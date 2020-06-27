Всемирный Банк выделил $350 млн на поддержку реформ для экономического восстановления Украины
Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине 350 млн долларов США в рамках Первой ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления. Эти средства также помогут смягчить последствия пандемии COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Всемирного Банка.
"Пандемия COVID-19 вызвала стремительный экономический спад, который сказался на доходах простых украинцев и малого бизнеса и создал дополнительную нагрузку на государственный бюджет. В рамках этого займа предоставляется $350 млн на поддержку государственного бюджета в трудные времена. Всемирный банк приветствует обязательства правительства по реформам, направленным на подготовку экономики к восстановлению, в частности, существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста", - заявил Аруп Банерджи, директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины.
Отмечается, что эти средства должны пойти на:
- укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках;
- поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора;
- усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы к COVID-19.
Эта помощь является одной из двух запланированных займов. Как ожидается, вторая часть будет направлена "на оказание поддержки в разработке дополнительного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимому населению".
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Госдолг Украины продолжает расти
В мае совокупный государственный и гарантированный государством долг в национальной валюте вырос на 0,59% - до 2,21 триллиона гривен. В иностранной валюте госдолг вырос на 0,83% - до $82,12 млрд. Об этом сообщает https://mof.gov.ua/uk/news/derzhavnii_borg_v_travni_popit_na_ovdp_zrostaie_a_vartist_zaluchennia_zmenshuietsia-2221 пресс-служба Министерства финансов.
Условия ссуды таковы, что
- рынок земель обязан быть
- кредитов поганых знакомым, друзьям и собутыльникам банки давать не должны
- с рамках борьбы с коррупцией 500 тонн (!) масок за границу больше загнать не получится
А если условия выполнены не будут, то не ссуду получат Слуги Народа, а ссаными тряпками по морде.
И с чего же Слуги Народа кормиться то будут?
Им же все источники финасирования обрезают, все возможности получать взятки по 6 миллионов баксов наличкой.
Вы хоть поняли, что означает "эффективного рынка сельскохозяйственных земель"?
Это означает, что черноземы обязаны быть проданы и не украинским латифундистам.
А 'зрада" это для латифундистов - Юлиных хозяев - или нет, то вы у Юлии Владимировны спросите.
(с) Гордиенко