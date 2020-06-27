Бары в Техасе и Флориде закрывают из-за новой вспышки коронавируса

Губернаторы американских штатов Техас и Флорида приняли решение опять закрыть бары из-за роста случаев заболевания COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как я и говорил с самого начала, если число положительных результатов тестов превысит 10% , власти штата Техас предпримут дальнейшие меры по предотвращению распространения COVID-19", - заявил губернатор Техаса Грег Эбботт.

"На данный момент очевидно, что рост числа случаев в значительной степени обусловлен определенными видами деятельности, в том числе встречами в барах Техаса", - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Из-за роста случаев инфицирования COVID-19 в Киевской области ограничено проведение массовых мероприятий и сокращено время работы общепита и развлекательных учреждений, - ОГА

Губернатор отметил, что теперь все заведения, которые получают 51% своей валовой выручки от продажи алкоголя, будут закрыты, но они смогут продолжать работать "на вынос".

Принятые в Техасе меры поддержали и власти Флориды, где также наблюдается значительный рост случаев заражения.

В пятницу во Флориде было зафиксировано 8 942 новых случая заражения COVID-19, что на 3 тыс. превышает рекорд по заражениям за одни сутки, установленный несколько дней назад. Таким образом, власти Флориды сообщили о более чем 32 тыс. подтвержденных случаях заражения за последние семь дней.

Также на Цензор.НЕТ: Пандемия COVID-19 развивается так же, как "испанка", вторая волна может убить миллионы людей, - ВОЗ

Всего в США по состоянию на 26 июня насчитывается более 2,5 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 127 018 пациентов с COVID-19 умерли, более 1 млн полностью вылечились.