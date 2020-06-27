7 034 44
Если количество случаев COVID-19 в Киеве продолжит расти - будем вынуждены вернуться к ограничениям, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы соблюдать правила карантина.
Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня коронавирус бьет печальные рекорды. Ежедневно количество киевлян, у которых обнаружили коронавирус, увеличивается. Количество больных достигает 5 тыс. Если в понедельник утром статистика свидетельствовала о 43 заболевших, то сегодня эта цифра составляет 143 человека. Если така динамика будет продолжаться - Киев будет вынужден возвращаться к ограничениям", - отметил мэр Киева.
Кличко призвал киевлян провести отдых соблюдая правил карантина: маска в транспорте и публичных местах, социальная дистанция и дезинфекция.
Топ комментарии
+11 aquarius580 .
показать весь комментарий27.06.2020 15:56
+7 Никита Ник
показать весь комментарий27.06.2020 16:13
+6 belge
показать весь комментарий27.06.2020 15:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
В наших реалиях верно и обратное: если потребуются ограничения - количество случаев COVID-19 будет расти.
Интересно, сколько ещё времени можно дурачить народ ?
COVID-19 седьмой из известных коронавирусов, поражающий человека.
Так что еще вопрос, кто кого дурачит.
43, значит 43))))
Транспорта добавил?
Городскую электричку запустил?
Начало работы разнёс?
Нет.
Твою мать!
Иди в отставку и оставь киевлян в покое!
Помнится, при Салии стал городской транспорт.
На следующий день колонны междугородних красных икарусов уже возили киевлян на работу
У найвеличнішого янєлоха43 ще є 4 роки, щоб досягти хоча б таких результатів
в Ель Мюридки прочитав - в Пітєрі на 1250 більше здохло, аніж рік тому, але від вірусу - 250. тобто карантин вбиває більше кацапів та гостей міста, ніж вірус.
Чо, у нас інакше?
хврорі не отримують операцій, бо типу вірус - я не боюсь напр. я навіть Боба не боюсь, як і Мікі Мауса, до речі
не удивлюсь, если воду в оккупированный Крым бредят пустить.. голобородько в Херсоне уже тусуется..
если ето положительный момент - то мне с вами не по пути....
Ты ничтожество, просто ничтожество
==
На параде Победы присутствует и министр обороны Сербии Александр Вулин. «Сербы всегда сражались на правой стороне, и всегда были народом, который безошибочно выбирает свободу и победу. Там, где сербы, там свобода и победа!» - ранее заявил Александр Вулин.
Чего ждём, Педаля? Ты, главное, не забудь бассейны для баранов открыть! Тех, которым плевать не только на окружающих, но даже на самих себя. Тех, кто верит в бессмертие и блеет про "барановирус".
Продолжай доказывать теорию естественного отбора, де бил. Главное, чтобы адекватных людей за собой не утянул.
Я офигел просто !!
Народу - как на майдане в часы революции.
Стоит ли говорить, что маски не было ни на одном человеке.
Посмотрели, ужаснулись, и уехали назад.