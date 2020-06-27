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взятка (6040) Кировоградщина (595) САП (2036) Балонь (18)

ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн

ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения должностным лицам облгосадминистрации, которые подозреваются в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ избрал меры пресечения главе одной из областных госадминистраций и должностному лицу ОГА, которые подозреваются в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для главы ОГА в размере почти 10 млн грн, а для его пособника - 5 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении во взяточничестве главе Кировоградской ОГА Балоню и его сообщнику, - САП

ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн 01

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Топ комментарии
+7
Не забуваємо що Балоня було призначено на пряму вимогу Зеленського.
ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн - Цензор.НЕТ 3540
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27.06.2020 11:03
+6
Украинские суды защищают не закон и не украинских граждан! Сейчас суды защищают тех, у кого больше денег!
Кто больше украл - тот и прав!

Да здрвсвуєт наш суд!
Самий рехформвірованний у всій Галактиці!!
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27.06.2020 10:50
+5
вот что значит - не дать откат в ОП(Г) шмаркли.. Такое - не прощают)
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27.06.2020 10:58
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Правила форума Совет форумчан
Свои пошли.Выпил,украл -в тюрьму!
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27.06.2020 10:48 Ответить
та не, там вислюк проболтался, что хотел украсть и не делиться с ним...
вот за єто и взяли.
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27.06.2020 10:57 Ответить
так еслиб в тюрьму, а то пальцем погрозят - "ну-ну-ну, так нельзя", вот на том всё и закончится.
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27.06.2020 23:42 Ответить
САП взяв під варту ЯКУСЬ голову ЯКОЇСЬ ОДА
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27.06.2020 10:48 Ответить
Бывшего)
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27.06.2020 12:57 Ответить
Украинские суды защищают не закон и не украинских граждан! Сейчас суды защищают тех, у кого больше денег!
Кто больше украл - тот и прав!

