Завтра-послезавтра ситуация с паводками нормализуется и приступим к ликвидации последствий, - Шмыгаль

Ущерб от наводнения в пяти областях Западной Украины огромный, речь идет о сотнях миллионов гривен. Но вскоре наводнение должен закончиться.

Об этом в интервью "BBC News Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

В горах продолжаются осадки, но их количество снижается, рассказал премьер.

"За эти три дня количество осадков составляет 5-12 мм и количество воды спадает. Волна, которая сошла с гор пошла на равнину, но и там ситуация на первом этапе нормализации. Хочется надеяться, что буквально завтра-послезавтра ситуация нормализуется и мы приступим к ликвидации последствий", - отметил Шмыгаль.

Сколько точно потребуется на восстановление инфраструктуры после наводнения в правительстве не знают. Посчитать точную сумму убытков планируют в течение следующих нескольких недель, когда спадет вода и будет видно все последствия разрушений.

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"Расчетов нет, мы можем сравнивать с предыдущими подобными катаклизмами, речь шла о сотнях миллионов гривен. Сегодня можно гадать, сколько это, но первая сумма, которую мы выделили это более 700 млн гривен", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства рассказал о выделении дополнительных денег на горючее и на обеспечение служб чрезвыайных ситуаций: Нацгвардии, полиции, которые ликвидируют последствия непогоды.

Больше всего от наводнения пострадала Ивано-Франковская область, также стихийное бедствие затронуло Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую область.

Премьер заявил, что правительство готово "выделять достаточное количество средств, чтобы восстановить инфраструктуру, сообщения и возместить потери людей и домохозяйств от стихии".

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