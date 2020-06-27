Если количество случаев COVID-19 в Киеве продолжит расти - будем вынуждены вернуться к ограничениям, - Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы соблюдать правила карантина.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня коронавирус бьет печальные рекорды. Ежедневно количество киевлян, у которых обнаружили коронавирус, увеличивается. Количество больных достигает 5 тыс. Если в понедельник утром статистика свидетельствовала о 43 заболевших, то сегодня эта цифра составляет 143 человека. Если така динамика будет продолжаться - Киев будет вынужден возвращаться к ограничениям", - отметил мэр Киева.

Кличко призвал киевлян провести отдых соблюдая правил карантина: маска в транспорте и публичных местах, социальная дистанция и дезинфекция.

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