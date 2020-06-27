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Бары в Техасе и Флориде закрывают из-за новой вспышки коронавируса

Бары в Техасе и Флориде закрывают из-за новой вспышки коронавируса

Губернаторы американских штатов Техас и Флорида приняли решение опять закрыть бары из-за роста случаев заболевания COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как я и говорил с самого начала, если число положительных результатов тестов превысит 10% , власти штата Техас предпримут дальнейшие меры по предотвращению распространения COVID-19", - заявил губернатор Техаса Грег Эбботт.

"На данный момент очевидно, что рост числа случаев в значительной степени обусловлен определенными видами деятельности, в том числе встречами в барах Техаса", - добавил он.

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Губернатор отметил, что теперь все заведения, которые получают 51% своей валовой выручки от продажи алкоголя, будут закрыты, но они смогут продолжать работать "на вынос".

Принятые в Техасе меры поддержали и власти Флориды, где также наблюдается значительный рост случаев заражения.

В пятницу во Флориде было зафиксировано 8 942 новых случая заражения COVID-19, что на 3 тыс. превышает рекорд по заражениям за одни сутки, установленный несколько дней назад. Таким образом, власти Флориды сообщили о более чем 32 тыс. подтвержденных случаях заражения за последние семь дней.

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Всего в США по состоянию на 26 июня насчитывается более 2,5 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 127 018 пациентов с COVID-19 умерли, более 1 млн полностью вылечились.

