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Порошенко в годовщину подписания ассоциации между Украиной и ЕС: Заложен несокрушимый фундамент европейской интеграции Украины

Порошенко в годовщину подписания ассоциации между Украиной и ЕС: Заложен несокрушимый фундамент европейской интеграции Украины

Украина должна быть в Европейском Союзе, и задача власти - приближать этот день.

Об этом в шестую годовщину подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом заявил пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности", Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По словам Порошенко, членство в ЕС соответствует воле большинства украинцев, закреплено в Конституции и является цивилизационным выбором ради мира, стабильности и благополучия.

"Ровно шесть лет сегодня исполняется с того момента, как мне выпала большая честь и историческая миссия поставить свою подпись под Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. После революционных событий на Майдане и предательской позиции власти Януковича этот шаг получил еще большего символического веса. Одной подписью мы заложили несокрушимый фундамент европейской интеграции Украины", - подчеркнул пятый президент.

"Заключив Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, Украина как европейское государство, разделяет общие ценности демократии и верховенства права, зафиксировала свой суверенный выбор в пользу будущего членства в ЕС", - добавил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что соглашение с ЕС - это инструмент комплексной и системной подготовки к достижению этой цели. Это указатель движения Украины в Евросоюз - сообщество свободных и процветающих народов.

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"Несмотря на невероятные сложности, экономическую турбулентность и войну с агрессором мы делали все возможное и невозможное для возвращения в общий европейский дом. Получили безвиз, создали зону свободной торговли, углубляли секторальную интеграцию", - отмечает Порошенко.

По его словам, нынешняя власть громко декларирует приверженность евроинтеграционному курсу, и хотелось, чтобы эти декларации превратились в реальные дела.

"Уточню: не в дела против Порошенко еще и за подписание Соглашения или безвиз, а в реальные достижения на пути к нашему вступлению в ЕС. А задач много: обновление Соглашения, интеграция в цифровой и энергетический рынок, общее авиационное пространство, ассоциация с Шенгеном, и, наконец, перспектива членства", - объяснил пятый президент.

"Никому не позволено пересмотреть и, не дай Бог, отвернуть Украину от выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло", - подытожил Порошенко.

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Топ комментарии
+30
для тех кто не ценит государственный курс на национальную украинскую идентичность, курс на ЕС и НАТО, советую прочесть пост известного сепара Жучковского..
Порошенко в годовщину подписания ассоциации между Украиной и ЕС: Заложен несокрушимый фундамент европейской интеграции Украины - Цензор.НЕТ 9049
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27.06.2020 11:58
+30
ЕС ...ЕС ...сегодняшняя реальность: вечно обдолбаный и кончать с наркотой не собирающийся, как Херсон вчера показал, разродился
Порошенко в годовщину подписания ассоциации между Украиной и ЕС: Заложен несокрушимый фундамент европейской интеграции Украины - Цензор.НЕТ 3569
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27.06.2020 11:59
+26
Мій Президент.
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27.06.2020 12:01
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Любительница газет, а я подумал только Мурзилку на параше читаешь. Цитируешь 112, НьюзИван и Г+Г.)) Что ты быдло понимаешь в банковской системе? Обоссанное, ты в банке было, знаешь что такое аннуитет, инкассао, кредитный комитет, овердрафт? Ты само что такое из себя? Олежка, мародер, Петя, Азиров...Дрочило вместо уроков, шарилось по базарам, обсосня голимая, а кукарекает на людей! Иди работай, черт, и будешь жить нормально, и похеру будет социалка и коммуналка. фиКаломойское пархатое чучело увело из Привата 20 $млрд, виноват тебе Порошенко.
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28.06.2020 13:22 Ответить
Ты вафлистка защекинская, тебя спросили- в банке была, дура, хотя бы рядом стояла? )))) Если бы мразь понимала, могла читать, то на сайте НБУ рылом поводила, отчет по Привату, комментарии НС, дела по Кливленду и Делаверу в США, в Лондоне и на Кипре. Тебе мало, быдло? Иди работай падла, копай землю ишак!
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28.06.2020 13:50 Ответить
Ишачина. Мне какать на весь твой петушиный мир! Я до 2004 шикарно жил, и после, и в 2013 прекрасно, и сейчас позволяю себе что захочу. Разница между мной и тобой, козлина, что ты живешь инстинктами, ты чернь, а я создаю. Ты хоть копейку гнида дай, что бы требовать взамен. Проблема твоя и другого быдла, вы думаете, что по ту сторону монитора зеркало, и там такое же чмо.
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28.06.2020 16:37 Ответить
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