За сутки в ВСУ 21 новый случай заболевания COVID-19, всего болеет 166 человек, - командование Медсил

За прошедшие сутки зарегистрировано 21 новый случай заболевания COVID-19 в Вооруженных Силах Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.

"Среди заболевших за прошедшие сутки в учреждениях здравоохранения находится на лечении 13 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 5 военнослужащих, Ривненский военный госпиталь - 3 военнослужащих и Военно-медицинский клинический центр северного региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 8 человек (Киевская область - 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Львовская - 2 военнослужащих, Днепропетровская - 1 военнослужащий и Харьковская - 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 10.00 27 июня в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 166 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 576 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 178 человек.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 302 человека, летальных случаев - 5.

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