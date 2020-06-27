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взрыв (6500) Киев (24765) Киевгаз (40) МВД (9151) Шевченко Артем (261)

Взрыв в столичной многоэтажке: Проведен обыск у одного из слесарей "Киевгаза", осуществлявшего замену счетчиков

Взрыв в столичной многоэтажке: Проведен обыск у одного из слесарей

Правоохранители продолжают проверять акционерное общество "Киевгаз" на предмет возможной причастности к взрыву в многоэтажке на Позняках, однако, никаких подозрений пока не объявляют.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом сообщил глава Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Процессуально подозреваемых пока еще нет, но большой объем следственных действий касается компании АО "Киевгаз", как непосредственно Дарницкого отделения, так и центрального офиса компании "Киевгаз" и газораспределительного пункта", - отметил Шевченко.

По словам спикера МВД, полиция изъяла документы из офисов "Киевгаза", а также провела обыск у одного из слесарей.

"Следственные действия проведены у одного из слесарей, который проводил замену счетчиков на поверку в кв. 224, которая, как предполагает следствие, могла быть эпицентром взрыва", - объяснил Шевченко, добавив, что, предварительно, следственные действия продлятся два месяца.

По факту взрыва столичная полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей. Вероятным виновникам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Ранее замглавы МВД заявил, что основная версия взрыва в киевской многоэтажке связана с нарушениями "Киевгаза" при обслуживании счетчиков.

Константин Рыбак, житель многоквартирного жилого дома на Позняках в Киеве, в котором 22 июня произошел взрыв, опроверг версию органов следствия об утечке бытового газа как причине взрыва.

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Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

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Топ комментарии
+40
Omg, ну что вы у него там надеетесь найти...
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27.06.2020 08:49
+25
Шо вони хотіли знайти в його квартирі?
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27.06.2020 08:49
+18
Топорная работа мусоров по лекалам совка,ничего нового.
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27.06.2020 08:54
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Страница 2 из 2
А запах газу ніхто не відчув ?
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27.06.2020 09:07 Ответить
а кто то меркаптан еще добавляет в газ ? он денег стоит
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27.06.2020 20:11 Ответить
Шукають меркаптан у квартирі слюсаря? Невже він весь покрав?
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27.06.2020 23:30 Ответить
скиздил что то,вот и рвануло
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27.06.2020 09:10 Ответить
прокладки...
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27.06.2020 09:23 Ответить
Навіщо звичайний слюсар, коли кожне замовлення проєрестровані у офісі фірми, став би займатися ідіотством?
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27.06.2020 10:29 Ответить
тобто це незвичайний слюсар?
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27.06.2020 23:31 Ответить
Газовые компании - один из основных гнойников украинской коррупции.
А они проволят обыск у слесаря.
Тысяча лайков...
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27.06.2020 09:19 Ответить
в гнойниках именно так и происходит...и представьте себе найдут...хотя и не представляю что...
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27.06.2020 09:25 Ответить
за пожар в лагере в Одессе приговор суда есть только по воспитательнице ...
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27.06.2020 09:29 Ответить
Нашли плоскогубцы и отвертки это о многом подсказало следствию.******* дебилы...
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27.06.2020 09:30 Ответить
ко мне за последние лет двадцать ни разу не пришли газовщики с журналом и вопросами; - У вас вытяжка на кухне не заклеена? У вас есть щель под кухонной дверью не менее 20 мм? И я не расписывался у них нигде, что был проведен плановый обход и проверка этих условий.
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27.06.2020 09:36 Ответить
Слесаря можно проверить разве что на наличие диплома об образовании. Лучше проверьте чиновников Облгаза. Почему они не выделяют деньги на новые счетчики и оборудование. Такая же жопа как и у Киевобленерго. Пока что то не крякнет то за голову не возьмутся
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27.06.2020 09:39 Ответить
Ну ведь есть факт - замена счетчиков - взрыв. Можете вопить, что угодно, но я рекомендую подумать, когда в вам придут бесплатно менять счетчики. Хотя от Рината мне поменяли счетчик на электричество, вроде все ОК.
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27.06.2020 09:39 Ответить
Между прочим, очень верное решение.
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27.06.2020 09:42 Ответить
За границей, у кого газовое оборудование стоит, это датчики обязательны..
Вот ктото слышал, что в западной Европе от газа взрывались дома? Я лично не слышал..
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27.06.2020 10:03 Ответить
Нулівка яка написала єдиний коментар і на мові окупанта.
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27.06.2020 10:53 Ответить
Але оплатити це доведеться мешканцям.
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27.06.2020 10:44 Ответить
Газовые компании,могут обязать в законном порядке устанавливать данные приборы..
Это изза безопасности и изза возможного того что произошло.
Есть разные виды датчиков. Даже на Розетке эти датчики есть в свободной продаже
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27.06.2020 10:50 Ответить
Гарна реакція. Але у вашій "допомозі" з Мордору Україна не має необхідності. Вам би тепер Схід відстояти, щоби не реалізувався діагноз з книги Глуховського.
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27.06.2020 11:11 Ответить
Эти датчики реагируют на табачный дым, сбежавшее молоко и запах ацетона. В котельных ставится газоанализатор и электромагнитный клапан.
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27.06.2020 15:12 Ответить
"Проведен обыск у одного из слесарей "Киевгаза", осуществлявшего замену счетчиков" - глупость-то какая? Стрелочника уже определили и кошмарят...
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27.06.2020 09:49 Ответить
идиоты, нужно у дворника смотреть же.

