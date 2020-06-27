Мужчина на столичном вокзале залез на крышу поезда и получил удар током, с ожогами его госпитализировали в больницу, - МВД

Мужчина оказался уроженцем Черновицкой области 1994 года рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Вчера около 22:00 в столичную полицию поступило сообщение о том, что на одной из платформ Центрального железнодорожного вокзала горит мужчина.

На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что мужчина залез на крышу поезда и получил поражение током, в результате чего загорелся. Прохожие и работники полиции, которые несли службу по обеспечению общественной безопасности и порядка на железнодорожном вокзале, быстро отреагировали и потушили пламя на мужчине.

Пострадавшего с ожогами тела немедленно госпитализировали в больничное учреждение для оказания помощи в условиях стационара. Его личность установлена: им оказался уроженец Черновицкой области 1994 года рождения.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в территориальном отделе полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки этому событию будет дана правовая квалификация.

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