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Топ комментарии
+10
меня не перестают умилять та биомасса, которая верещит что ковид-19 выдумка, миф, сговор, дурантин и т.д.
хотя... если в результате несоблюдения предосторожности такими особями, часть этих приматов покинет этот мир, может оно и к лучшему, это и есть естественный отбор
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27.06.2020 06:23
+4
Бороться с Ковид-19 очень просто. Из ценра дать устный звонок по горздравам не ставить этот диагноз. И поменьше всяких тестов, ведь их так мало. Нету тела - нету дела. А причина любой смерти - это завсегда сердечно-легочная недостаточность. .Всего то делов! Уря! Наше здравохранение впереди планеты всей!
Кстати, в Штатах если больной, скажем с циррозом заболел ковидом-19 и умер, то причина смерти будет выставлена Ковид-19, а у нас точно такому же больному причину смерти поставят цирроз. Статисика ведь вещь не сколько упрямая, сколько весьма хитрожо хитропопая.
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27.06.2020 07:41
+3
Бары в Техасе и Флориде закрывают из-за новой вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 7881
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27.06.2020 05:29
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Правила форума Совет форумчан
Тест на ковид отрицательный, а дальше твои проблемы.
Иди в инфекционку работай, раз такой смело-умный!
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27.06.2020 12:32 Ответить
простое решение
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27.06.2020 03:30 Ответить
Бары в Техасе и Флориде закрывают из-за новой вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 7943
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27.06.2020 05:47 Ответить
Отак колотитимуть ще кілька місяців: закрили-відкрили, відкрили-закрили ...
Побачимо, що в нас буде.
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27.06.2020 01:53 Ответить
Вообще то планируют мурыжить около двух лет.
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27.06.2020 02:22 Ответить
Навіть так ? Ясно. Треба терпіння не витрачати.
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27.06.2020 02:53 Ответить
когда постановка задачи гнилая, такое получается...
а казалось бы чего уж проще: давным-давно провозглашён принцип "лечить больного, а не болезнь"... но желание схитрить....
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27.06.2020 03:35 Ответить
Какое то ОЧКО непонятное
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27.06.2020 02:01 Ответить
Ковид это не болезнь это агрессия. А почему не пишут что в остальных 49 штатах разрешено открывать бары. Секта атакует. Есть страшилки с ковидом но настоящих больных нет. Скоро больных чумой но с ковидом будут записывать в секту. У человека около 200 вирусов один из них ковид 19-бессимптомный.
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27.06.2020 03:23 Ответить
ковид - это структурообразующий миф.
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27.06.2020 03:36 Ответить
КОВИД---это когда у человека в клетках тела или в крови есть какие то антитела вируса..
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27.06.2020 06:27 Ответить
не-а! это когда страх мозги отключает (если есть чего отключать, канешна).
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27.06.2020 07:03 Ответить
Не мели дурниць усе у нас буде добре а якщо ти песиміст то пішов на юх
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27.06.2020 04:31 Ответить
Эти шизофреники ковидо-оптимисты счтают корона это хорошо и все буде добре. А утверждать что болезнь не опасна это песимист.
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27.06.2020 05:27 Ответить
Бары в Техасе и Флориде закрывают из-за новой вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 7881
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27.06.2020 05:29 Ответить
Бары в Техасе и Флориде закрывают из-за новой вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 6622
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27.06.2020 05:46 Ответить
Бары в Техасе и Флориде закрывают из-за новой вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 923
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27.06.2020 05:48 Ответить
меня не перестают умилять та биомасса, которая верещит что ковид-19 выдумка, миф, сговор, дурантин и т.д.
хотя... если в результате несоблюдения предосторожности такими особями, часть этих приматов покинет этот мир, может оно и к лучшему, это и есть естественный отбор
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27.06.2020 06:23 Ответить
https://censor.net/user/73230, прокоментуй:
У січні-лютому цього року Україна продала за кордон понад 500 тонн медичних масок. Китаю 80 тонн масок у січні-лютому. А потім завозила китайські в Україну в березні! Ну й вишенька на торті: забезпечити масками Збройні сили України на початку карантину не змогли. Зате 18 тонн випустили на продаж у Росію. Агресору. Так, саме так виглядає бізнес на крові, а не ото все, що розповідало коломой-ТБ",
Як, пожиттєве, чи таки розстріл по законам воєнного часу Зеленському світить?
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27.06.2020 07:17 Ответить
Бороться с Ковид-19 очень просто. Из ценра дать устный звонок по горздравам не ставить этот диагноз. И поменьше всяких тестов, ведь их так мало. Нету тела - нету дела. А причина любой смерти - это завсегда сердечно-легочная недостаточность. .Всего то делов! Уря! Наше здравохранение впереди планеты всей!
Кстати, в Штатах если больной, скажем с циррозом заболел ковидом-19 и умер, то причина смерти будет выставлена Ковид-19, а у нас точно такому же больному причину смерти поставят цирроз. Статисика ведь вещь не сколько упрямая, сколько весьма хитрожо хитропопая.
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27.06.2020 07:41 Ответить
В ЮКей точно также, любому умершему с коронавирусом, независимо от причины смерти, лепят причину смерти ковид. Потому и статистика смертей завышенная. Такое впечатление, что леваки взяли эпидемию на вооружение в качестве политического оружия против Трампа в США и Брекзита в ЮКей.
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27.06.2020 08:54 Ответить
еще проще - прекратите тестиривание - доня сказал!
а то мы выглядем хреновато, а деде все 2й срок снится - шо там уже такого сладкого?
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27.06.2020 09:10 Ответить
шансы заколдобиться у свидетелей секты всемогущего вируса выше, но объяснить им это невозможно, ибо если бы у них работали мозги, они бы не попали в секту...
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27.06.2020 08:42 Ответить
Це вони верещать, поки під ШВЛ не попадуть.
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27.06.2020 08:49 Ответить
Ну так продаж масок в розпал епідемії, та ще й в рашку- як? Розстріл, чи пожиттєве? І чи не торгівля це на крові?
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27.06.2020 08:38 Ответить
а что ж ты самое "вкусное" не написал? я про то, что в кацапстан маски шли по 25 коп. штука.
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27.06.2020 08:43 Ответить
то той на крови торгуванькав......
наши звери? - ни ни и ще раз ни! - ручайюся!
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27.06.2020 08:46 Ответить
закрыли бары? - те хто поумнее из техасцев - уже все сделали и забыли....
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27.06.2020 07:52 Ответить
https://novyny.online.ua/822122/koli-naspravdi-zyavivsya-koronavirus-visnovok-vchenih-prigolomshiv-svit/ На його переконання, тим, хто перехворів на коронавірус до оголошення епідемії, ставили діагноз грип, оскільки захворювання мають схожі симптоми. Що також важливо розуміти, нещодавно американські епідеміологи під керівництвом доцента Пенсільванського університету Пола Пленета дійшли висновку, що в рамках пандемії по світу поширюється шість різновидів коронавірусу нового типу.
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27.06.2020 08:36 Ответить
В барах надо виски пить, а не за короновирусом гоняться.
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27.06.2020 17:30 Ответить
 
 