COVID-19 заболели 15 детей и 95 медработников за минувшие сутки, всего 3 086 детей и 6 515 медиков, - Степанов

В Украине среди инфицированных коронавирусом 6 515 медицинских работников.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 948 человек. Из них 15 детей, а также 95 медработников. Были госпитализированы 228 человек. Зафиксировано 24 летальных случая", - сообщил глава Минздрава.

При этом выздоровели 402 пациента.

"За все время пандемии в Украине заболели 42 065 человек, из них 3 086 детей, а также 6 515 медицинских работников", - добавил Степанов.

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