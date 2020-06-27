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Россия предлагала талибам деньги за убийство военных США и НАТО в Афганистане, - The New York Times

Россия предлагала талибам деньги за убийство военных США и НАТО в Афганистане, - The New York Times

Разведка США пришла к выводу, что российские военные предлагали вознаграждение связанным с талибами боевикам в Афганистане за убийства американских военных.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Американские спецслужбы пришли к выводу, что российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение боевикам, связанным с талибами, за убийство военных коалиции в Афганистане - в частности американских военнослужащих - на фоне ведения мирных переговоров, с целью прекратить длительную войну в стране", - говорится в сообщении.

Также участники группировки "Талибан" могли, при содействии россиян, убивать других военных из стран НАТО.

При этом отмечено, что информация о сотрудничестве РФ с талибами стала известна американцам несколько месяцев назад. Эти данные были подтверждены в ходе допросов захваченных в Афганистане боевиков. Информацию также передали президенту США Дональду Трампу еще в конце марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые в истории президент США поговорил по телефону с лидером "Талибана"

NYT ссылается на анонимных чиновников, которые сообщили, что Трамп пока не решил, как на это реагировать. Белый дом, ЦРУ и канцелярия директора национальной разведки отклонили запросы NYT по комментариев.

В Кремле сообщили, что не слышали о подобных обвинения. "Если кто-то выдвинет их, мы дадим ответ", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напоминаем, 29 февраля США и исламистская группировка "Талибан" подписали мирное соглашение, призванное положить конец 18-летней войне в Афганистане.

Читайте также: США подтвердили, что начали вывод войск из Афганистана

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Топ комментарии
+40
"Россия самая паскудная,до блевотины мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов,у которых само понятие добра и зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме,и при этом желает потопить в нем весь мир." (с)
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27.06.2020 13:33
+36
Ця інфа є давно у ЦРУ. Просто настав слушний час для її оприлюднення та запуску механізму в дію. Механізму визнання ***** "спонсором тероризму" та презентації кількох смачних подарунків для його оточення. Буде несмачно, проте вистачить усім.
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27.06.2020 13:28
+27
А рудий робить вигляд, що все гаразд та нічого не трапиться.
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27.06.2020 13:27
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На параде еще участвовали военные стран-союзников, это было так круто!!!
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27.06.2020 16:43 Ответить
Почему дебил трамп поддерживает беса путлера, неужели бес держит трампа за мошонку?
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27.06.2020 16:06 Ответить
Може в них любов?
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27.06.2020 16:40 Ответить
Відповідь з паРаши не буде багатослівною: "Гдєвашидоказатєльства?"
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27.06.2020 16:30 Ответить
И куда ни поткнись, где ни копни - везде парашины рога торчат, по всему миру твари сеют хаос, разруху и смерть.
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27.06.2020 16:33 Ответить
За посягання на життя американців прийдеться дорого платити.
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27.06.2020 16:34 Ответить
Только не при рыжике.
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27.06.2020 16:39 Ответить
Никогда такого не было и вдруг опять.
Россия террористическое государство.
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27.06.2020 17:05 Ответить
. . . у касапов еще есть денюжки . . . выходит санкции против них - смешные
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27.06.2020 17:06 Ответить
эти к*евы 3,14торасы, целые кишлаки там артой ровняли с землёй, что им, за 200го америкоса забашлять!! За то, что они там творили, с обычными населением, ответ придётся дать перед Небом, после услышанного и прочитанного о подвигах, свинячих выродков, слово фашизм ассоциируется только с ними и страной ссср
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27.06.2020 17:38 Ответить
Разве может друг Владимир навредить своему другу Дональду? Это все русофобия и фейкньюс
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27.06.2020 18:34 Ответить
Расия - это большая жопа, и кроме гамна она ничего не производит, и порвать эту жопу наша первоочередная задача, а для этого все методы хороши.
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27.06.2020 19:08 Ответить
Вони ж походять від андрофагів.
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27.06.2020 19:16 Ответить
Вполне практикуемая практика в подобных войнах... Ничего не вижу удивительного. ( нам например тоже было не все равно, кого там в Сирии замочили асадовцев или вагнеровцев.) Вопрос только в одном, как на это ответит США. Они ведь так, как минимум на словах, пекутся о каждом своем гражданине.., а тут на них охота, да еще и за деньги " за тушку". Но Для Трампопона Пу отличный парень.. Да жаль что президент США не ушедший из жизни Маккейн.
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27.06.2020 20:28 Ответить
Да никак США не ответит.
Загляни на NYT, там всё четко написано - инфа от анонимных источников, подробностей нет, администрации не доложили, т.к. в разведке не нашли пруфов.

Особенно вот это доставляет:
"The intelligence assessment is said to be based at least in part on interrogations of captured Afghan militants and criminals. The officials did not describe the mechanics of the Russian operation, such as how targets were picked or how money changed hands. It is also not clear whether Russian operatives had deployed inside Afghanistan or met with their Taliban counterparts elsewhere." (с)

Всё как в 2016м - orange man bad, пруфов не будет.
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30.06.2020 11:19 Ответить
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