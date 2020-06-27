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взятка (6040) Кировоградщина (595) активист (628) Балонь (18)

У Балоня и его сообщника изъяли более 4,5 млн грн, $320 тыс. и 24 тыс. евро, - активист Лаврусь

У Балоня и его сообщника изъяли более 4,5 млн грн, $320 тыс. и 24 тыс. евро, - активист Лаврусь

По информации НАБУ, по месту работы и жительства подозреваемых во взяточничестве чиновников Кировоградской ОГА изъяты большие объемы наличности, происхождение которой пока неизвестно. Речь идет о более 4,5 млн грн, 320 тыс. долларов США и 24 тыс. евро.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает общественный активист Андрей Лаврусь,информирует Цензор.НЕТ.

"Когда-то Балонь говорил, что Кировоградщина депрессивный регион. На столько депрессивный, что по информации НАБУ, по месту работы и жительства подозреваемых изъяты большие объемы наличности, происхождение которой пока неизвестно. Речь идет о более 4,5 млн грн, 320 тыс. долл. США, 24 тыс. евро. А представьте, сколько не нашли?" - отмечает активист.

По словам Лавруся, когда Балонь говорил, что о Кировоградщине мало знают в Украине, он тогда даже не понимал, как "прославит" область.

"Второй день все гудит, сайты, телеканалы, соцсети. Обсуждают позор бывшего чиновника. Президент также прокомментировал и уволил. На моей памяти впервые в стране приняли руководителя облгосадминистрации. Прям не вошел, а вляпался в историю!" - добавил активист.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки.

Позже ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн, а его пособника - в 5 млн грн.

Читайте: Сообщено о подозрении во взяточничестве главе Кировоградской ОГА Балоню и его сообщнику, - САП

