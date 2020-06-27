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Соблюдение карантина проверено в 6,2 тыс. заведений, составлено 355 админпротоколов о нарушении, - МВД. ФОТО

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины, полицейские провели рейд по проверке субъектов хозяйствования по соблюдению ими установленных требований к функционированию в условиях адаптивного карантина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Соблюдение карантина проверено в 6,2 тыс. заведений, составлено 355 админпротоколов о нарушении, - МВД 01

Всего во время отработки, в который вовлечены 640 рейдовых групп, правоохранители в течение двух суток проверили более 6 200 заведений, в т.ч. 3 500 предприятий торговли, 2 000 общепита, 850 ночных клубов и развлекательных заведений.

По результатам проверок полицейские составили 355 административных протоколов в соответствии со ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Из них 28 - на директоров развлекательных заведений, 100 - руководителей предприятий общественного питания и 227 - на директоров предприятий торговли.

Соблюдение карантина проверено в 6,2 тыс. заведений, составлено 355 админпротоколов о нарушении, - МВД 02

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Соблюдение карантина проверено в 6,2 тыс. заведений, составлено 355 админпротоколов о нарушении, - МВД 03

Санкция ст. 44-3 КУоАП предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Соблюдение карантина проверено в 6,2 тыс. заведений, составлено 355 админпротоколов о нарушении, - МВД 04

Больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

Соблюдение карантина проверено в 6,2 тыс. заведений, составлено 355 админпротоколов о нарушении, - МВД 05

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Всего с начала введения карантина полицейские составили 14 569 административных протоколов и начали 176 уголовных производств.

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Карантин для бидла. Велюр для еліти!
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27.06.2020 15:51 Ответить
Бидло і розповсюджує заразу, не надягаючи маски, бо воно на те і бидло
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27.06.2020 17:16 Ответить
...що без кийки нічого не хоче розуміти, або просто не спроможне, бо воно ж бидло
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27.06.2020 17:18 Ответить
 
 