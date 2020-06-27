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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Нидерланды (1531) Харченко (23) Боинг-777 Malaysia Airlines (1370) Гиркин (192) Дубинский Сергей (8)

Прокуратура Нидерландов в суде представила запись телефонных разговоров подозреваемых по делу МН17 после гибели малайзийского Boeing

Прокуратура Нидерландов в суде представила запись телефонных разговоров подозреваемых по делу МН17 после гибели малайзийского Boeing

Прокуратура Нидерландов во время судебного процесса по сбитому над Донбассом в 2014 году самолету рейса MH17 представила запись новых телефонных разговоров наемников РФ, которые являются "наиболее конкретным доказательством" причастности четырех подозреваемых по этому делу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Согласно записям разговоров, боевики заявляли, что сбили украинский истребитель. Так, вскоре после катастрофы малайзийского Boeing подозреваемый Леонид Харченко позвонил подозреваемому Сергею Дубинский. "Мы на месте. Мы уже сбили "Сушку", - говорит Харченко." Сушка "на сленговое языке означает самолет-истребитель.

Позже вечером Дубинский звонит подозреваемому Олегу Пулатову. Дубинский спрашивает: "Скажи, стрелял наш "Бук" или нет?" Пулатов ответил: "Бук" сбил "Сушку" после того, как "Сушка" сбила Boeing".

Впоследствии Дубинский позвонил подозреваемому Игорю Гиркину. Дубинский заявил: "Сушка" попала в Boeing, и после этого мы расстреляли "Сушку" из нашего "Бука". Хорошие новости, правда Игорь?". Гиркин: "Я не знаю, я, честно говоря, не верю в это ...".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Нидерландов о деле МН17: Нет никаких доказательств запуска ракеты "воздух-воздух"

Прокуратура представила данные доказательства в ходе ответа на следственные запросы адвокатов Олега Пулатова, которые продолжают настаивать, что малазийский Boeing якобы могли сбить украинские военные. 3 июля суд продолжит слушания.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

Читайте также: Суд по делу MH17: Осколки в лайнере и телах - от новой российской ракеты для ЗРК "Бук", - прокурор Бергер

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию. 10 июня в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах проходит шестое судебное заседание по делу МН17.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд в Нидерландах по МН17 может приступить к рассмотрению дела по сути в феврале 2021 года

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Топ комментарии
+28
Крапля за краплею вода камінь точить! Хтілося, щоб швидше, але треба зробити так, щоб московія ніяк не викрутилася. Тому най повільно, але щоб кожен цвях в труну московії вбивався так, щоб ні витягти, ні зламати його не було можливості!
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27.06.2020 14:07
+8
Стало понятно , почему россияне так долго и упорно цеплялись за версию с "Сушкой" . Началось все с брехни исполнителей...
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27.06.2020 14:27
+7
шо не понятно Боинг сбил Бук ,а Сушка обоих
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27.06.2020 14:19
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Правила форума Совет форумчан
Крапля за краплею вода камінь точить! Хтілося, щоб швидше, але треба зробити так, щоб московія ніяк не викрутилася. Тому най повільно, але щоб кожен цвях в труну московії вбивався так, щоб ні витягти, ні зламати його не було можливості!
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27.06.2020 14:07 Ответить
Они к счастью не делают как у нас,"я тебя зробила из того що было",делают фундаментально и не делают ошипки в запятых.
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27.06.2020 14:27 Ответить
ты хоть статью читал? Там ващета "свидетельство" не против московии а против Украины.
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27.06.2020 20:35 Ответить
Так, читав. А ти за слідством слідкуєш? Чи аби щось сказать? Слідством встановлено, що МН17 був збитий БУКом, ні про які ракети "повітря-повітря" мови бути не може. Тож всі ті "свідчення" - лише на користь України (як і та гора "доказів" від московії, де винуватець мінявся раз на тиждень). Чи може ти чекаєш свідчень диспетчера Карлоса та пілота Волошина?
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27.06.2020 20:55 Ответить
я жду когда инфантильные поклонники карго-культа обломаются и признают что они обделались и никакой "Гааги" для пукина не будет.
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28.06.2020 00:03 Ответить
Ну, тогда готовься узнать об этом с "того света". Да и тогда, в общем, козломорд, не дождешься Твой байстрюк на фото, или *****?
Прокуратура Нідерландів у суді представила запис телефонних розмов підозрюваних у справі МН17 після загибелі малайзійського Boeing - Цензор.НЕТ 2759

