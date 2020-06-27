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Всемирный Банк выделил $350 млн на поддержку реформ для экономического восстановления Украины

Всемирный Банк выделил $350 млн на поддержку реформ для экономического восстановления Украины

Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине 350 млн долларов США в рамках Первой ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления. Эти средства также помогут смягчить последствия пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Всемирного Банка.

"Пандемия COVID-19 вызвала стремительный экономический спад, который сказался на доходах простых украинцев и малого бизнеса и создал дополнительную нагрузку на государственный бюджет. В рамках этого займа предоставляется $350 млн на поддержку государственного бюджета в трудные времена. Всемирный банк приветствует обязательства правительства по реформам, направленным на подготовку экономики к восстановлению, в частности, существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста", - заявил Аруп Банерджи, директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины.

Отмечается, что эти средства должны пойти на:

- укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках;
- поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора;
- усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы к COVID-19.

Эта помощь является одной из двух запланированных займов. Как ожидается, вторая часть будет направлена "на оказание поддержки в разработке дополнительного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимому населению".

Также читайте: Украина планирует в течение месяца получить от МВФ $3,2 млрд, - Шмыгаль

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Топ комментарии
+5
щас опять будут миллионные зарплаты у зеленых
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27.06.2020 11:13
+5
зря видєліл, зєбидло все вкраде.
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27.06.2020 11:29
+4
пустят небось на корабельные сосны, аж плачу от зависти
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27.06.2020 11:32
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щас опять будут миллионные зарплаты у зеленых
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27.06.2020 11:13 Ответить
Не треба давати, бо все одно вкрадуть.
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27.06.2020 14:58 Ответить
Спершу прочитав "для экономического восстания", а ні, здалося)))
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27.06.2020 11:14 Ответить
А всяческих тюбиков для выделений из них достаточно ли будет на ближайшее безбедное будущее Украины?
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27.06.2020 11:19 Ответить
Шо за такой всемирный банк? Для очередного отката уже созданной типа вакциныпля...
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27.06.2020 11:19 Ответить
ЗЕкоманді приготуватись!Всемирный Банк выделил $350 млн на поддержку реформ для экономического восстановления Украины - Цензор.НЕТ 81
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27.06.2020 11:23 Ответить
Грабить будут ?
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27.06.2020 11:24 Ответить
у турборежимі....
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27.06.2020 11:32 Ответить
будут, лезть на высокие сосны... корабельные - да!
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27.06.2020 11:32 Ответить
терпи , лучше уже было
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27.06.2020 11:31 Ответить
Українці повинні чітко сказати, що кредити які взяла зебільна влада, Україна віддавати не буде.
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27.06.2020 11:28 Ответить
кому сказати - і що буде від того сказаного....
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27.06.2020 11:31 Ответить
Світовому Банку сказати, МВФ сказати. Вибрати нову владу, яка не буде віддавати кредити. Тоді ці кредитори передумають давати гроші зебілам.
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27.06.2020 11:35 Ответить
1, Ті - перераховані Інституціїї "розмовляють" із як би легітимною "Владою"...
2. 29-ть років почегово обираем "нову-стару" Владу....
3. БК ...
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27.06.2020 12:10 Ответить
зря видєліл, зєбидло все вкраде.
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27.06.2020 11:29 Ответить
кАломойський вже потирає руки!
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27.06.2020 11:30 Ответить
Успіхи та ЗВЕРШЕННЯ продовжуються...- білякоритні моментально багатіють збагачуються- Держава , та "прості" у дупі....-все по КРУГУ...
Госдолг Украины продолжает расти

В мае совокупный государственный и гарантированный государством долг в национальной валюте вырос на 0,59% - до 2,21 триллиона гривен. В иностранной валюте госдолг вырос на 0,83% - до $82,12 млрд. Об этом сообщает https://mof.gov.ua/uk/news/derzhavnii_borg_v_travni_popit_na_ovdp_zrostaie_a_vartist_zaluchennia_zmenshuietsia-2221 пресс-служба Министерства финансов.
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27.06.2020 11:30 Ответить
пустят небось на корабельные сосны, аж плачу от зависти
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27.06.2020 11:32 Ответить
Це на пару вілл на Лазурном бєрєгу
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27.06.2020 11:35 Ответить
Всемирный Банк выделил $350 млн на поддержку реформ для экономического восстановления Украины - Цензор.НЕТ 5095
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27.06.2020 11:35 Ответить
очередной КРЕДИТ (не безвозмездная помощь!!!) на распил сопле в оман...
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27.06.2020 11:41 Ответить
а в чем радость? если конечно как с траншем МВФ будет - зеля требовал его на руки от НБУ, но ему не дали)то можно и порадоваться
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27.06.2020 11:48 Ответить
ну и где я вспомнила в коменте прошлую власть) Да ,дедушка Фрейд, он такой
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27.06.2020 12:04 Ответить
Зайчик вообще не понимает, о чем он пишет.
Условия ссуды таковы, что
- рынок земель обязан быть
- кредитов поганых знакомым, друзьям и собутыльникам банки давать не должны
- с рамках борьбы с коррупцией 500 тонн (!) масок за границу больше загнать не получится
А если условия выполнены не будут, то не ссуду получат Слуги Народа, а ссаными тряпками по морде.
И с чего же Слуги Народа кормиться то будут?
Им же все источники финасирования обрезают, все возможности получать взятки по 6 миллионов баксов наличкой.
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27.06.2020 12:46 Ответить
"- укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель" Источник: https://censor.net/n3204759

Вы хоть поняли, что означает "эффективного рынка сельскохозяйственных земель"?
Это означает, что черноземы обязаны быть проданы и не украинским латифундистам.
А 'зрада" это для латифундистов - Юлиных хозяев - или нет, то вы у Юлии Владимировны спросите.
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27.06.2020 12:42 Ответить
Они прикалываются или в доле? Потому что ето маразм давать деньги бандитам и коррупционерам для того чтобы они что то развивали кроме своих карманов
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27.06.2020 11:49 Ответить
сенягдестена?
(с) Гордиенко
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27.06.2020 11:57 Ответить
Эти миллаирды также загадочно исчезнут, как исчезли 3 млрд.
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27.06.2020 12:10 Ответить
Політ в боргову яму наркоманів від влади.
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27.06.2020 14:51 Ответить
ліс ...атомні ...порти ?
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27.06.2020 15:20 Ответить
Тільки я помітила, що на Україну сипляться мільони $ допомоги, кредитів? Що це?
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27.06.2020 16:36 Ответить
Це не допомога, це новомова для олігофренів - По́зика - передача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2 активів у грошовій або натуральній формі на певний обумовлений час. Позичальник повертає позикодавцеві позику - таку ж суму грошових коштів або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики може бути безвідсотковим, або під певні відсотки, це кабала наступних поколінь цими фарисеями.
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27.06.2020 17:58 Ответить
 
 