С мая количество пневмоний, которые диагностируют за сутки в Украине, выросло почти втрое, - Степанов

В Украине на сегодняшний день в сутки фиксируется от 700 до 1000 новых случаев заболевания пневмонией, тогда как в мае количество заболевших было около 250-300 в сутки.

Об этом во время брифинга сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день мы за сутки тестируем новых пневмоний от 700 до 1000 случаев. Я могу вам сказать, что, например, в мае, когда мы начали смягчать карантинные меры, начали переходить к адаптивному карантину, это количество было около 250-300 случаев в день. То есть вы видите, что почти в три раза увеличилось количество пневмоний", - отметил Степанов.

Кроме того, министр подчеркнул, что летом обычно количество пневмоний не растет, а,наоборот, падает.

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