Россия предлагала талибам деньги за убийство военных США и НАТО в Афганистане, - The New York Times

Разведка США пришла к выводу, что российские военные предлагали вознаграждение связанным с талибами боевикам в Афганистане за убийства американских военных.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Американские спецслужбы пришли к выводу, что российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение боевикам, связанным с талибами, за убийство военных коалиции в Афганистане - в частности американских военнослужащих - на фоне ведения мирных переговоров, с целью прекратить длительную войну в стране", - говорится в сообщении.

Также участники группировки "Талибан" могли, при содействии россиян, убивать других военных из стран НАТО.

При этом отмечено, что информация о сотрудничестве РФ с талибами стала известна американцам несколько месяцев назад. Эти данные были подтверждены в ходе допросов захваченных в Афганистане боевиков. Информацию также передали президенту США Дональду Трампу еще в конце марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые в истории президент США поговорил по телефону с лидером "Талибана"

NYT ссылается на анонимных чиновников, которые сообщили, что Трамп пока не решил, как на это реагировать. Белый дом, ЦРУ и канцелярия директора национальной разведки отклонили запросы NYT по комментариев.

В Кремле сообщили, что не слышали о подобных обвинения. "Если кто-то выдвинет их, мы дадим ответ", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напоминаем, 29 февраля США и исламистская группировка "Талибан" подписали мирное соглашение, призванное положить конец 18-летней войне в Афганистане.

Читайте также: США подтвердили, что начали вывод войск из Афганистана