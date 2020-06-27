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За сутки в Киеве зафиксировали 142 случая COVID-19, среди заболевших четверо медиков, - Кличко

За сутки в Киеве зафиксировали 142 случая COVID-19, среди заболевших четверо медиков, - Кличко

За сутки в столице подтвердили 142 случая COVID-19.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество людей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 142 человека. На сегодня в столице уже 4 866 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Серди заболевших 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет. А также 60 мужчин в возрасте от 21 до 94 лет.

Кроме того, заболели 6 девочек от 9 до 16 лет и 4 мальчиков - от 2 до 15 лет.

Заразились коронавирусом и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21. В Деснянском - 20. А в Печерском и Дарницком районах - по 19 случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидситуация в Киеве ухудшилась. Мы все ближе к решению о возвращении к строгим ограничениям, - Кличко

За сутки в Киеве зафиксировали 142 случая COVID-19, среди заболевших четверо медиков, - Кличко 01
За сутки в Киеве зафиксировали 142 случая COVID-19, среди заболевших четверо медиков, - Кличко 02

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Топ комментарии
+3
ти хочешь повернення совку? чи реформувати зі змінами? попробували зміни, не так, обирємо інший шлях. чи обираємо відкат назад? Зе вже устроїв часи Яника і внших сферах.
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27.06.2020 11:16
+2
Просто дивно, особливо на фоні того що продали маски з Держрезерву. В РФ- так взагалі по 25 копійок за штуку.
А ви купуйте по 25 гривень.

ЗЕ!
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27.06.2020 11:00
+2
Мені до київського Епіцентру 250 км їхати...
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27.06.2020 11:26
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Просто дивно, особливо на фоні того що продали маски з Держрезерву. В РФ- так взагалі по 25 копійок за штуку.
А ви купуйте по 25 гривень.

