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Новости Паводки на Западной Украине
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паводок (294) посольство (1076) США (24820)

США выделит $100 тыс. на борьбу с паводками в западных областях Украины, - посольство

США выделит $100 тыс. на борьбу с паводками в западных областях Украины, - посольство

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине финансирование в размере $100 тыс. для борьбы с паводками в западных областях страны.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на Западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере $100 тыс. для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой. Мы будем тесно сотрудничать с правительством Украины в обеспечении быстрого и эффективного использования этих средств, чтобы помочь жителям западной Украины преодолеть последствия этой гуманитарной катастрофы", - говорится в сообщении.

Напомним по состоянию на утро 27 июня 2020 из-за паводка на Западной Украине остается подтопленным 3 871 дом, разрушены автодороги, мосты и другие объекты инфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наводнения уничтожили на Западной Украине 22 тысячи огородов, - Аваков

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Топ комментарии
+14
Дякуємо Американському братньому народові !!!!

Скільки виділить братній Російський народ на допомогу????

чи миші вже не браття ?
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27.06.2020 12:42
+9
Америкосы из Своих налогов оплатят безлад в МЧС под руководством Авакова

А полицейские Авакова будут обзывать америкосов и называть кацапов братьями
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27.06.2020 12:46
+7
Если можно, выделите еще сотню полицейских, можно из тех которые н..гров киздят, чтобы следили за зелеными, и не дали им и эти деньги разворовать!
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27.06.2020 12:43
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Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Американському братньому народові !!!!

Скільки виділить братній Російський народ на допомогу????

чи миші вже не браття ?
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27.06.2020 12:42 Ответить
Америкосы из Своих налогов оплатят безлад в МЧС под руководством Авакова

А полицейские Авакова будут обзывать америкосов и называть кацапов братьями
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27.06.2020 12:46 Ответить
ето еще что. Шапошников добился шо на Авакова део открыли даже.

пусть платят, Аваков с благодарностью зохавает любую помощь с проглотом
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27.06.2020 12:50 Ответить
повені у Карпатах завжди були великою проблемою , а гроші на їх ліквідацію- майже всі розкрадалися....Америці -плюс, але ліпше дали б пару бульдозерів, чи екскаватор...а "миші" можуть тільки бурят у диру підкинуть, разом з танками...
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27.06.2020 12:51 Ответить
Павел Розенко напомнил на своей странице в Facebook, что в июле 2008 года Прикарпатье также серьезно пострадало от наводнений.

При этом бывший глава Министерства социальной политики напомнил, что президентом тогда был Виктор Ющенко, главой правительства - Юлия Тимошенко, а он занимал должность первого замминистра соцполитики.

Так вот, государство тогда выплатило компенсации семьям погибших в размере 100 тысяч гривен. На тот момент это составляло 20,7 тысяч долларов в американской валюте. Получили также люди компенсации и за потерянное имущество, и деньги на восстановление жилья. В зависимости от ситуации, размер выплаты составлял от 5 до 50 тысяч гривен. Также государство сделало тогда еще ряд дополнительных выплат в качестве материальной помощи людям.

Что мы видим сейчас? Выплаты родственникам погибших - 0 гривен. Такую же «компенсацию», то есть, ничего, получили люди и за потерянное имущество. Сам Владимир Зеленский заявил в ходе своего визита на Прикарпатье, что власть не просто думает, что делать, она уже делает. Правда, пока президент делает только лишь селфи с пострадавшими.
источник: https://antikor.com.ua/articles/390471-zelenskij_vo_vremja_piar-vizita_na_prikarpatje_vmesto_pomoshchi_delal_selfi_s_postradavshimi__rozenko
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27.06.2020 13:43 Ответить
я підозрюю, що брат Путін виділить "х..й без солі", який відбере у алтайського пенсіонера

https://www.youtube.com/watch?v=OcbiVUy1fWE
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27.06.2020 12:59 Ответить
виділив вже"братский руский народ"--..в вигляді куль..мін ..танків..градів.. Вам мало?
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27.06.2020 14:01 Ответить
Если можно, выделите еще сотню полицейских, можно из тех которые н..гров киздят, чтобы следили за зелеными, и не дали им и эти деньги разворовать!
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27.06.2020 12:43 Ответить
полицейских нужно "озадачить":

