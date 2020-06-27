У Балоня и его сообщника изъяли более 4,5 млн грн, $320 тыс. и 24 тыс. евро, - активист Лаврусь

По информации НАБУ, по месту работы и жительства подозреваемых во взяточничестве чиновников Кировоградской ОГА изъяты большие объемы наличности, происхождение которой пока неизвестно. Речь идет о более 4,5 млн грн, 320 тыс. долларов США и 24 тыс. евро.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает общественный активист Андрей Лаврусь,информирует Цензор.НЕТ.

"Когда-то Балонь говорил, что Кировоградщина депрессивный регион. На столько депрессивный, что по информации НАБУ, по месту работы и жительства подозреваемых изъяты большие объемы наличности, происхождение которой пока неизвестно. Речь идет о более 4,5 млн грн, 320 тыс. долл. США, 24 тыс. евро. А представьте, сколько не нашли?" - отмечает активист.

По словам Лавруся, когда Балонь говорил, что о Кировоградщине мало знают в Украине, он тогда даже не понимал, как "прославит" область.

"Второй день все гудит, сайты, телеканалы, соцсети. Обсуждают позор бывшего чиновника. Президент также прокомментировал и уволил. На моей памяти впервые в стране приняли руководителя облгосадминистрации. Прям не вошел, а вляпался в историю!" - добавил активист.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки.

Позже ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн, а его пособника - в 5 млн грн.

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