За сутки в Киеве зафиксировали 142 случая COVID-19, среди заболевших четверо медиков, - Кличко
За сутки в столице подтвердили 142 случая COVID-19.
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Количество людей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 142 человека. На сегодня в столице уже 4 866 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Серди заболевших 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет. А также 60 мужчин в возрасте от 21 до 94 лет.
Кроме того, заболели 6 девочек от 9 до 16 лет и 4 мальчиков - от 2 до 15 лет.
Заразились коронавирусом и четверо медиков.
В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21. В Деснянском - 20. А в Печерском и Дарницком районах - по 19 случаев.
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Така велика мыша съела маски из ГОСРЕЗЕРВА под чистую 😀😀😀
Вторая волна идёт - надо готовиться
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