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В университетах Украины будут создавать лаборатории по исследованию искусственного интеллекта, - Минцифры

В университетах Украины будут создавать лаборатории по исследованию искусственного интеллекта, - Минцифры

В Украине представили проект создания лабораторий по исследованию искусственного интеллекта.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.

"Начался первый этап инициативы - презентация для представителей университетов и IT бизнеса проекта лабораторий искусственного интеллекта. Комитет по развитию искусственного интеллекта в Украине при Минцифры вместе с Министерством образования и науки Украины, совместно организовали встречу, в которой приняли участие более 100 представителей вузов со всей Украины", - говорится в сообщении.

Участникам встречи рассказали об особенностях создания лабораторий искусственного интеллекта. Обсудили мотивацию для IT-компаний по поддержке и финансированию проведения исследований, а также функционирование лабораторий в области искусственного интеллекта.

В дальнейшем планируется организовать еще одно мероприятие для украинских вузов и бизнеса. На нем университеты представят способность организовать такую ​​лабораторию на базе своего заведения, а бизнес сможет выбрать лучшие объекты для инвестиций.

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Топ комментарии
+10
Вы его сначала создайте, чтоб было что исследовать.
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27.06.2020 10:07
+10
Ездит у нас по стране один такой искусственный интеллект, правда без способности самообучаться.
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27.06.2020 10:08
+9
Гроші на вітер. Мінцифри виявилося нездатним навіть нормально дистанційну освіту організувати для природнього інтелекту.
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27.06.2020 10:17
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Правила форума Совет форумчан
Вы его сначала создайте, чтоб было что исследовать.
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27.06.2020 10:07 Ответить
нам ще тільки цього не вистачало...кожен під себе стовбичить ділянку для відмвання коштів...
новий гіперлуп
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27.06.2020 10:31 Ответить
Минцифры и лаборатории искусственного интеллекта - это направление деятельности сатанинского мирового олигархата, которому служат зеленые. Они не открыли лаборатории по созданию зеленой энергетики , по добыче и созданию новых видов энергии, по лечению серьезных заболеваний,но цифровизация у них приоритет и это понятно почему - чипирование украинцев и тотальный контроль над украинцами - приоритет для них и их хозяев.
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27.06.2020 13:18 Ответить
Повна верховна зрада ,кабмін....
Матеріалу на біоносіях просто валом!
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27.06.2020 10:31 Ответить
А что ожидать от рептилий?
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27.06.2020 13:19 Ответить
Предлагаю сдать зеленських на опыты этих ребят =)
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27.06.2020 10:08 Ответить
а где у зеленых интеллект?
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27.06.2020 10:19 Ответить
Это инициатива правящей партии? Слугам явно не хватает интеллекта. Пытаются заменить искусственным.
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27.06.2020 12:15 Ответить
Ездит у нас по стране один такой искусственный интеллект, правда без способности самообучаться.
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27.06.2020 10:08 Ответить
А у того,что у нас по стране катается,присутствует интеллект?)
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27.06.2020 10:11 Ответить
Ну такой искусственный знаете ли
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27.06.2020 10:13 Ответить
у моего телефона интеллект больше, чем у этого нелоха.
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27.06.2020 10:20 Ответить
У нього просто нейромережа вичерпалась- нових шарів немає)
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27.06.2020 10:51 Ответить
Создание неиспрвимых зебуинов-зомби?
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27.06.2020 10:08 Ответить
Пук
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27.06.2020 10:10 Ответить
Прям как на расеюшке) 90% новостей от зебилов про "будет". Про "сделали" ниче нет
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27.06.2020 10:13 Ответить
Вставте Буратіні хоча б штучний інтелект, бо там пустота, як сказав чувак на самокаті.
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27.06.2020 10:13 Ответить
Когда Омелян предлагал Маску создать полигон для испытания гиперлупа в Украине в виду дешевизны земли и рабочей силы - ржали всей пивной. а когда зебуины предлагают создать лаборатории по изучению сферического коня в вакууме - это ми ми ми и кул диджитализация в натуре
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27.06.2020 10:16 Ответить
Штучний інтеллект можливий тому що є багато програмістів. Але дуже бракує в країні звичайного інтеллекту. В масах.
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27.06.2020 11:00 Ответить
Гроші на вітер. Мінцифри виявилося нездатним навіть нормально дистанційну освіту організувати для природнього інтелекту.
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27.06.2020 10:17 Ответить
Пацаны, ребята из ЦЕНЗОР.... Почему так отстаете с новостями?.... ГЛАВНАЯ ВЧЕРАШНЯЯ НОВОСТЬ
РУССКИЕ ПЛАТИЛИ ТАЛИБАНУ ЗА УБИТЫХ АМЕРИКАНСКИХ СОЛДАТ В АФГАНИСТАНЕ!!!!
Это будет похлеще МН17, Скрипалей и т..

