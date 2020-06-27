Венедиктова отчиталась о ста днях работы на посту: Да, за решеткой не политики первого эшелона - все еще впереди. ВИДЕО
За весну, которая стала символической порой наказаний, 4400 человек признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы. Среди них 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, 7 - уголовные преступления, которыми причинен ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, отчитываясь о ста днях работы на посту.
"100 дней в должности Генерального прокурора я организовываю деятельность органов и координирую работу правоохранительной системы в сфере противодействия преступности. Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, "посадок". И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона - все еще впереди", - подчеркнула генпрокурор.
"Почему-то в погоне за "большой рыбой" обесценивается работа оперативников, следователей и прокуроров, которые разоблачили, расследовали и доказали в суде вину преступников, которые убивали, похищали людей, совершали теракты. Прокуратура обеспечила принцип неотвратимости наказания для них. Так, два человека попали в тюрьму на 15 и 13 лет за убийство и глумление над трупом. До 13 лет лишения свободы осужден начальник разведки сектора АТО за государственную измену. 10 лет за решеткой проведет председатель правления кредитного союза за присвоение почти 3,5 млн гривен, а директор одного из частных обществ 7 лет за растрату имущества предприятия. Также прокуроры Офиса Генпрокурора отстояли в Верховном суде решение о лишении свободы на 10 лет двух водителей-виновников гибели 6 пешеходов в центре Харькова", - отметила Венедиктова.
Также генпрокурор сообщила, что завершено досудебное расследование в уголовном производстве по заказу и организации нападения на Екатерину Гандзюк. На прошлой неделе под стражу взят подозреваемый - председатель Херсонского областного совета. Также за этот период сообщено о подозрении двум народным депутатам.
По словам Венедиктовой, продолжается реформа и наполнение государственного учреждения новыми кадрами.
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У червні глава держави вперше мав негативний баланс довіри від українців - понад 50% вже цілком або скоріше всього не довіряють главі держави. Такими є дані Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка.
Аби врятувати рейтинг, Зеленський схоже вирішив "хайпонути" - кинути за грати своїх політичних опонентів, зокрема п'ятого президента, кажуть експерти. Вже зараз проти Петра Порошенка Державне бюро розслідувань порушило понад 20 кримінальних справ. Більшість - за заявами Андрія Портнова, заступника керівника Адміністрації президента Януковича. Серед обвинувачень і так звана "Справа Сергія Семочка" - нібито п'ятий президент незаконно призначив заступника керівника Служби зовнішньої розвідки України.
"Відповідно до повноважень президента - це його рішення призначати чи не призначати ту чи іншу особу на посади, які входять в його компетенцію, - розповідає Віктор Ягун, у минулому заступник голови СБУ, ветеран російсько-української війни. - Будь-який президент в Україні не є священною коровою. Ми знаємо, що були проблеми і в Кравчука по Чорноморському пароплавству, і в Кучми по Гонгадзе, про Януковича взагалі не будемо казати. Але ми зараз спостерігаємо дуже дивну ситуацію, коли не за якісь кричущі моменти, а за якісь дрібні справи, притягають п'ятого президента".
Тиск на Порошенка чи на фігурантів "Справи Шеремета", атака на Сергія Стерненка - це все політичні переслідування, заявила народний депутат Софія Федина під будівлею Печерського райсуду Києва, де якраз обирали запобіжний захід Порошенку.
"Це є помста за те, що ми висловлюємо свою позицію. Це є помста за те, що є люди, які не бояться казати правду. І кожна з наших справ використовується для того, щоб звеселити ті 73%, яких немає, що "ось ми посадили - тіштеся". А з іншого боку - вони відволікають увагу від того, що в державі розвалили все, що могли розвалити", - розповіла Федина.
Але Зеленський та генеральна прокурорка Ірина Венедіктова є лише виконавцями політичних переслідувань, кажуть політологи. Організатор - у Кремлі. Яскрава ілюстрація - "Справа моряків".
"Слідчий комітет Росії підготував ці матеріали, потім наших моряків там по певному обміну звільнили. І раптом дивимося: а справа зі слідчого комітету Росії перекочувала в наше ДБР. І в нас допитують моряків, ставлячи їм ті ж самі питання, які задавали в Росії", - каже політичний експерт Тарас Чорновіл.
Політичні переслідування опозиції та активістів об'єднали громадянське суспільство та політиків. Потужним фронтом виступили і європейські та американські політики.
"Вибір, кого переслідувати, - це політичне рішення, оскільки звинуватити можна кожного", - заявив колишній спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер.
"Ніхто не може бути вище закону і справедливість має бути забезпечена. Але обвинувачення, які були висунуті Порошенку, мають тривожний відтінок вибіркового правосуддя та політичної помсти", - наголосив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Переслідування політичних опонентів перетворює Зеленського на Януковича, кажуть вже і західні журналісти.
"Зеленський починав з чистого листа. Він мав усю владу і переконливі перемоги на обох виборах. Але він, на жаль, крокує тим же старим шляхом. Я думаю, що переслідування політичних опонентів чи навіть можливих опонентів - один з найнебезпечніших кроків", - вказує британський журналіст Тім Вайт.
Посилення тиску на опозицію для влади може скінчитись погано, кажуть експерти. Спершу санкції, далі зупинка співробітництва з Міжнародним валютним фондом та іншими фінансовими організаціями. Після цього дефолт, гіперінфляція, долар по 50, а може і по 100 грн, безробіття. Масштаб майбутньої катастрофи поки оцінити важко навіть досвідченим фінансистам.
"Поки ми працюємо в співпраці з МВФ - то сценарій фінансової катастрофи поки не розглядається. Але, якщо ми втратимо співробітництво з МВФ, якщо Нацбанк більше не буде незалежним - то це є одним з вірогідних сценаріїв, бо там власне дуже важко обрахувати куди це все вилетить, тому що ми просто втратимо фінансову стабільність і полетимо. І де ми вже зупинимося, наразі важко сказати", - знизує плечима фінансист Сергій Фурса.
Поки Президент та його команда схоже не розуміють, який фінал спектаклю, який вони пишуть для країни, - іронізують експерти. І фактично єдине, що може привести цих людей до тями - це думка вулиці. Але новий Майдан - це головна фобія Зеленського... Принаймі, так вважають чиновники з Офісу преЗЕдента.