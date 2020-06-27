Бары в Техасе и Флориде закрывают из-за новой вспышки коронавируса
Губернаторы американских штатов Техас и Флорида приняли решение опять закрыть бары из-за роста случаев заболевания COVID-19.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Как я и говорил с самого начала, если число положительных результатов тестов превысит 10% , власти штата Техас предпримут дальнейшие меры по предотвращению распространения COVID-19", - заявил губернатор Техаса Грег Эбботт.
"На данный момент очевидно, что рост числа случаев в значительной степени обусловлен определенными видами деятельности, в том числе встречами в барах Техаса", - добавил он.
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Губернатор отметил, что теперь все заведения, которые получают 51% своей валовой выручки от продажи алкоголя, будут закрыты, но они смогут продолжать работать "на вынос".
Принятые в Техасе меры поддержали и власти Флориды, где также наблюдается значительный рост случаев заражения.
В пятницу во Флориде было зафиксировано 8 942 новых случая заражения COVID-19, что на 3 тыс. превышает рекорд по заражениям за одни сутки, установленный несколько дней назад. Таким образом, власти Флориды сообщили о более чем 32 тыс. подтвержденных случаях заражения за последние семь дней.
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Всего в США по состоянию на 26 июня насчитывается более 2,5 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 127 018 пациентов с COVID-19 умерли, более 1 млн полностью вылечились.
Пожалуйста, подождите...
Иди в инфекционку работай, раз такой смело-умный!
Побачимо, що в нас буде.
а казалось бы чего уж проще: давным-давно провозглашён принцип "лечить больного, а не болезнь"... но желание схитрить....
хотя... если в результате несоблюдения предосторожности такими особями, часть этих приматов покинет этот мир, может оно и к лучшему, это и есть естественный отбор
У січні-лютому цього року Україна продала за кордон понад 500 тонн медичних масок. Китаю 80 тонн масок у січні-лютому. А потім завозила китайські в Україну в березні! Ну й вишенька на торті: забезпечити масками Збройні сили України на початку карантину не змогли. Зате 18 тонн випустили на продаж у Росію. Агресору. Так, саме так виглядає бізнес на крові, а не ото все, що розповідало коломой-ТБ",
Як, пожиттєве, чи таки розстріл по законам воєнного часу Зеленському світить?
Кстати, в Штатах если больной, скажем с циррозом заболел ковидом-19 и умер, то причина смерти будет выставлена Ковид-19, а у нас точно такому же больному причину смерти поставят цирроз. Статисика ведь вещь не сколько упрямая, сколько весьма
хитрожохитропопая.
а то мы выглядем хреновато, а деде все 2й срок снится - шо там уже такого сладкого?
наши звери? - ни ни и ще раз ни! - ручайюся!