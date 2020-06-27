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вокзал (265) Киев (24765) МВД (9151) травма (570)

Мужчина на столичном вокзале залез на крышу поезда и получил удар током, с ожогами его госпитализировали в больницу, - МВД

Мужчина на столичном вокзале залез на крышу поезда и получил удар током, с ожогами его госпитализировали в больницу, - МВД

Мужчина оказался уроженцем Черновицкой области 1994 года рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Вчера около 22:00 в столичную полицию поступило сообщение о том, что на одной из платформ Центрального железнодорожного вокзала горит мужчина.

На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что мужчина залез на крышу поезда и получил поражение током, в результате чего загорелся. Прохожие и работники полиции, которые несли службу по обеспечению общественной безопасности и порядка на железнодорожном вокзале, быстро отреагировали и потушили пламя на мужчине.

Пострадавшего с ожогами тела немедленно госпитализировали в больничное учреждение для оказания помощи в условиях стационара. Его личность установлена: им оказался уроженец Черновицкой области 1994 года рождения.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в территориальном отделе полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки этому событию будет дана правовая квалификация.

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Топ комментарии
+26
Мужчина на столичном вокзале залез на крышу поезда и получил удар током, с ожогами его госпитализировали в больницу, - МВД - Цензор.НЕТ 1532
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27.06.2020 13:21
+14
некоторые с возрастом только взрослеют
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27.06.2020 13:39
+10
Естественный отбор делает своё дело несмотря ни на что.
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27.06.2020 13:21
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Естественный отбор делает своё дело несмотря ни на что.
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27.06.2020 13:21 Ответить
Тогда коронавирус тоже из той же области?
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27.06.2020 14:24 Ответить
Мужчина на столичном вокзале залез на крышу поезда и получил удар током, с ожогами его госпитализировали в больницу, - МВД - Цензор.НЕТ 1532
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27.06.2020 13:21 Ответить
теорія..всього навсього теорія
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27.06.2020 13:58 Ответить
лєнтачка далжна бить каларацкая
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27.06.2020 14:11 Ответить
Да. В сети есть видео, как он горел.... Жуть.... После такого вряд ли выживет (дай Бог ошибиться)..... Зацепер, наверное, млять!
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27.06.2020 13:22 Ответить
Може іншого шляху в лікарню не було??
🤔
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27.06.2020 13:22 Ответить
неужели с кашлем тест на корону не брали?
ужос
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27.06.2020 13:38 Ответить
в 26 лет можно быть и поумнее
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27.06.2020 13:23 Ответить
некоторые с возрастом только взрослеют
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27.06.2020 13:39 Ответить
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27.06.2020 14:01 Ответить
С возрастом взрослеет только гемморой,хотя походу возможно и все наоборот...
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27.06.2020 14:20 Ответить
Умнее? Да он голосовал за зеленских =)
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27.06.2020 16:04 Ответить
Ачётакова,пля,естесвенний атбор
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27.06.2020 13:24 Ответить
рахобан
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27.06.2020 13:25 Ответить
26 лет а ума на 5, а также мало просвещённый глупый не подросток , по моему подобных случаев с печальным исходом и участием молодёжи тысячи ,а может секту какую нибудь вредоносную посещал глупец +выпил
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27.06.2020 13:26 Ответить
Селфився.
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27.06.2020 13:29 Ответить
Вот такие ему подобные которым конечности якобы мешают ещё и боеприпасы любят разбирать при свидетелях
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27.06.2020 13:33 Ответить
Тот кто его фотал соучастник и подстрекатель на самоубийство
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27.06.2020 13:34 Ответить
Секту заперечення електрики...
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27.06.2020 13:39 Ответить
Мужчина на столичном вокзале залез на крышу поезда и получил удар током, с ожогами его госпитализировали в больницу, - МВД - Цензор.НЕТ 4989
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27.06.2020 13:36 Ответить
Я даже подозреваю, за кого он голосовал.)
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27.06.2020 13:41 Ответить
порохобот, однозначно...всё бы ему задарма и у государства ток красть! Бизнесмен ёпть!
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27.06.2020 13:47 Ответить
Та всім відомо, що за Порошенка, там таких ненормальних купа.
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27.06.2020 14:25 Ответить
По статистике выживают только карлики до 1,5 метра ростом и то в зависимости от влажности тела , а человеки с ростом как у Кличко получают удар уже высунувшись над вагоном до пояса
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27.06.2020 13:41 Ответить
Дык карлики и рулят везде-в....е,куда не глянь,хномы,ийопта...
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27.06.2020 14:42 Ответить
Чоловік на столичному вокзалі заліз на дах потяга, його ударило струмом, з опіками потерпілого госпіталізували до лікарні, - МВС - Цензор.НЕТ 4865 https://censor.net/user/271840