перед вами ЗЕЛЬОНІЙ НЕГР !
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27.06.2020 12:45 Ответить
)))))
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27.06.2020 12:46 Ответить
афроукраинец?
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27.06.2020 13:22 Ответить
ЕШЕ БЫ МОЗГИ ВЛАСТИ ВЫДЕЛИЛИ

Мафии жти паводки выгодны- можно из бюджета постить гроши в большом количестве - беда все спишит
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27.06.2020 12:44 Ответить
І на відміну від мад'яр не ставлять ніяких умов.
Дякуємо за допомогу. І добре, що наглянете за використанням
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27.06.2020 12:46 Ответить
Венгры вынуждены чистить реку от мусора из Украины Из-за повышение уровня воды на границе с Украиной, венгерская техника круглосуточно вылавливает тонны мусора, который плывёт по реке Тиса из Закарпатья.
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27.06.2020 12:48 Ответить
Видео этого процесса

https://youtu.be/osmOlIE8i18

Надо с Авакова спрашивать ,а не с венгров
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27.06.2020 12:50 Ответить
США выделит $100 тыс. на борьбу с паводками в западных областях Украины, - посольство - Цензор.НЕТ 3440
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27.06.2020 12:48 Ответить
жаль что мордочка животного не в сметане)) а вид - да,очень удачный
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27.06.2020 12:52 Ответить
Лучше бы США прислали десяток егерей отстреливать лесорубов
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27.06.2020 12:56 Ответить
афроамериканцев с магнитолами на плечеи и мячиками в баскет...
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27.06.2020 13:07 Ответить
А братні кацапи говноконвой з набоями. Що то братани, (одін народ) СУКИ.
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27.06.2020 12:58 Ответить
Що це за гроші? Це тільки на Айкос президенту ледве вистачить...
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27.06.2020 13:11 Ответить
щедро
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27.06.2020 13:12 Ответить
Секта зе-вовы к распилу готова! Дякуємо, дуже дякуємо!
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27.06.2020 13:16 Ответить
Чомусь замало 100$ для зеленi,мовчить щур..
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27.06.2020 13:19 Ответить
Хтось(??) обновить свій кабінет..
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27.06.2020 13:26 Ответить
Спасенийо утопаівахщся-дело рук саміх
Утопаівающися..©
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27.06.2020 13:30 Ответить
Ребята. 100 тысяч долларов-это две крыши из глазурованной черепицы в усадьбах на закарпатье и сколько-то метров забора вокруг. Продолжайте говорить спасибочки. Типа А. Мышкевич.Для него эти 100 тыс баксов-невероятная помощь с паводками от сша. Не смешно же...
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27.06.2020 13:38 Ответить
Читай текст внимательно! Это помощь не от США, а именно, от местного посольства! Был бы у нас нормальный през - договорился бы и с непосредственно с Трампом, о помощи именно на уровне страны (США)
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27.06.2020 14:19 Ответить
Спасибо за подсказку. Цензор. Net: "США поможет в борьбе с паводками:США предоставит Украине". Ну, конечно, я внимательно читала текст. А Вы? Местное посольство-это кто?
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27.06.2020 14:44 Ответить
пилите Шура..пилите
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27.06.2020 14:03 Ответить
100 доларів це скоріше хабар місцевій владі ніж допомога, а допомога повинна бути в санкціях проти тих владних уродів що вирубали ліс і надали сертифікати на ліс кругляк як на відходи деревини. І ті 100 тисяч не потрібні, тим більше що США забрала кошти у Лазаренка, а це 300 млн баксів. Запхніть ці крихти в дупуТрампу.
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27.06.2020 15:04 Ответить
Навіть не знаю, як хлопці з пацанами ці кошти поділять ...
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27.06.2020 15:11 Ответить
Нищая одноэтажная америка! Сто тысяч баксов - это месячная зарплата какого-********* продвинутого айтишника. Это всего лишь убогая отмазочка от выполнений обязательств по Меморандуму.
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27.06.2020 17:25 Ответить
 
 