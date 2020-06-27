Порошенко в годовщину подписания ассоциации между Украиной и ЕС: Заложен несокрушимый фундамент европейской интеграции Украины

Украина должна быть в Европейском Союзе, и задача власти - приближать этот день.

Об этом в шестую годовщину подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом заявил пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности", Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По словам Порошенко, членство в ЕС соответствует воле большинства украинцев, закреплено в Конституции и является цивилизационным выбором ради мира, стабильности и благополучия.

"Ровно шесть лет сегодня исполняется с того момента, как мне выпала большая честь и историческая миссия поставить свою подпись под Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. После революционных событий на Майдане и предательской позиции власти Януковича этот шаг получил еще большего символического веса. Одной подписью мы заложили несокрушимый фундамент европейской интеграции Украины", - подчеркнул пятый президент.

"Заключив Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, Украина как европейское государство, разделяет общие ценности демократии и верховенства права, зафиксировала свой суверенный выбор в пользу будущего членства в ЕС", - добавил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что соглашение с ЕС - это инструмент комплексной и системной подготовки к достижению этой цели. Это указатель движения Украины в Евросоюз - сообщество свободных и процветающих народов.

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"Несмотря на невероятные сложности, экономическую турбулентность и войну с агрессором мы делали все возможное и невозможное для возвращения в общий европейский дом. Получили безвиз, создали зону свободной торговли, углубляли секторальную интеграцию", - отмечает Порошенко.

По его словам, нынешняя власть громко декларирует приверженность евроинтеграционному курсу, и хотелось, чтобы эти декларации превратились в реальные дела.

"Уточню: не в дела против Порошенко еще и за подписание Соглашения или безвиз, а в реальные достижения на пути к нашему вступлению в ЕС. А задач много: обновление Соглашения, интеграция в цифровой и энергетический рынок, общее авиационное пространство, ассоциация с Шенгеном, и, наконец, перспектива членства", - объяснил пятый президент.

"Никому не позволено пересмотреть и, не дай Бог, отвернуть Украину от выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло", - подытожил Порошенко.

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