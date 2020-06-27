Прокуратура Нидерландов в суде представила запись телефонных разговоров подозреваемых по делу МН17 после гибели малайзийского Boeing

Прокуратура Нидерландов во время судебного процесса по сбитому над Донбассом в 2014 году самолету рейса MH17 представила запись новых телефонных разговоров наемников РФ, которые являются "наиболее конкретным доказательством" причастности четырех подозреваемых по этому делу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Согласно записям разговоров, боевики заявляли, что сбили украинский истребитель. Так, вскоре после катастрофы малайзийского Boeing подозреваемый Леонид Харченко позвонил подозреваемому Сергею Дубинский. "Мы на месте. Мы уже сбили "Сушку", - говорит Харченко." Сушка "на сленговое языке означает самолет-истребитель.

Позже вечером Дубинский звонит подозреваемому Олегу Пулатову. Дубинский спрашивает: "Скажи, стрелял наш "Бук" или нет?" Пулатов ответил: "Бук" сбил "Сушку" после того, как "Сушка" сбила Boeing".

Впоследствии Дубинский позвонил подозреваемому Игорю Гиркину. Дубинский заявил: "Сушка" попала в Boeing, и после этого мы расстреляли "Сушку" из нашего "Бука". Хорошие новости, правда Игорь?". Гиркин: "Я не знаю, я, честно говоря, не верю в это ...".

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Прокуратура представила данные доказательства в ходе ответа на следственные запросы адвокатов Олега Пулатова, которые продолжают настаивать, что малазийский Boeing якобы могли сбить украинские военные. 3 июля суд продолжит слушания.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию. 10 июня в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах проходит шестое судебное заседание по делу МН17.

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