Россия предлагала талибам деньги за убийство военных США и НАТО в Афганистане, - The New York Times
Разведка США пришла к выводу, что российские военные предлагали вознаграждение связанным с талибами боевикам в Афганистане за убийства американских военных.
Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Американские спецслужбы пришли к выводу, что российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение боевикам, связанным с талибами, за убийство военных коалиции в Афганистане - в частности американских военнослужащих - на фоне ведения мирных переговоров, с целью прекратить длительную войну в стране", - говорится в сообщении.
Также участники группировки "Талибан" могли, при содействии россиян, убивать других военных из стран НАТО.
При этом отмечено, что информация о сотрудничестве РФ с талибами стала известна американцам несколько месяцев назад. Эти данные были подтверждены в ходе допросов захваченных в Афганистане боевиков. Информацию также передали президенту США Дональду Трампу еще в конце марта.
NYT ссылается на анонимных чиновников, которые сообщили, что Трамп пока не решил, как на это реагировать. Белый дом, ЦРУ и канцелярия директора национальной разведки отклонили запросы NYT по комментариев.
В Кремле сообщили, что не слышали о подобных обвинения. "Если кто-то выдвинет их, мы дадим ответ", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напоминаем, 29 февраля США и исламистская группировка "Талибан" подписали мирное соглашение, призванное положить конец 18-летней войне в Афганистане.
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Россия террористическое государство.
Загляни на NYT, там всё четко написано - инфа от анонимных источников, подробностей нет, администрации не доложили, т.к. в разведке не нашли пруфов.
Особенно вот это доставляет:
"The intelligence assessment is said to be based at least in part on interrogations of captured Afghan militants and criminals. The officials did not describe the mechanics of the Russian operation, such as how targets were picked or how money changed hands. It is also not clear whether Russian operatives had deployed inside Afghanistan or met with their Taliban counterparts elsewhere." (с)
Всё как в 2016м - orange man bad, пруфов не будет.