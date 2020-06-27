Завтра-послезавтра ситуация с паводками нормализуется и приступим к ликвидации последствий, - Шмыгаль
Ущерб от наводнения в пяти областях Западной Украины огромный, речь идет о сотнях миллионов гривен. Но вскоре наводнение должен закончиться.
Об этом в интервью "BBC News Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
В горах продолжаются осадки, но их количество снижается, рассказал премьер.
"За эти три дня количество осадков составляет 5-12 мм и количество воды спадает. Волна, которая сошла с гор пошла на равнину, но и там ситуация на первом этапе нормализации. Хочется надеяться, что буквально завтра-послезавтра ситуация нормализуется и мы приступим к ликвидации последствий", - отметил Шмыгаль.
Сколько точно потребуется на восстановление инфраструктуры после наводнения в правительстве не знают. Посчитать точную сумму убытков планируют в течение следующих нескольких недель, когда спадет вода и будет видно все последствия разрушений.
"Расчетов нет, мы можем сравнивать с предыдущими подобными катаклизмами, речь шла о сотнях миллионов гривен. Сегодня можно гадать, сколько это, но первая сумма, которую мы выделили это более 700 млн гривен", - сказал Шмыгаль.
Глава правительства рассказал о выделении дополнительных денег на горючее и на обеспечение служб чрезвыайных ситуаций: Нацгвардии, полиции, которые ликвидируют последствия непогоды.
Больше всего от наводнения пострадала Ивано-Франковская область, также стихийное бедствие затронуло Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую область.
Премьер заявил, что правительство готово "выделять достаточное количество средств, чтобы восстановить инфраструктуру, сообщения и возместить потери людей и домохозяйств от стихии".
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