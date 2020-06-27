В университетах Украины будут создавать лаборатории по исследованию искусственного интеллекта, - Минцифры

В Украине представили проект создания лабораторий по исследованию искусственного интеллекта.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.

"Начался первый этап инициативы - презентация для представителей университетов и IT бизнеса проекта лабораторий искусственного интеллекта. Комитет по развитию искусственного интеллекта в Украине при Минцифры вместе с Министерством образования и науки Украины, совместно организовали встречу, в которой приняли участие более 100 представителей вузов со всей Украины", - говорится в сообщении.

Участникам встречи рассказали об особенностях создания лабораторий искусственного интеллекта. Обсудили мотивацию для IT-компаний по поддержке и финансированию проведения исследований, а также функционирование лабораторий в области искусственного интеллекта.

В дальнейшем планируется организовать еще одно мероприятие для украинских вузов и бизнеса. На нем университеты представят способность организовать такую ​​лабораторию на базе своего заведения, а бизнес сможет выбрать лучшие объекты для инвестиций.

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