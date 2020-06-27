США выделит $100 тыс. на борьбу с паводками в западных областях Украины, - посольство
Соединенные Штаты Америки предоставят Украине финансирование в размере $100 тыс. для борьбы с паводками в западных областях страны.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на Западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере $100 тыс. для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой. Мы будем тесно сотрудничать с правительством Украины в обеспечении быстрого и эффективного использования этих средств, чтобы помочь жителям западной Украины преодолеть последствия этой гуманитарной катастрофы", - говорится в сообщении.
Напомним по состоянию на утро 27 июня 2020 из-за паводка на Западной Украине остается подтопленным 3 871 дом, разрушены автодороги, мосты и другие объекты инфраструктуры.
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Скільки виділить братній Російський народ на допомогу????
чи миші вже не браття ?
А полицейские Авакова будут обзывать америкосов и называть кацапов братьями
пусть платят, Аваков с благодарностью зохавает любую помощь с проглотом
При этом бывший глава Министерства социальной политики напомнил, что президентом тогда был Виктор Ющенко, главой правительства - Юлия Тимошенко, а он занимал должность первого замминистра соцполитики.
Так вот, государство тогда выплатило компенсации семьям погибших в размере 100 тысяч гривен. На тот момент это составляло 20,7 тысяч долларов в американской валюте. Получили также люди компенсации и за потерянное имущество, и деньги на восстановление жилья. В зависимости от ситуации, размер выплаты составлял от 5 до 50 тысяч гривен. Также государство сделало тогда еще ряд дополнительных выплат в качестве материальной помощи людям.
Что мы видим сейчас? Выплаты родственникам погибших - 0 гривен. Такую же «компенсацию», то есть, ничего, получили люди и за потерянное имущество. Сам Владимир Зеленский заявил в ходе своего визита на Прикарпатье, что власть не просто думает, что делать, она уже делает. Правда, пока президент делает только лишь селфи с пострадавшими.
источник: https://antikor.com.ua/articles/390471-zelenskij_vo_vremja_piar-vizita_na_prikarpatje_vmesto_pomoshchi_delal_selfi_s_postradavshimi__rozenko
https://www.youtube.com/watch?v=OcbiVUy1fWE
перед вами ЗЕЛЬОНІЙ НЕГР !
Мафии жти паводки выгодны- можно из бюджета постить гроши в большом количестве - беда все спишит
Дякуємо за допомогу. І добре, що наглянете за використанням
https://youtu.be/osmOlIE8i18
Надо с Авакова спрашивать ,а не с венгров
(одін народ) СУКИ.
Утопаівающися..©