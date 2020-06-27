Взрыв в столичной многоэтажке: Проведен обыск у одного из слесарей "Киевгаза", осуществлявшего замену счетчиков

Правоохранители продолжают проверять акционерное общество "Киевгаз" на предмет возможной причастности к взрыву в многоэтажке на Позняках, однако, никаких подозрений пока не объявляют.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом сообщил глава Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Процессуально подозреваемых пока еще нет, но большой объем следственных действий касается компании АО "Киевгаз", как непосредственно Дарницкого отделения, так и центрального офиса компании "Киевгаз" и газораспределительного пункта", - отметил Шевченко.

По словам спикера МВД, полиция изъяла документы из офисов "Киевгаза", а также провела обыск у одного из слесарей.

"Следственные действия проведены у одного из слесарей, который проводил замену счетчиков на поверку в кв. 224, которая, как предполагает следствие, могла быть эпицентром взрыва", - объяснил Шевченко, добавив, что, предварительно, следственные действия продлятся два месяца.

По факту взрыва столичная полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей. Вероятным виновникам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Ранее замглавы МВД заявил, что основная версия взрыва в киевской многоэтажке связана с нарушениями "Киевгаза" при обслуживании счетчиков.

Константин Рыбак, житель многоквартирного жилого дома на Позняках в Киеве, в котором 22 июня произошел взрыв, опроверг версию органов следствия об утечке бытового газа как причине взрыва.

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Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

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