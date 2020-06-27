За сутки в ВСУ 21 новый случай заболевания COVID-19, всего болеет 166 человек, - командование Медсил
За прошедшие сутки зарегистрировано 21 новый случай заболевания COVID-19 в Вооруженных Силах Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.
"Среди заболевших за прошедшие сутки в учреждениях здравоохранения находится на лечении 13 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 5 военнослужащих, Ривненский военный госпиталь - 3 военнослужащих и Военно-медицинский клинический центр северного региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 8 человек (Киевская область - 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Львовская - 2 военнослужащих, Днепропетровская - 1 военнослужащий и Харьковская - 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.
По состоянию на 10.00 27 июня в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 166 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 576 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 178 человек.
Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 302 человека, летальных случаев - 5.
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это шо - с хлопушки сделанные?
дальше не читал.
Не у слові шарф, а ДЕ шарф: дистація = дистаНція.
Будьте врівноваженим. Дякую.
Перший пост о 14.53 був нормальним, а потім в 14.56 щось понесло.
Будь-що, дякую за Вашу роботу, скопіював собі малюнок. Буду ще щиро вдячний за такий же, з виправленою опечаткою.
Я на твоєму боці, я всім доказую, що карантин потрібен, шо маски потрібні.
Для розумних - словами, для решти - коміксами й картинками. То ж подякував, за зручний елемент для наглядної агітації.