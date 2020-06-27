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COVID-19 заболели 15 детей и 95 медработников за минувшие сутки, всего 3 086 детей и 6 515 медиков, - Степанов
В Украине среди инфицированных коронавирусом 6 515 медицинских работников.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 948 человек. Из них 15 детей, а также 95 медработников. Были госпитализированы 228 человек. Зафиксировано 24 летальных случая", - сообщил глава Минздрава.
При этом выздоровели 402 пациента.
"За все время пандемии в Украине заболели 42 065 человек, из них 3 086 детей, а также 6 515 медицинских работников", - добавил Степанов.
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