слесарь у дворника дома оставил всё снаряжение и компоненты.
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27.06.2020 10:01 Ответить
Ничего они найти не собирались. Украина превращается в полицейское государство. Обыск это способ давления. Не удивлюсь, если обыск провели без санкции. Просто оперу так захотелось.
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27.06.2020 10:11 Ответить
сценарій НКВД - вломіцца в чєтирє часа утра, уложіть мордой в пол, расхєрачіть піаніну і акваріум...
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27.06.2020 10:32 Ответить
ну так ведь калька с кацапов абсолютно во всём .у тех даже по админделам могут обыск проводить . а вдруг чего найдётся не говоря уже про уголовные хоть дтп хоть неуплата алиментов .
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27.06.2020 11:53 Ответить
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27.06.2020 10:16 Ответить
Найефективніші з найрехвормованіших.
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27.06.2020 10:20 Ответить
Вы у него патроны найдите или, там, наркоту... Чтобы можно было его закрыть и работать с ним...)
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27.06.2020 10:28 Ответить
достаточно адной таблЕткі
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27.06.2020 10:33 Ответить
А эти счетчики на газ или воду хоть проверяют? или просто легальный способ раз в 4 года срубить с каждого пару сотен. Сняли, полежал где-то там, и обратно поставили.
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27.06.2020 10:44 Ответить
А что искали? Накидную гайку?
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27.06.2020 10:55 Ответить
разводной болт
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27.06.2020 11:00 Ответить
Письменное задание ***** на взрыв дома. Конченные дэбилы.....
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27.06.2020 13:13 Ответить
Шутка? На то она и накидная чтоб на трубе остаться.
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27.06.2020 15:14 Ответить
Вибух у столичній багатоповерхівці: Проведено обшук у одного з слюсарів "Київгазу", який здійснював заміну лічильників - Цензор.НЕТ 4230
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27.06.2020 11:06 Ответить
ааа ору)))
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27.06.2020 11:35 Ответить
КУБАТУРА КВАДРАТА
А скажите мне, люди добрые - почему если газовщики подозревают жильцов в установке счётчиков, преуменьшающих расход газа, то жильцы должны верить газовщикам, что те не подкручивают счётчики для преувеличения расхода газа?
ОДНИ ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ!
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27.06.2020 11:20 Ответить
Как бы да! Но не да!
Очень уж больно много участников действа: производитель и проверяющий счетчик, поставщик газа, обслуживающая газопровод контора.

Гибкий бойпас между входным краном расположенным перед счетчиком и краном потребителя(любого), краны клиновые СССсовок.
Но оно надо????
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27.06.2020 22:14 Ответить
правильно, надо изъять всю документацию, этож надо так исполнять, за большую взятку поустанавливали счетчики в спальнях, но слесарь украл прокладку и бедные люди во сне дышали вонючим газом, коты блевали прямо на комнатные тапочки, комары пролетали мимо, бедные мухи теряли сознание.
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27.06.2020 11:20 Ответить
Шо там искать? Если газ рассейский, то путен виноват. Все, можно закрывать дело.
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27.06.2020 11:47 Ответить
А почему нет датчиков утечки газа? Чтоб так все запущено...
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27.06.2020 11:48 Ответить
Почему "сын известного сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого" жил в Киеве?? Дожился. Не патриоты Лугандона эти сепаратисты.
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27.06.2020 12:12 Ответить
Обыскатели изъяле газовый ключ №1?
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27.06.2020 13:42 Ответить
они дома у слесаря гайку с заглушкой искали?
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27.06.2020 17:14 Ответить
«провела обыск у одного из слесарей» Що Аваков хотів знайти в слюсаря вдома? Крадений газ? Лічильник? Що за ідіотизм?
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27.06.2020 18:49 Ответить
Нужно проверить связи этого слесаря с ФСБ. И приобщить результаты к делу о сбитом Боинге - не он ли заложил взрывчатку...
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27.06.2020 19:22 Ответить
Нашли главную улику - пробку от чекушки со следами запаха буряка и инструкцию по снятию газовых счетчиков с пятнами от селедки...
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28.06.2020 07:49 Ответить
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