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8464901/Russia-paid-Taliban-BOUNTIES-killing-American-troops-Afghanistan.html Russia paid the Taliban BOUNTIES for killing American troops in Afghanistan in plot orchestrated by secret unit which poisoned a defector spy - and White House has known for MONTHS
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27.06.2020 10:17 Ответить
В комментам к статье всем пофиг.
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27.06.2020 11:53 Ответить
Дейли Мейли...это британская пресса... А вот в Америке не будет пофиг... Америка это не Украина... В Америке,особенно простые американцы, очень уважают своих военных, Армию Юсей......
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27.06.2020 12:40 Ответить
Енто открытие будет удостоено Шнобелевской премии...
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27.06.2020 10:28 Ответить
Давно вже відома тема, головне навчити машину самій навчатися і все, потім буде все як у термінаторі. От нащо створювати інтелект? Машина має бути керована.
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27.06.2020 10:29 Ответить
Наша песня хороша, начинай сначала. Молочные реки, кисельные берега. Ананасы несутся, бананы колосятся, жирафы доятся. Бла-бла-бла, фанфары и салюты...

Таааакия перспективы открываютца, шо аж шнурки на лабутенах дыбом встают!!
😁😁
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27.06.2020 10:32 Ответить
(так.....пейсы крутятся - деньжищи мутятся ))))
а искусственный интеллект будут искать-исследовать амёбы )))))
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27.06.2020 10:35 Ответить
отлично...
вы сначала наличие интеллекта у ылиты исследуйте (ну если найдете)))
а то по-приколу долго не протянем...кроме зрелищ еще и хлеба хочется ))))
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27.06.2020 10:34 Ответить
Пока в университетах Украины будут создавать лаборатории по исследованию искусственного интеллекта, так уже доказано методом тыка , что руководить Украиной может даже самое умственно отсталое существо под коксом и с чёрным юмором, надеюсь недолго. Как говорится пережили одно существо под названием януковощ, будем надеятся переживём и другое несчатье или проклятие.
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27.06.2020 10:42 Ответить
Распил. Нет никакого "искусственного интеллекта". Есть программное обеспечение для решения различных классов задач. К решалке можно приделать голосовое сопровождение, типа Кортаны. Но это всё равно будет просто программа.
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27.06.2020 10:43 Ответить
будем импортировать кацапам как дополнение к единственной извилине... и обязательно добавить тетрис
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27.06.2020 10:46 Ответить
Зрештою вирішать кадрові проблеми...
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27.06.2020 10:44 Ответить
Институты не должны отставать от мирового тренда.Это нужно и для оборонщиков.Здесь не нужны миллиарды на оборудование.Здесь нужно вкладываться в мозги.А из них мозги давно уходят.Институт без науки,всё равно,что бык без спермы.
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27.06.2020 10:55 Ответить
Самое трудное в разработке искусственного интеллекта, это научить его бухать.
А всему остальному он сам научится.
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27.06.2020 10:57 Ответить
Штучний інтеллект самонавчаеться. Подивиться він на все що в країні робиться, і сам забухає.
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27.06.2020 11:01 Ответить
Я боюсь, что Украинский искусственный интеллект, сразу сбежит в Польшу.
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27.06.2020 11:04 Ответить
Чего так пессимистично. Посмотри вокруг, хотя бы на этом цензоре, сразу увидишь, что даже люди бывают, с искусственным интеллектом.
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27.06.2020 11:13 Ответить