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Топ комментарии
+15
Зашквары зелупившейся влады продолжаются
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27.06.2020 15:17
+10
Меньше, чем у кучмы с пинчуком. А вот ермака бы потрусить...
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27.06.2020 15:21
+7
пох...ничего ему за это не будет
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27.06.2020 15:11
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пох...ничего ему за это не будет
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27.06.2020 15:11 Ответить
Не буде, але красти вже не зможе. Судячи по сумам, Кіровоградчина не така вже й депресивна.
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27.06.2020 15:14 Ответить
в паспорте фамилию имя поменяет - и снова незаменимый. даже физиономию пудрить\резать не нужно - кто их упомнит ...
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27.06.2020 23:01 Ответить
Отмажут!
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27.06.2020 15:29 Ответить
Зашквары зелупившейся влады продолжаются
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27.06.2020 15:17 Ответить
Яке нове обличчя!!! А старе було - босота босотою
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27.06.2020 16:13 Ответить
А до Майдана мы станем свидетелями ещё не таких зашкваров зелёной власти.
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27.06.2020 18:11 Ответить
можна тільки уявити, скільки можна знайти, якщо добре потрусити ахмета, новинського чи мертвючило..
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27.06.2020 15:17 Ответить
+ петю ПАРАШЕНКУ))))
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27.06.2020 15:19 Ответить
так..і ще багатьох скоробагатьок..
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27.06.2020 15:21 Ответить
Меньше, чем у кучмы с пинчуком. А вот ермака бы потрусить...
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27.06.2020 15:21 Ответить
звісно і цих..
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27.06.2020 15:22 Ответить
Ви мабуть з секти "трясунів"?
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27.06.2020 15:26 Ответить
ага..як почитаєш, що для пораненого бійця чи онкохворої дитини гроші усім світом збирають, так одразу і хочеться стати "трясуном"..
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27.06.2020 15:29 Ответить
Звичайно . Так буде .
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27.06.2020 15:35 Ответить
на жаль не буде..
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27.06.2020 16:07 Ответить
Це сермяжна правда життя.
Треба просто виконувати закони,всім!
А то вкрав лантух картоплі - отримай п'ять років за гратами. Вкрав 10 млн.$ - отримай Героя України.
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27.06.2020 15:34 Ответить
я нічого не маю проти соціяльної нерівності..вона природня..але наша нерівність, це дика нерівність третього світу..
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27.06.2020 16:11 Ответить
В Сомали больше справедливости. Там пираты не могут свои деньги в ЕС и в США инвестировать. Потому всё идёт на страну.
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27.06.2020 18:13 Ответить
Отпустите этого Балонь с миром, по глазам его вижу, что бабки ему подкинули.
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27.06.2020 15:21 Ответить
Следите за тем . как сумма превратится в 100 гривен . Украинские суды это ученики Коперфилда .
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27.06.2020 15:21 Ответить
Хорошо если так . Абы не пришлось ещё и доплачивать этому кренделю , из госказны . За моральный ущерб . ! .
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27.06.2020 15:32 Ответить
Так буде .
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27.06.2020 15:38 Ответить
Украинские суды - это гиперпотужна рехформа шыкаладных рехфарматоров. И, самое главное, главному рехфарматору первого июля древко грабель прилетает в голову. Ждем-с...
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27.06.2020 15:56 Ответить
Ты из секты ждунов-зесранцев?
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27.06.2020 19:01 Ответить
Влада=корито та свині..
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27.06.2020 15:23 Ответить
Балон-протеже найвеличнішого.Негайно вибачитись і відпустити.З виплатою компенсації за мральний ущєрб та нєвиносімиє моральниє мукі.
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27.06.2020 15:24 Ответить
Моральный .....Лучше б ему нанесли анальный ущерб.Шваброй.
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27.06.2020 15:27 Ответить
Так-так і нагодувати шаурмой!
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27.06.2020 15:28 Ответить
Да уж ,, Вовуся лично "впрягся " за этого - розбийныка . Это ж надо так зашквариться !! .
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27.06.2020 15:36 Ответить
Посадят. И правильно сделают.
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27.06.2020 15:28 Ответить
Балонь -пешка. Вы полагаете СБУ под свою ответственность будет разрабатывать главу Кировоградской ОГА? Балонь - это ставленник Авакова. Арест Балоня - ответ на стремление Авакова стать премьером.
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27.06.2020 15:43 Ответить
https://censor.net/news/3204484/vzyatochnik_balon_byl_naznachen_glavoyi_oga_po_lichnoyi_prosbe_prezidenta_zelenskogo_agent_nabu_shevchenko
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27.06.2020 16:25 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4111904-hubernatory-zelenskoho-koho-otpraviat-v-rehyony По закону председатели местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабинета Министров, а не наоборот. С другой стороны, процедура внесения кандидатур четко не выписана. Но и очевидно то, что без одобрения президента рассмотрение кандидатур бесперспективно.
Поэтому теперь без конкурсов и обсуждений уже новый президент Владимир Зеленский расставляет своих людей в регионы.
К кому обращался с личной просьбой Президент?
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27.06.2020 17:43 Ответить
У Балоня і його спільника вилучили понад 4,5 млн грн, $320 тис. і 24 тис. євро, - активіст Лаврусь - Цензор.НЕТ 742
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27.06.2020 17:47 Ответить
И..?????
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27.06.2020 18:06 Ответить
и отдали бене....
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27.06.2020 15:34 Ответить
Уря!!! Страна уже работает ! Она - зарабатывает, на ворованном!
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27.06.2020 15:35 Ответить
страна в глухом зеленом замореве и походу стране ето нравится.
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27.06.2020 15:38 Ответить
?
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27.06.2020 15:45 Ответить
ОДА, ДА приватна годівниця усіх презов. Повинна бути знищена назавжди як структура. Влада народна а не презів чи фейкових партій.
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27.06.2020 15:47 Ответить
молодцы Зе, чистят власть от скверны.
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27.06.2020 16:53 Ответить
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27.06.2020 21:44 Ответить
У "депрессивного" губера - пять лимонов гривен и 350 штук "денег". А сколько ж тогда у "продвинутых" губеров? На полбюджета державы

наберётся?
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27.06.2020 17:18 Ответить
"По словам Лавруся, когда Балонь говорил, что о Кировоградщине мало знают в Украине, он тогда даже не понимал, как "прославит" область. Источник: https://censor.net/n3204782" -
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27.06.2020 17:27 Ответить
У Балоня і його спільника вилучили понад 4,5 млн грн, $320 тис. і 24 тис. євро, - активіст Лаврусь - Цензор.НЕТ 5573
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27.06.2020 17:44 Ответить
И зачем ему та зарплата,когда он по 60 штук ? зарабатывал ежедневно.
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27.06.2020 17:57 Ответить
Что ему стоило отвалить несколько "лимонов" воскресшему брату Ермака.
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27.06.2020 18:09 Ответить
На должности чуть чуть , а уже накосил пол лярда .
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27.06.2020 21:54 Ответить
 
 