:39 Ответить
 
 