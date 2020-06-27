В университетах Украины будут создавать лаборатории по исследованию искусственного интеллекта, - Минцифры
В Украине представили проект создания лабораторий по исследованию искусственного интеллекта.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.
"Начался первый этап инициативы - презентация для представителей университетов и IT бизнеса проекта лабораторий искусственного интеллекта. Комитет по развитию искусственного интеллекта в Украине при Минцифры вместе с Министерством образования и науки Украины, совместно организовали встречу, в которой приняли участие более 100 представителей вузов со всей Украины", - говорится в сообщении.
Участникам встречи рассказали об особенностях создания лабораторий искусственного интеллекта. Обсудили мотивацию для IT-компаний по поддержке и финансированию проведения исследований, а также функционирование лабораторий в области искусственного интеллекта.
В дальнейшем планируется организовать еще одно мероприятие для украинских вузов и бизнеса. На нем университеты представят способность организовать такую лабораторию на базе своего заведения, а бизнес сможет выбрать лучшие объекты для инвестиций.
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новий гіперлуп
Матеріалу на біоносіях просто валом!
РУССКИЕ ПЛАТИЛИ ТАЛИБАНУ ЗА УБИТЫХ АМЕРИКАНСКИХ СОЛДАТ В АФГАНИСТАНЕ!!!!
Это будет похлеще МН17, Скрипалей и т..
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8464901/Russia-paid-Taliban-BOUNTIES-killing-American-troops-Afghanistan.html Russia paid the Taliban BOUNTIES for killing American troops in Afghanistan in plot orchestrated by secret unit which poisoned a defector spy - and White House has known for MONTHS
Таааакия перспективы открываютца, шо аж шнурки на лабутенах дыбом встают!!
😁😁
а искусственный интеллект будут искать-исследовать амёбы )))))
вы сначала наличие интеллекта у ылиты исследуйте (ну если найдете)))
а то по-приколу долго не протянем...кроме зрелищ еще и хлеба хочется ))))
А всему остальному он сам научится.
Новые лица ни в чем толком не разбираются, поэтому будут спрашивать у робота Софии - как решать проблемы в Украине.
Прой....ім на вивченні штучного інтелекту!
Сборище дебилоидов в виде "мудрый нарид Украины"...
1) сам об'єкт дослідження;
2) власний природній інтелект.
Наскільки мені відомо, ще ніхто не отримав штучний інтелект, отже відсутній пункт перший. Маю великі сумніви щодо наявності природнього інтелекту у очільників української науки, а це, зводить програму вивчення штучного інтелекту до оксюморону. Фраза звучить красиво але позбавлена будь-якого сенсу.