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За сутки в ВСУ 21 новый случай заболевания COVID-19, всего болеет 166 человек, - командование Медсил

За сутки в ВСУ 21 новый случай заболевания COVID-19, всего болеет 166 человек, - командование Медсил

За прошедшие сутки зарегистрировано 21 новый случай заболевания COVID-19 в Вооруженных Силах Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.

"Среди заболевших за прошедшие сутки в учреждениях здравоохранения находится на лечении 13 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 5 военнослужащих, Ривненский военный госпиталь - 3 военнослужащих и Военно-медицинский клинический центр северного региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 8 человек (Киевская область - 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Львовская - 2 военнослужащих, Днепропетровская - 1 военнослужащий и Харьковская - 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в ВСУ подтверждены 7 случаев COVID-19, всего болеют 146 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 27 июня в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 166 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 576 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 178 человек.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 302 человека, летальных случаев - 5.

Читайте также: В ВСУ зафиксировали пятый летальный случай из-за COVID-19, всего болеют 143 военнослужащих, - Командование Медсил

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Топ комментарии
+2
бавовна ))) а далі і нічого читати, там шарф
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27.06.2020 12:57
+2
За сутки в ВСУ 21 новый случай заболевания COVID-19, всего болеет 166 человек, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 6609" />
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27.06.2020 13:08
+2
Швидкого одужання нашим захисникам
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27.06.2020 13:12
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За сутки в ВСУ 21 новый случай заболевания COVID-19, всего болеет 166 человек, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 3477" />
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27.06.2020 12:48 Ответить
"саморобні маски з "хлопку""?
это шо - с хлопушки сделанные?
дальше не читал.
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27.06.2020 12:55 Ответить
бавовна ))) а далі і нічого читати, там шарф
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27.06.2020 12:57 Ответить
Дк "шарф" - літера н пропущена, виправте, й дайте новий варіант, будь ласка. Скопіюю для номінантів на Дарвіна.
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27.06.2020 13:38 Ответить
а де у слові шарф буква н повинна бути. ти себе хочеш на дарвіна?
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27.06.2020 13:45 Ответить
Я хочу помогти Вам зробити картинку більш вдалою за рахунок грамотності, тим більше, шо Ви вже виправили слово за підказкою Бориса.
Не у слові шарф, а ДЕ шарф: дистація = дистаНція.

Будьте врівноваженим. Дякую.
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27.06.2020 14:33 Ответить
так так і кажи - очепятка.
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27.06.2020 14:53 Ответить
а, будь беземоційним роботом, ти хотів сказати. а може то у тебе трабли з прийняттям людей якими вони є? воспітатєль ****.
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27.06.2020 14:56 Ответить
Будьте собою. Можете бути і неврівноваженим, як бажаєте.
Перший пост о 14.53 був нормальним, а потім в 14.56 щось понесло.
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27.06.2020 15:00 Ответить
перехожу на рівень номінатів на премію Дарвіна. ти ж сам запропонував. чого зараз целку-невідімку з себе корчиш.
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27.06.2020 15:06 Ответить
Ваше право.
Будь-що, дякую за Вашу роботу, скопіював собі малюнок. Буду ще щиро вдячний за такий же, з виправленою опечаткою.
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27.06.2020 15:19 Ответить
засунь своє дякуб собі у сраку, вона ж у тебе дуже правильна. і можеш самй відкрити у пейнт і виправити, умнік сраний.
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27.06.2020 15:26 Ответить
"дякую" від штазі не може бути цінністю.
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27.06.2020 15:36 Ответить
Хлопче, тобі конче треба перевіритися. Які Штазі?

Я на твоєму боці, я всім доказую, що карантин потрібен, шо маски потрібні.
Для розумних - словами, для решти - коміксами й картинками. То ж подякував, за зручний елемент для наглядної агітації.
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27.06.2020 17:21 Ответить
сам іди перевіряйся, штазі до штазі. усе інше розказуй сам собі.
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27.06.2020 18:41 Ответить
а чого не "на одной волнє"?
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27.06.2020 18:42 Ответить
За сутки в ВСУ 21 новый случай заболевания COVID-19, всего болеет 166 человек, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 6609" />
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27.06.2020 13:08 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам
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27.06.2020 13:12 Ответить
 
 