ЗЕ!
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27.06.2020 11:00 Ответить
11 гривен в Эпицентре Киев
В Словакии 99 центов
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27.06.2020 11:22 Ответить
Но КРадуцкого надо посадить
Така велика мыша съела маски из ГОСРЕЗЕРВА под чистую 😀😀😀
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27.06.2020 11:24 Ответить
Мені до київського Епіцентру 250 км їхати...
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27.06.2020 11:26 Ответить
Тогда подними вопрос спекуляции масками в магазинах .
Вторая волна идёт - надо готовиться
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27.06.2020 11:29 Ответить
Зато ужесточения карантина не будет! Ну, типа скажут собираться не более 10 человек и носить маски. У зебильной власти нет денег на зарплаты, а на людей им наплевать.
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27.06.2020 11:00 Ответить
Третя світова вже давно почалася.
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27.06.2020 11:00 Ответить
Є рішення Конституційного Суду поновити розгляд справи про скасування медичної реформи. Це провокація, яка загрожує національній безпеці України під час пандемії. Скасування реформи первинної ланки.
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27.06.2020 11:06 Ответить
А продаж під час епідемії з держрезерву масок в РФ, та ще й по ціні 25 копійок за штуку це торгівля на крові, загроза національній безпеці України, чи пряма державна зрада?
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27.06.2020 11:08 Ответить
не змішуй котлети з мухами. це класична вада совків. тримайся теми.
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27.06.2020 11:13 Ответить
Я якраз по темі. Так що відповідай на питання. Отримаєш 11-80. Чи скільки Фьодоров своїй ботофермі платить?
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27.06.2020 11:15 Ответить
то тобі так кажеться,що ти по темі, бо совкова школа навчила воду лити. ти лише по одному тегу туту пукнув "нацбезпека", а тема "первинна ланка, медреформа", макси сюди не влазять.
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27.06.2020 11:42 Ответить
маски
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27.06.2020 11:43 Ответить
Чем Вам нравится медреформа? Вызвать врача домой невозможно, скорая не едет на многие случаи. К специалистам попасть сложно. Больницы и диспансеры закрываются. И плати, плати, плати. И еще много чего.
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27.06.2020 11:12 Ответить
ти хочешь повернення совку? чи реформувати зі змінами? попробували зміни, не так, обирємо інший шлях. чи обираємо відкат назад? Зе вже устроїв часи Яника і внших сферах.
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27.06.2020 11:16 Ответить
Кроме общего бреда, у Вас что-нибудь есть еще? Конкретнее, пожалуйста
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27.06.2020 11:21 Ответить
сам ти брєд. тут палка з двома кінцями: ти не задоволений як пацієнт. а ось медики первинної ланки? ти хочеш щоб усім пагано було? у німців теж хер скору викличеш і лікарі на дом не їздили. але зараз можна викликати. є нічні діжурні аптеки, є нічні діжурні лікарі.
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27.06.2020 11:26 Ответить
Вы не понимаете ничего и лезете не в свое дело. Врач для пациента или пациент для врача? Реформаторы хреновы во главе с американской санитаркой
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27.06.2020 11:31 Ответить
у так и меняй одну из частей, касающуюся пациента, зачем убирать то, что врача делает довольньім? что, обязательно всем страдать? всему нужно время. и работа над ошибками. а то даже учителя не хотят свои исправлять, и єти ошибки теперь при власти чудят.
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27.06.2020 11:36 Ответить
У Вас есть какая-то конкретика? Кроме общих фраз я не вижу нечего. Я знаю, что пенсионеры и бюджетники заплатить за лечение не могут, это Вам нравится? Этого не достаточно, чтобы отменить геноцид, затеяный этой отвратительной во всех смыслах Супрун и америкосами, которым она подчиняется
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27.06.2020 11:41 Ответить
я конкретно написал. Многие не могут заплатить за лечение, и т.д.Записаться к специалисту-проблема.Финансирование больниц снижено в разы...Хватит?
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27.06.2020 11:49 Ответить
так друга ланка (спеціалісти) ще не реформовані, вони висять у повітрі. тому і не можеш ти.
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27.06.2020 11:52 Ответить
первинна ланка була реформована при іншій владі, зараз ЗЕ-влада, Зе-дибіли при ній, так при чому тут Супрун?
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27.06.2020 11:53 Ответить
і ще українські совки і того нормально виконати не можуть, що їм в інструкції пишуть. знаєш, як народжуються мертві душі у первинної ланки? достатньо криворукої лікарки, яка не правильно вносить прізвище у декларацію. а чого вона то робить? бо її надрочили і вона прибігла і не баче, що файл відкритий і там попередній пацієнт декларувався, вона вносить нові данні у стару форму і виходить прізвище пепередного пацієнта, а інші дані актуального пацієнта. система передбачає при зміні лікаря автоматичне анулювання цієї дикларації. як ти думаєш, система видале цю декларацію? привіт, мертва душа
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27.06.2020 11:58 Ответить
ну ось від мене вимагаєш конкретики, а сам загальнимит фразами кидаєшся. як усі ******* шукати піщинку у чужому оці, не бачачі брєвно у своєму. Я живу у тій системі, яку ти хочеш скасувати.
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27.06.2020 11:48 Ответить
Медреформа как раз и предпологает что можно выбрать другого врача. А зебильная власть медреформу отменила.
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27.06.2020 11:23 Ответить
Хоть 100 поменяй, появятся ли деньги на лечение и улучшится ли само лечение?
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27.06.2020 11:44 Ответить
На лечение государство выделяет сотни миллиардов гривен. Вы их получаете? Зебильная власть даёт эти деньги врачам , а не пациентам.
От выбора врача лечение улучшится. Человек обращается к тому врачу, который лучше лечит.
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27.06.2020 11:47 Ответить
"Реформа" Супрун давала деньги пациентам? Вы о чем?
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27.06.2020 11:51 Ответить
Реформа Супрун давала деньги пациентам на лечение, а не врачам.
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27.06.2020 11:54 Ответить
Да ну, Вы в больницу, видимо, не попадали никогда
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27.06.2020 11:56 Ответить
Вы вообще не знаете что такое реформа. Больницы не были реформированы.
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27.06.2020 12:02 Ответить
больницьі сейчас должна реформировать зелень. на ее долю вьіпал єтот єтап. и то, чем тьі не доволен, єто твої 73% друзья.
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27.06.2020 12:08 Ответить
коли відмінила реформу? лише хочуть. суд же ще виніс рішенні про скасування, а лише відновив слухання про відміну.
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27.06.2020 11:50 Ответить
 
 