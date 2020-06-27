РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11019 посетителей онлайн
Новости
3 393 14
депутат (3277) Мартыненко (443) суд (24817) Швейцария (601)

Экс-депутат Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда еще не вступило в силу и он оспорил его в апелляции

Экс-депутат Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда еще не вступило в силу и он оспорил его в апелляции

Решение швейцарского суда относительно украинского экс-депутата Николая Мартыненко является промежуточным, оно не вступит в силу и он уже обжаловал его в апелляционном суде. Мартыненко считается невиновным и неосужденным, пока не пройдены все судебные инстанции.

Об этом сообщила пресс-служба бывшего народного депутата, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УН.

Пресс-служба также заявила, что "тезис о "28 месяцев заключения" был манипулятивно вброшен близким к НАБУ "Радио Свобода", на самом деле 16 месяцев из них составляет условный срок. Также не соответствует действительности информация о "24 месяцах заключения" для Павла Скаленко - на самом деле это чисто условный срок".

Николай Мартыненко подчеркнул, что он не совершал преступления, категорически не согласен с решением суда и оно выходит за любые юридические рамки. "Из-за мировых карантинных мер и закрытых границ я не смог присутствовать на заседании суда первой инстанции и предоставить свои объяснения. Я не смог лично ответить на вопросы суда и засвидетельствовать всю беспочвенность упоминаний моего имени в этом деле. Решение суда является промежуточным и не окончательным, оно не вступит в силу и я уже обжаловал его в апелляции", - сказал он.

Швейцарский адвокат Николая Мартыненко Реза Вафадар в комментарии отметил, что "в Швейцарии человек считается невиновным и неосужденным, пока не пройдены все стадии швейцарской юридической системы - апелляция и федеральный Верховный суд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко к 2 годам и 4 месяцам за решеткой, - СМИ

Николай Мартыненко сказал, что ему непонятны мотивы такого решения суда первой инстанции. "Похоже, что эти мотивы находятся за пределами уголовного права и законодательства Швейцарии. Я не нарушал никаких законов и готов помочь швейцарскому правосудию разобраться в деле, основанном на искаженной и манипулятивной информации. Я буду настаивать на том, чтобы лично свидетельствовать в Апелляционном суде Швейцарии и показать всю беспочвенность этого дела", - сказал Николай Мартыненко.

Он напомнил, что сам выступил инициатором скорейшего рассмотрения дела в суде. По словам бывшего депутата, "швейцарский прокурор Урс Кьолли пытался не допустить передачи дела в суд, осознавая его провальность. За 7 лет господин Кьолли несколько раз смягчал обвинения, незаконно разглашал материалы дела Сергею Лещенко (который потом использовал это для информационного киллерства) и всячески затягивал время. Я только через суд заставил прокурора передать дело в суд для рассмотрения по существу", - отметил Мартыненко.

Читайте также: В швейцарский суд дело было передано под давлением самого Мартыненко, - пресс-служба. ДОКУМЕНТ

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
В єтом решении плохо одно- маленький срок
показать весь комментарий
27.06.2020 12:30
+4
ні-то не той
той Мартинюк -лжекомуняка- но ти таким не переймайся- у нас багато людей овощі від фруктів гн розрізняють....
Экс-депутат Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда еще не вступило в силу и он оспорил его в апелляции - Цензор.НЕТ 8283
показать весь комментарий
27.06.2020 12:31
+2
Конфисковать все у этих воров -- но не с нынешней властью
показать весь комментарий
27.06.2020 14:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А, это тот красножопый, который душил Ляшко?
Красножопый = виновен. Это просто потому что от "художеств" таких деятелей мир потерял с 100-150млн. ед. раб силы.
показать весь комментарий
27.06.2020 12:26 Ответить
ні-то не той
той Мартинюк -лжекомуняка- но ти таким не переймайся- у нас багато людей овощі від фруктів гн розрізняють....
Экс-депутат Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда еще не вступило в силу и он оспорил его в апелляции - Цензор.НЕТ 8283
показать весь комментарий
27.06.2020 12:31 Ответить
так просто "депутат ВР" - це вже діагноз.
може хіба що крім козачка Гаврилюка, у котрого маєток будують, але всьо бабло - чесно зароблене.(хоча я навіть вірю)

п.с. У Ляшка на фото обличчя.... ну, він міг би стати зіркою фільмів(деяких)
показать весь комментарий
27.06.2020 12:37 Ответить
дЭхпутати - це відзеркалення середньо-статистичноъ температури по-палаті....
О , Гаврилюк "обтесався" - гарний Мотель на на 30 покоїв буде - теж "відслужив" Суспільству" ...
Ну а "Скотиняка"- то бестселлер....
показать весь комментарий
27.06.2020 12:55 Ответить
Конфисковать все у этих воров -- но не с нынешней властью
показать весь комментарий
27.06.2020 14:54 Ответить
В Україні немае чиновників-можновладців злодів-корупціонерів , брехунів- маніпулянтів...- у нас чомусь тільки НАЙБАТШІ чиновники у ЕС та Світі ( напевне вони вундерМЕНИююю) , при найбіднішшій Державі як Державі...., та більшості БІДНИХ тих, хто працюе...
Нонсенс чи Закономірність,.....
показать весь комментарий
27.06.2020 12:27 Ответить
Любий друзь іще й оскаржує? Радів би, що швейцарський суд гуманний, дав мінімум.
показать весь комментарий
27.06.2020 12:28 Ответить
В єтом решении плохо одно- маленький срок
показать весь комментарий
27.06.2020 12:30 Ответить
Плохо совсем другое - согласно законадетельству ЕС при открытии счета в из банке вы даете расписку, что вы не являетесь депутатом, госслужащим или политическим деятелем. Если вы соврали, то вы и получаете те самые 2 года.
И у нас ни одного ворюгу не наказали, хотя 100% у него не было разрешения НацБанка на открытие счета.
Но об этом можно говорить и говорить еще следующие 30 лет, если только государство столько просуществует. А они слушают и воруют, воруют...
показать весь комментарий
27.06.2020 13:20 Ответить
нє земеля подавай краще в Печерский суд от там діло вигорить
показать весь комментарий
27.06.2020 14:52 Ответить
. . . не повезло ворюге . . . его судил швейцарский суд . . . а не укряцкий
показать весь комментарий
27.06.2020 17:04 Ответить
Мало дали, нужно добавить.
показать весь комментарий
27.06.2020 17:10 Ответить
Как в кино, ты проснулся а весь порохоскот сдох
показать весь комментарий
27.06.2020 21:05 Ответить
хочет в тюрьму в Швейцарию, несмотря на украинские вип-камеры...
показать весь комментарий
27.06.2020 22:50 Ответить
 
 