Вот по этому я сразу стреляю в пах и у меня тоже знаменитый иж помнишь разборку на ставу так это мой дядя их положил
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27.06.2020 23:24 Ответить
Вот они и власть везде захватили потихоньку.
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27.06.2020 14:52 Ответить
Вот по этому я сразу стреляю в пах и у меня тоже знаменитый иж помнишь разборку на ставу так это мой дядя их положил
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27.06.2020 23:23 Ответить
Ну тогда зеля с пуйлом пусть катаются. )
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27.06.2020 13:43 Ответить
Як кажуть в народі: від дурної голови і ногам горе... А тут всьому організму дісталося. Скільки вже про такі випадки казали - ніц не доходить!
Розумний вчиться на помилках інших, дурень - на своїх, а ідіот взагалі не вчиться...
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27.06.2020 13:43 Ответить
Отчизна требует героев,транда рожает дураков!
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27.06.2020 13:44 Ответить
Чоловік на столичному вокзалі заліз на дах потяга, його ударило струмом, з опіками потерпілого госпіталізували до лікарні, - МВС - Цензор.НЕТ 8852
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27.06.2020 13:44 Ответить
один из тех, кто не верит науке-про электроны..про то, что Земля-шар, про то, что америкосы 6 раз были на Луне, про то, что путин-*****)))) удостоверился-упокоился...Следующий, плиз!
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27.06.2020 13:45 Ответить
Чоловік на столичному вокзалі заліз на дах потяга, його ударило струмом, з опіками потерпілого госпіталізували до лікарні, - МВС - Цензор.НЕТ 3824
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27.06.2020 13:47 Ответить
Розуму як в ракушки.
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27.06.2020 13:52 Ответить
Типичный соевый выборэць.
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27.06.2020 13:56 Ответить
то било в прошлий раз, а на етіх виборах он поЗє!лєнєл
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27.06.2020 14:13 Ответить
Типовий ЗЕ-оболван.
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27.06.2020 14:53 Ответить
підзарядився
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27.06.2020 13:57 Ответить
Нахаляву.
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27.06.2020 14:28 Ответить
Рогами зацепился.
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27.06.2020 13:58 Ответить
Музикальним зе-інструментом.
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27.06.2020 14:54 Ответить
циган хотів доїхати додому с вєтєрком, а получилось с огоньком
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27.06.2020 14:02 Ответить
Он практически победил вирус.
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27.06.2020 14:22 Ответить
А дехто за Зелю голосує, розтягує насолоду.
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27.06.2020 14:23 Ответить
А мог бы купить мотык без глушителя и гонять по спальным районам... какое-то время...
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27.06.2020 14:23 Ответить
наверное он был в джинсовых шортах с бородой и рюкзачком за спиной...
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27.06.2020 14:35 Ответить
как то глупо он сам себя отреформировал. Явно почитатель был винницкого мыролюбства и безальтернативности.
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27.06.2020 15:07 Ответить
Странно, когда старуха Шапокляк со своими корешами на крыше поезда ехали то их током не било.
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27.06.2020 15:14 Ответить
А в сериале слуга нарида электрические элементы током не бьют! Шах и мат, порохоботы =)
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27.06.2020 16:06 Ответить
«http://shaov.net/texts/Chastushki-pofigushki.shtml#mudila Не влезай, убьёт , мудила!» -
Ну конечно, влез... Убило.
Следом лезет обормот
С криком: «Всех не перебьёт!»
Что бы там не говорили -
http://shaov.net/texts/Chastushki-pofigushki.shtml#narod Несгибаемый народ .

https://www.youtube.com/watch?v=lV1-72vNAMk&ab_channel=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%7C%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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27.06.2020 16:13 Ответить
ни разу не физик, может кто объяснит.
Идешь виадуком над высоковольтными проводами, они совсем рядом- никто не умирает.
Они залазят на поезда, расстояние до тех же проводов - такое же, а то и больше. И их ударяет током.
Почему?
Поезд работает как проводник??
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28.06.2020 00:38 Ответить
 
 