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28.06.2020 08:10 Ответить
А хіба я десь щось казав про путлєра? Чи у вас московія=путлєр, а путлєр=московія?
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28.06.2020 09:14 Ответить
Кац, ты опять ожил?))) Там доказательства, что Бук БЫЛ... И именно Бук сбил Боинг... Все остальные ваши фантазии никого не интересуют...
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27.06.2020 23:48 Ответить
Поэтому Стрелкова вывели с Донбаса? Не врубился сходу,дурик,что нужно врать и "спалил" всю гебнявую "малину" своим "не верю".
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28.06.2020 00:33 Ответить
ничего не по... это шо, насмешка такая? сарказм? Нижайшая степень юмора?
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27.06.2020 14:16 Ответить
шо не понятно Боинг сбил Бук ,а Сушка обоих
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27.06.2020 14:19 Ответить
А гиркинд куда пошел? Почему не сбился?
Не, ну я хочу ясности. Этот голландский сыр на полном серьезе прокрутил то, что прокрутил? Тогда это свидетельствует против Юкрейн за тем исключением, шо орки пуляли из бука...
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27.06.2020 14:26 Ответить
Он прокрутил то,что у него было.Кроме того,что они не знали или поняли и начали отмазываться,более это не говорит ни о чём.
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27.06.2020 14:32 Ответить
ну ты меня совсем зеленским считаешь... это вовчику разъяснять надо... даже гульдену поняно, что они проговаривали отмазку. Но в отмазке дыр, как в голландском сыре. Сухой до таких высот не поднимается. И Сухой не пуляет фрагментами бука. Но это - для вовчика, бо в его голове уже мир...
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27.06.2020 15:08 Ответить
По большому счёту Зе это знать не обязательно,не он же в суде прокурор.
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27.06.2020 15:46 Ответить
ксли бы сбили СУ то нашли бы его обломки
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27.06.2020 19:49 Ответить
Так в суде и доказывают чей именно бук стрелял.... Все остальные отмазки козломордых, никого не интересуют)
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27.06.2020 23:52 Ответить
кино и немцы
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27.06.2020 14:18 Ответить
РФ предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийства военных США - СМИ
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27.06.2020 14:21 Ответить
Стало понятно , почему россияне так долго и упорно цеплялись за версию с "Сушкой" . Началось все с брехни исполнителей...
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27.06.2020 14:27 Ответить
на ходу орки придумали Сушку
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27.06.2020 14:30 Ответить
той суд буде .ще довго..до "обнульониша" все одно не докопаються
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27.06.2020 14:43 Ответить
Обвиняемый по делу MH17 россиянин Пулатов решил активно участвовать в процессе
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27.06.2020 14:49 Ответить
Адвокат это такая малопочтенная проФФессия, что эти люди за соответствующий гонорар готовы защищать хоть самого Сатану. И вообще, все юристы, которых я знал, над словом совесть смеются.
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28.06.2020 08:14 Ответить
Гражданина РФ Олега Пулатова, известного по прозвищам "Гюрза" и "Халиф", в деле об атаке на Boeing 777 будут защищать нидерландские адвокаты
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27.06.2020 14:50 Ответить
лапоть шо ты лепишь горбатого ?
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27.06.2020 14:51 Ответить
Да, ошибся, пардон. Незачем так вопить. Интересы Пулатова представляяют два нидерландских адвоката из Роттердама и российский юрист Елена Кутьина.
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27.06.2020 14:59 Ответить
скулишь ты , я тебе спокойно выложил инфу с Инета
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27.06.2020 15:04 Ответить
Переходишь на личности и персональные оскорбления. Поэтому спокойно иди на.
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27.06.2020 15:07 Ответить
купленное за фуфли
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27.06.2020 15:09 Ответить
ты не личность , ты пустое место
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27.06.2020 15:08 Ответить
ты наверное удмуртъ.
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27.06.2020 15:10 Ответить
бурят он
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27.06.2020 15:11 Ответить
Мудак він і сестра його в армії ....кацапстанівській.
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27.06.2020 20:44 Ответить
В дырляндии попочленцы были не в курсе событий. Ху"ло хотело сбить свой самолет, чтобы был повод для вторжения. Но Бог отвел от нас сатанистов. Без Его вмешательства не обошлось.
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27.06.2020 14:49 Ответить
26 июня президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом прилетел в Крым На аэродроме его встретил крымско татарский губернатор Эдем Бекиров. Президент Зеленский пообещал увеличить подачу воды в Крым...
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27.06.2020 15:15 Ответить
Ты еще испанского диспетчера и распятого мальчика забыл.
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27.06.2020 15:28 Ответить
