За сутки в Киеве зафиксировали 142 случая COVID-19, среди заболевших четверо медиков, - Кличко

За сутки в столице подтвердили 142 случая COVID-19.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество людей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 142 человека. На сегодня в столице уже 4 866 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Серди заболевших 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет. А также 60 мужчин в возрасте от 21 до 94 лет.

Кроме того, заболели 6 девочек от 9 до 16 лет и 4 мальчиков - от 2 до 15 лет.

Заразились коронавирусом и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21. В Деснянском - 20. А в Печерском и Дарницком районах - по 19 случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидситуация в Киеве ухудшилась. Мы все ближе к решению о возвращении к строгим ограничениям, - Кличко