Вже не знають як вкрасти гроші з державного бюджету.
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27.06.2020 11:02 Ответить
Щоб щось було потрібна зміна психології і панування інтелектуального, а не жлобського, класу. Тобто, повинна бути ситуація коли інтеллуктуально розвинений продуктивний людини ніякий жлоб не може заважати жити і створювати ввп. Тобто, якщо жлоб відкрив рота на програміста на вулиці, чи в магазині, чи в держ. органі, поліція має миттево приїхати і скрутити жлоба. Наприклад. Тоді буде інтеллект і все інше. А поки що й досі масова імміграція. Тому що розумні люди з бидлом жити не хочуть.
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27.06.2020 11:05 Ответить
Конечно, своего интеллекта нет - хотя бы искусственный будет.
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27.06.2020 11:09 Ответить
Буде щось на зразок расєйського сколково, таке собі зєльонково. Неможливо створити штучний інтелект не маючи 'природнього' інтелекту.
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27.06.2020 11:16 Ответить
ЖЗбенята создали Минцифры, надеятся что научатся считать. А когда эти ЗЕбаньки создадут Минбуквы, может и читать научатся.
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27.06.2020 11:27 Ответить
Хотят выкупить робота Софию, чтобы исследовать. Баба Да! Баба Да! Энергетика!.
Новые лица ни в чем толком не разбираются, поэтому будут спрашивать у робота Софии - как решать проблемы в Украине.
В університетах України створять лабораторії з дослідження штучного інтелекту, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 4893
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27.06.2020 11:28 Ответить
Прой...ємо гроші на зеленій енергетиці?
Прой....ім на вивченні штучного інтелекту!
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27.06.2020 11:37 Ответить
Пля - верх дебилизма и явный распил денег.
Сборище дебилоидов в виде "мудрый нарид Украины"...
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27.06.2020 11:38 Ответить
Таким темпом скоро зможемо самі калькулятори виробляти
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27.06.2020 11:38 Ответить
А потом даже научимся на них считать!
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27.06.2020 19:10 Ответить
Пока они там изучают, у меня уже есть. "Окей Гугл" называется.
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27.06.2020 11:49 Ответить
😁
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27.06.2020 12:03 Ответить
При каком факультете лаборатори я? Какой кафедры?
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27.06.2020 11:51 Ответить
Кафедра зебиловедения.
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27.06.2020 17:04 Ответить
Это - чтобы заменить отсутствующие мозги Зебила?
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27.06.2020 12:01 Ответить
Это чтобы заменит отсутствующие мозги у народа Украины, который выбрал зебила!
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27.06.2020 19:11 Ответить
AI даже в технологически развитых странах пока еще расшифровывается как Атифишл Айдиот.
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27.06.2020 13:05 Ответить
Первым делом пусть проверят нашего преЗедента на наличие интелекта. Вся страна гадает.
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27.06.2020 17:03 Ответить
Эти придурки даже не в состоянии понять ход мысли обычной женщины...
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27.06.2020 19:12 Ответить
Для вивчення штучного інтелекту потрібно мати дві речі:
1) сам об'єкт дослідження;
2) власний природній інтелект.
Наскільки мені відомо, ще ніхто не отримав штучний інтелект, отже відсутній пункт перший. Маю великі сумніви щодо наявності природнього інтелекту у очільників української науки, а це, зводить програму вивчення штучного інтелекту до оксюморону. Фраза звучить красиво але позбавлена будь-якого сенсу.
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28.06.2020 10:04 Ответить
 
 