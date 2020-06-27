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Новости Коронавирус и карантин
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дети (6341) карантин (16728) врачи (1503) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

COVID-19 заболели 15 детей и 95 медработников за минувшие сутки, всего 3 086 детей и 6 515 медиков, - Степанов

COVID-19 заболели 15 детей и 95 медработников за минувшие сутки, всего 3 086 детей и 6 515 медиков, - Степанов

В Украине среди инфицированных коронавирусом 6 515 медицинских работников.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 948 человек. Из них 15 детей, а также 95 медработников. Были госпитализированы 228 человек. Зафиксировано 24 летальных случая", - сообщил глава Минздрава.

При этом выздоровели 402 пациента. 

"За все время пандемии в Украине заболели 42 065 человек, из них 3 086 детей, а также 6 515 медицинских работников", - добавил Степанов.

Также читайте: Карантин могут ужесточить в 13 областях Украины, - Степанов

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Жах. Швидкого одужання малечі і лікарям. Всім
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27.06.2020 11:04 Ответить
Нехай виздихають лікарі. В Україні лікарів як псів.
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27.06.2020 11:29 Ответить
дебил
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27.06.2020 11:37 Ответить
ти за Зеленського голосував, зразу видно.
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27.06.2020 11:50 Ответить
- Так голубчик.....кашель есть?
- Нет.
- Насморк?
- Нет.
- Температура?
- Нет.
- Одышка или головная боль?
- Нет доктор.
- А как вообще вы себя чувствуете?
- Прекрасно доктор.
- Так и запишем....бессимптомный коронавирус.
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27.06.2020 11:07 Ответить
Вот задумался. Что опаснее для жизни: коронавирус или Киевгаз ?
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27.06.2020 11:13 Ответить
Шановні виборці Зеленського!

Будь-ласка, дайте відповідь на питання. Продаж під час епідемії з держрезерву масок в РФ, та ще й по ціні 25 копійок за штуку це торгівля на крові, загроза національній безпеці України, чи пряма державна зрада?
І да Єгорка Соболів, героїчний вомбат Грішин і Міхо Карлсон?
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27.06.2020 11:18 Ответить
Схоже буде навпаки...
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27.06.2020 13:51 Ответить
Да да да. А ещё у меня и соседа был сегодня "насморк-21" по поводу сезонной аллергии. Предлагаю ввести военное положение. Не то аллергией заболеть может сосед напротив.
ЛОХОТРОН.
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27.06.2020 21:26 Ответить
 
 