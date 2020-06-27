Мужчина на столичном вокзале залез на крышу поезда и получил удар током, с ожогами его госпитализировали в больницу, - МВД
Мужчина оказался уроженцем Черновицкой области 1994 года рождения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Вчера около 22:00 в столичную полицию поступило сообщение о том, что на одной из платформ Центрального железнодорожного вокзала горит мужчина.
На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что мужчина залез на крышу поезда и получил поражение током, в результате чего загорелся. Прохожие и работники полиции, которые несли службу по обеспечению общественной безопасности и порядка на железнодорожном вокзале, быстро отреагировали и потушили пламя на мужчине.
Пострадавшего с ожогами тела немедленно госпитализировали в больничное учреждение для оказания помощи в условиях стационара. Его личность установлена: им оказался уроженец Черновицкой области 1994 года рождения.
Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в территориальном отделе полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки этому событию будет дана правовая квалификация.
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🤔
ужос
Вот по этому я сразу стреляю в пах и у меня тоже знаменитый иж помнишь разборку на ставу так это мой дядя их положил
Розумний вчиться на помилках інших, дурень - на своїх, а ідіот взагалі не вчиться...
Ну конечно, влез... Убило.
Следом лезет обормот
С криком: «Всех не перебьёт!»
Что бы там не говорили -
http://shaov.net/texts/Chastushki-pofigushki.shtml#narod Несгибаемый народ .
https://www.youtube.com/watch?v=lV1-72vNAMk&ab_channel=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%7C%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
Идешь виадуком над высоковольтными проводами, они совсем рядом- никто не умирает.
Они залазят на поезда, расстояние до тех же проводов - такое же, а то и больше. И их ударяет током.
Почему?
Поезд работает как проводник??