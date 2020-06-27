Соблюдение карантина проверено в 6,2 тыс. заведений, составлено 355 админпротоколов о нарушении, - МВД. ФОТО
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины, полицейские провели рейд по проверке субъектов хозяйствования по соблюдению ими установленных требований к функционированию в условиях адаптивного карантина.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Всего во время отработки, в который вовлечены 640 рейдовых групп, правоохранители в течение двух суток проверили более 6 200 заведений, в т.ч. 3 500 предприятий торговли, 2 000 общепита, 850 ночных клубов и развлекательных заведений.
По результатам проверок полицейские составили 355 административных протоколов в соответствии со ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Из них 28 - на директоров развлекательных заведений, 100 - руководителей предприятий общественного питания и 227 - на директоров предприятий торговли.
Санкция ст. 44-3 КУоАП предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.
Всего с начала введения карантина полицейские составили 14 569 административных протоколов и начали 176 уголовных производств.
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