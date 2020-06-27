Всемирный Банк выделил $350 млн на поддержку реформ для экономического восстановления Украины

Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине 350 млн долларов США в рамках Первой ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления. Эти средства также помогут смягчить последствия пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Всемирного Банка.

"Пандемия COVID-19 вызвала стремительный экономический спад, который сказался на доходах простых украинцев и малого бизнеса и создал дополнительную нагрузку на государственный бюджет. В рамках этого займа предоставляется $350 млн на поддержку государственного бюджета в трудные времена. Всемирный банк приветствует обязательства правительства по реформам, направленным на подготовку экономики к восстановлению, в частности, существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста", - заявил Аруп Банерджи, директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины.

Отмечается, что эти средства должны пойти на:



- укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках;

- поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора;

- усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы к COVID-19.

Эта помощь является одной из двух запланированных займов. Как ожидается, вторая часть будет направлена "на оказание поддержки в разработке дополнительного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимому населению".

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