Да-да, толи Карлоса, то ли Карлсона, *******-сказочника одним словом, который за небольшие деньги поработал на кацапский зомбоящик.
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27.06.2020 15:47 Ответить
Якобы "исчезнувший диспетчер" как раз в том же ряду находится, что и распятый мальчик и летчик Волошин вместе с испанский диспетчером - это все фейки, вброшенные кацапскими пропагандонами. Свидетельские показания диспетчера интересовали следствие ровно до того момента, как оно установило, что до попадания ракеты в самолет, полет проходил в штатном режиме. Впрочем для этого и показаний тех особо не нужно - это все есть записано в бортовых самописцах и звучало в прямом эфире открытым текстом.
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27.06.2020 16:02 Ответить
Это вообще ни разу не козырь. Если бы тот Боинг погиб в результате столкновения с другим самолетом, тогда да, у следствия были бы вопросы к диспетчеру.
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27.06.2020 16:28 Ответить
русский, так ты вспомнило как зовут фюрера русни?
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27.06.2020 19:02 Ответить
оно свое имя еще не вспомнило - какой фюлер?
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27.06.2020 19:05 Ответить
Вот шо им тут - бесплатным шмурдяком намазано? какого ***** они сюда лезут? Сидели бы в своей помойке, радовались бы своему вечному фюреру, молились бы на гундяйку, облизывали бы туфли кадыровские - голимое счатье для свинособак. Так нет - надо шоб их тут попинали, поунижали...
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27.06.2020 19:09 Ответить
спокойно Макс, собирай злость, шо та мне подсказывает,
шо она нам еще понадобится.....
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27.06.2020 19:13 Ответить
Злость прошла давно. Осталась холодная просчитанная ненависть.
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27.06.2020 19:16 Ответить
Записи радіообмну диспетчерів Дніпропетровська (зараз Дніпро), з диспетчерами Ростова (РФ) були передані Україною Нідерландам, ще у 2014 році.
Доречі, вони є в Інтернеті.
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27.06.2020 19:52 Ответить
Коли в Боїнгу загинули громадяни інших країн, то і перехоплені переговори москало-рашистів знаходяться і використовуються як докази. І біллінг операторів моб.зв'язку з переміщенням бойовиків. Треба буде - підключать супутникові знімки як докази. А коли раша шмаляла зі своєї території ракетами РСЗО по українськтх воїнах - то всі супутники одразу засліпили, війна не оголошувалась, підписанти Будапештського меморандуму позасовували язики в ср@ки і сидять, продумуючи способи відновити бізнес із кассабами
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27.06.2020 16:12 Ответить
Суд ,как суд.Кремлёвским разбойникам не отвертеться.Впереди ещё года 3 суда.У Суда в рукавах ещё куча козырей.
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27.06.2020 16:12 Ответить
Сколько ж можно предоставлять суду эту запись, что - до тех пор пока она до дыр не сотрётся. Пора бы уже "мирового победителя" за бабушкины яйца подвешивать.
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27.06.2020 17:12 Ответить
а никто и не собирается. Все претензии - 4 частным лицам, которые не были на службе РФ (по определению суда).
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27.06.2020 20:37 Ответить
Кац, ну вот чего вы постоянно любите чтобы вас поунижали? Вы мазохисты?))) Вот зачем ты врешь, зная что тебя по твоему вранью мордой будут возить?)))
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28.06.2020 00:11 Ответить
Террористами не служат-от путлера заказ принял,бахнул-деньги получил и в тюрьму.Романтика!
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28.06.2020 01:31 Ответить
это все прекрасно, за исключением того факта что следствие не выдвигало обвинений Раше и кроме мелких сошек никто в тюрьме не будет. Да и те тоже не будут.
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28.06.2020 13:04 Ответить
всі ці вПОПУчлєнци, ЗАЛУ ПУТІН, ДириНери... давним-давно ПРОКЛЯТІ!!!! Вони вбили СОТНІ ДІТЕЙ!!!!! ********* - ЦЕ САТАНІНСЬКЕ КУБЛО, ЯКЕ БУДЕ ЗНИЩЕНО!!!!
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27.06.2020 19:19 Ответить
Вообще-то эта пусковая установка "Бук" без всех прочих составляющих комплекса с точки зрения военного здравого смысла и нахер не нужна была кацапам на оккупированной территории. Кто хоть боком имел отношение к ПВО СВ, это прекрасно понимают. Хотя сама пусковая установка "Бук" и имеет автономную систему наведения, без всего полного комплекса эта система имеет очень ограниченные возможности. Так что, кроме террористических задач, выполнять другие без остальных составляющих комплекса она не могла. А так как распоряжаться этой техникой мог только генштаб росиського войска, то отсюда вытекает, что он прямо причастен к террористическому акту по сбитию МН-17. Вряд ли, как следует из перехватов разговоров террористов, Боинг рейса МН-17 был сбит кацапами намеренно, но, если бы на Дамбасе наличествовал весь комплекс "Бук", в частности СОЦ "Купол" (станция обнаружения и целеуказания) то такой бы ошибки не произошло, т.к. радилокаторы этой станции способны отличить пассажирский лайнер размера того Боинга от транспорта Ан-26, не говоря уже о том, что мог сопровождать его с расстояния нескольких сот километров.
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28.06.2020 08:35 Ответить
 
 