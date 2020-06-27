ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн
Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения должностным лицам облгосадминистрации, которые подозреваются в получении неправомерной выгоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
"Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ избрал меры пресечения главе одной из областных госадминистраций и должностному лицу ОГА, которые подозреваются в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для главы ОГА в размере почти 10 млн грн, а для его пособника - 5 млн грн.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки.
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