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Новости Паводки на Западной Украине
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паводок (294) Шмыгаль Денис (2590)

Завтра-послезавтра ситуация с паводками нормализуется и приступим к ликвидации последствий, - Шмыгаль

Завтра-послезавтра ситуация с паводками нормализуется и приступим к ликвидации последствий, - Шмыгаль

Ущерб от наводнения в пяти областях Западной Украины огромный, речь идет о сотнях миллионов гривен. Но вскоре наводнение должен закончиться.

Об этом в интервью "BBC News Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

В горах продолжаются осадки, но их количество снижается, рассказал премьер.

"За эти три дня количество осадков составляет 5-12 мм и количество воды спадает. Волна, которая сошла с гор пошла на равнину, но и там ситуация на первом этапе нормализации. Хочется надеяться, что буквально завтра-послезавтра ситуация нормализуется и мы приступим к ликвидации последствий", - отметил Шмыгаль.

Сколько точно потребуется на восстановление инфраструктуры после наводнения в правительстве не знают. Посчитать точную сумму убытков планируют в течение следующих нескольких недель, когда спадет вода и будет видно все последствия разрушений.

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"Расчетов нет, мы можем сравнивать с предыдущими подобными катаклизмами, речь шла о сотнях миллионов гривен. Сегодня можно гадать, сколько это, но первая сумма, которую мы выделили это более 700 млн гривен", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства рассказал о выделении дополнительных денег на горючее и на обеспечение служб чрезвыайных ситуаций: Нацгвардии, полиции, которые ликвидируют последствия непогоды.

Больше всего от наводнения пострадала Ивано-Франковская область, также стихийное бедствие затронуло Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую область.

Премьер заявил, что правительство готово "выделять достаточное количество средств, чтобы восстановить инфраструктуру, сообщения и возместить потери людей и домохозяйств от стихии".

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День-два и начнется "Большой распил"...??
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27.06.2020 14:17 Ответить
Пілітє Шура, пілітєєєєєєєє.......
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27.06.2020 14:33 Ответить
Завтра-післязавтра ситуація з повінню нормалізується і приступимо до ліквідації наслідків, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4048
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27.06.2020 14:51 Ответить
була безсніжна зима...і до середньорічних показників ще є куди тим опадам падати
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27.06.2020 14:24 Ответить
Я ему не верю,ибо было уже давно осело...как и паФОФКИ...
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27.06.2020 14:27 Ответить
"Я тучи разведу руками...."

Гоніть бабки.
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27.06.2020 14:31 Ответить
раз-два..дощ стій
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27.06.2020 14:41 Ответить
Ну да, подобным образом уже потушили Чернобыльскую зону!
Сколько Аваков там распилил?
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27.06.2020 14:51 Ответить
Лапша на уши главный фактор в этой стране
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27.06.2020 14:53 Ответить
Коли воно говорить то смердить брехнею((( зєвлада - дніщще(((
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27.06.2020 16:03 Ответить
"Завтра-після завтра усе нормалізується...........",а його за язик ніхто не тягнув.....пацан сказав- пацан зробив...якщо ні - то повинен відповісти!!!!!!!!!!!
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27.06.2020 17:07 Ответить
Допиляють виділені кошти перекинуть їх на офшоріні рахунки і тоді дружно наваляться на ліквідацію бензопилами і викорчувальними машинами.
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27.06.2020 18:06 Ответить
добре, що ліквідують наслідки, а що зроблять для того, щоб біда не повторилась? і далі безбожно вирубуватимуть дереваН
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27.06.2020 21:41 Ответить
 
 