Венедиктова отчиталась о ста днях работы на посту: Да, за решеткой не политики первого эшелона - все еще впереди. ВИДЕО

За весну, которая стала символической порой наказаний, 4400 человек признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы. Среди них 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, 7 - уголовные преступления, которыми причинен ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, отчитываясь о ста днях работы на посту.

"100 дней в должности Генерального прокурора я организовываю деятельность органов и координирую работу правоохранительной системы в сфере противодействия преступности. Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, "посадок". И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона - все еще впереди", - подчеркнула генпрокурор.

"Почему-то в погоне за "большой рыбой" обесценивается работа оперативников, следователей и прокуроров, которые разоблачили, расследовали и доказали в суде вину преступников, которые убивали, похищали людей, совершали теракты. Прокуратура обеспечила принцип неотвратимости наказания для них. Так, два человека попали в тюрьму на 15 и 13 лет за убийство и глумление над трупом. До 13 лет лишения свободы осужден начальник разведки сектора АТО за государственную измену. 10 лет за решеткой проведет председатель правления кредитного союза за присвоение почти 3,5 млн гривен, а директор одного из частных обществ 7 лет за растрату имущества предприятия. Также прокуроры Офиса Генпрокурора отстояли в Верховном суде решение о лишении свободы на 10 лет двух водителей-виновников гибели 6 пешеходов в центре Харькова", - отметила Венедиктова.

Также генпрокурор сообщила, что завершено досудебное расследование в уголовном производстве по заказу и организации нападения на Екатерину Гандзюк. На прошлой неделе под стражу взят подозреваемый - председатель Херсонского областного совета. Также за этот период сообщено о подозрении двум народным депутатам.

По словам Венедиктовой, продолжается реформа и наполнение государственного учреждения новыми кадрами.

Также читайте: Суд отменил постановление ГБР о закрытии дела по нападению нардепа Пономарева на журналиста "Цензор.НЕТ" в Раде. ДОКУМЕНТ