Да здрвсвуєт наш суд!
Самий рехформвірованний у всій Галактиці!!
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27.06.2020 10:50 Ответить
Наступні проведуть мЄгаРехформи...- ЗП лжЄмантійцям по 500 000 грн, + МЗДА....
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27.06.2020 14:16 Ответить
Балонька шел к успеху.. а ещё три дня назад был губернатором..
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27.06.2020 10:52 Ответить
вот что значит - не дать откат в ОП(Г) шмаркли.. Такое - не прощают)
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27.06.2020 10:58 Ответить
Не забуваємо що Балоня було призначено на пряму вимогу Зеленського.
ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн - Цензор.НЕТ 3540
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27.06.2020 11:03 Ответить
Йому подобається виступати у якості роялю, тільки благає, щоб по "клавішах" сильно не гепали!)))
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27.06.2020 13:20 Ответить
Днєпрюша, я думав ти вже в рашку до своїх звалив.
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27.06.2020 13:46 Ответить
Ну, и долларовым миллионером, очевидно, тоже быть не хочет
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27.06.2020 19:32 Ответить
Дерджадмінстрц це державний конвертацйн центр - власність любого преза. Непідзвітний нікому. Як ПФ.(((
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27.06.2020 11:44 Ответить
Хороший заработок! Спортивная рыбалка продолжается!
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27.06.2020 11:49 Ответить
пока вы читаете эти строки он внес уже 15 лямов.....5 судьям
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27.06.2020 11:51 Ответить
И опять залог! Какой залог, если это взятка почти 2 млн. - простой человек за жизнь столько не заработает? И что это за залог, который через пару недель другой судья скасовывает? Даже при подозрении на убийство стали назначать залоги - бред! Кто это придумал? Пора возвращать расстрельные статьи, тогда многие успокоятся. Но....есть одно, что губернаторы без согласования с "верхними этажами" на такие подвиги навряд ли сами могут решиться. И не исключено, что это именно часть спец.задания от "сверху", от которого губернатор не может отказаться.
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27.06.2020 12:25 Ответить
придумали и воплотили в жизнь рыго- анальные просчитаные твари , имея парламентское большинство протащили законом через ВР кажется в 2012 году , стелили себе соломку , шоб в случай чего мягко приземлятся .... прощитаные твари ..... другое дело шо петруша со своей вышиватой командой и не заикался шоб восстановить справедливость после прихода к власти в 14 году .... так шо это выгодно всем , независимо от цветов флагов , мов-языков и внешних векторов , главное страховка на откуп всегда под рукой ....
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27.06.2020 19:49 Ответить
Месячной заработок средний Балоня в виде залога ну очень сильно его огорчил. Завтра будет на свободе передавать дела другому смотрящему.
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27.06.2020 12:30 Ответить
мастера машиного доения- поймали- подоили- отпустили...
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27.06.2020 13:37 Ответить
С этим назначением Зеленский очередной раз подставил себя ,причем в грубой форме! Был на Кировоградщине нормальный руководитель, я имею ввиду Кузьменко ,работал добросовестно, нет же нужно назначить "СВОЕГО" ,ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ !
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27.06.2020 16:26 Ответить
Не бывает в Украине "нормальных" губернаторов. Как и нормальных прокуроров, судей и сбушников
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27.06.2020 19:34 Ответить
А що, залишилась назва Кіровоград? Не Кропивницький?
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27.06.2020 16:53 Ответить
Область не перейменували й досі. Як і з Дніпром. Слуги Зе у ВР не мають часу або чекають, що після чергової путінської анексії цього і робити не треба буде. У них головне - постійні антиукраїнські зашквари.
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27.06.2020 17:45 Ответить
Есть некоторые индивидуумы- рупоры кремля . Это молчанов Кирилл,это червоненко, который сказал, что 'Киборги разрушили дап ', по его тупой версии, это погребинский - мразь медведчуковская, это спивак, которого я считала нормальным человеком, но сейчас он мимикрировал и критикует Зе за 'антироссийскую политику', это Савченко, за которую мы все переживали, как она там- бедная узница кремля, а она теперь проталкивает версию путлера о 'гражданской войне' в Украине, которая (не подберу цензурных слов, чтоб правильно ее обозначить) в папахе встречалась з ватажком боевиков на Донбассе, это две мрази - две лены: бондаренко и лукаш, это тварь шарий, который тоже ставленник кремля и сейчас копает под законного украинского президента, выдумывает небылицы. Они не идиоты какие-то, которые запутались . Все намного хуже. Это сто процентов платные рупоры кремля. А теперь посмотри на свой пост и чушь, которую ты написал. И найди отличия между собой и этими ,валяющимися под плинтусом по уровню своей моральности, подлецами. Этих отличий нет практически. Я скажу так, в данном конкретном случае именно у тебя антиукраинский зашквар. Какая 'чергова анексія'? Следи за базаром, Виктор.
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27.06.2020 18:53 Ответить
Правильно, главное переименовать и... начать грабить с новыми силами, по-новому, с патриотическим оттенком
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29.06.2020 11:31 Ответить
Затриманий на хабарі у 2 мільйони гривень голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь був призначений на посаду у жовтні 2019 року за особистим проханням Зеленського.
https://prm.ua/zatrimaniy-na-habari-golova-oda-balon-buv-priznacheniy-za-osobistim-prohannya-zelenskogo-agent-nabu/
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27.06.2020 18:48 Ответить
И что здесь странного? Это и есть обычно квота президента. Очень хорошо и знаково другое, президент не стал отмазывать своего ставленника. Разрушая тем самым, давнюю традицию можновладців. Ведь дело бриллиантовых прокуроров стал тормозить шокин, например. Свинарчуков прикрывал порошенко и тд. Здесь же ,наоборот, президент не вмешивается в расследование. И это правильно
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27.06.2020 18:58 Ответить
так а що там з ШІСТЬМА МІЛЬЙОНАМИ ДОЛАРІВ хабара від ЗЛОчевського???? ФСЬО??? заглохло??
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27.06.2020 19:27 Ответить
Не поделился?
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27.06.2020 19:29 Ответить
Та тупо не встиг. Кур'єр застряг у корку. А ці вже шкуру знімати.
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27.06.2020 20:23 Ответить
)) Завдаток у розмірі 50% від денного прибутку. Це напевно шоби опозорити перед пацанами. А чого би йому не посидіти у ВІП камері? Було би гламурно і весело...
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27.06.2020 20:21 Ответить
Отмажется, как пить дать отмажется, не первый он и не последний.
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27.06.2020 23:49 Ответить
величаві гетьмани змінюються, але традиції спортивної риболовлі міцні як гранітні скелі..
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28.06.2020 14:18 Ответить
И к Гордону не ходи,адвокаты понизят сумму залога тысяч до 200 ,и отпустят.
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28.06.2020 15:28 Ответить
 
 