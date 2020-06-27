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Новости Коронавирус и карантин
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карантин (16728) Киев (24765) Кличко (4455) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Если количество случаев COVID-19 в Киеве продолжит расти - будем вынуждены вернуться к ограничениям, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы соблюдать правила карантина.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня коронавирус бьет печальные рекорды. Ежедневно количество киевлян, у которых обнаружили коронавирус, увеличивается. Количество больных достигает 5 тыс. Если в понедельник утром статистика свидетельствовала о 43 заболевших, то сегодня эта цифра составляет 143 человека. Если така динамика будет продолжаться - Киев будет вынужден возвращаться к ограничениям", - отметил мэр Киева.

Кличко призвал киевлян провести отдых соблюдая правил карантина: маска в транспорте и публичных местах, социальная дистанция и дезинфекция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве зафиксировали 142 случая COVID-19, среди заболевших четверо медиков, - Кличко

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Топ комментарии
+11
Количество заражений установить невозможно в принципе. Потому что существуют 43 (сорок три) различных видов коронавируса, и тестирование их не различает вообще ! Всем пишут "ковид-19", хотя это может быть любой из 43-х.

Интересно, сколько ещё времени можно дурачить народ ?
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27.06.2020 15:56
+7
готовят новую гадость для Украины, чтобы люди не могли выйти на протесты..
не удивлюсь, если воду в оккупированный Крым бредят пустить.. голобородько в Херсоне уже тусуется..
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27.06.2020 16:13
+6
Если количество случаев COVID-19 в Киеве продолжит расти - будем вынуждены вернуться к ограничениям, - Кличко.

В наших реалиях верно и обратное: если потребуются ограничения - количество случаев COVID-19 будет расти.
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27.06.2020 15:53
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Если количество случаев COVID-19 в Киеве продолжит расти - будем вынуждены вернуться к ограничениям, - Кличко.

В наших реалиях верно и обратное: если потребуются ограничения - количество случаев COVID-19 будет расти.
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27.06.2020 15:53 Ответить
Это да. От приказов Хозяев из Австрии - так просто не открутишься. Это не брежневский СССР, где можно было жить просто с фигой в кармане.
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27.06.2020 15:54 Ответить
оо, вже Австрії. а раніше ж .була німеччина. переметнувся?
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27.06.2020 18:47 Ответить
Ты чё, родной; их штаб-квартира всегда была в Австрии.
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28.06.2020 00:41 Ответить
Германии? Во время Майдана Кличко мотался в Германию, а не в Австрию. Яка там штаб-квартира? немцьі и австрияки срутся из-за шпионов.
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28.06.2020 01:06 Ответить
Вы в курсе - какое семейство владеет практически всеми средствами массовой информации в мире, и одновременно почти всеми Центробанками ?
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28.06.2020 01:21 Ответить
Количество заражений установить невозможно в принципе. Потому что существуют 43 (сорок три) различных видов коронавируса, и тестирование их не различает вообще ! Всем пишут "ковид-19", хотя это может быть любой из 43-х.

Интересно, сколько ещё времени можно дурачить народ ?
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27.06.2020 15:56 Ответить
А почему не 65 или 321?
COVID-19 седьмой из известных коронавирусов, поражающий человека.
Так что еще вопрос, кто кого дурачит.
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27.06.2020 17:38 Ответить
Не перечь ему, он ВСЕ точно знает.
43, значит 43))))
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27.06.2020 17:51 Ответить
Столько, сколько нарит хавать будет,что "маски защищают".У нас идиотов много.В гробы из Бергамо поверили,и в остальное поверят.Лох не мамонт...
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27.06.2020 18:35 Ответить
Та отож.
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28.06.2020 00:42 Ответить
Ты мосты разблокировал?
Транспорта добавил?
Городскую электричку запустил?
Начало работы разнёс?
Нет.
Твою мать!
Иди в отставку и оставь киевлян в покое!
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27.06.2020 15:56 Ответить
Мост Патона вообще вредительство - частично перекрыли 2 месяца назад. Вечером там постоянные пробки до 11 ночи! И никто- никто не работает. Ни одного человека! Зачем перекрыть? Твари!!!
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27.06.2020 16:09 Ответить
Стесняюсь спросить - Кличко должен бегать по всему городу и корректировать график работы всех предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности?
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27.06.2020 16:50 Ответить
Стесняюсь спросить, функции мера состоят исключительно в деребане городского бюджета и озвучивании страшилок?
Помнится, при Салии стал городской транспорт.
На следующий день колонны междугородних красных икарусов уже возили киевлян на работу
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27.06.2020 17:15 Ответить
более-менее со словарем и суфлером, украинский Бокс таки осилил. за 47 лет - отличный результат.
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27.06.2020 15:58 Ответить
А по суті? Що він не так сказав? Вибачте, але не можу втриматись і відповім у Вашому стилі:
У найвеличнішого янєлоха43 ще є 4 роки, щоб досягти хоча б таких результатів
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27.06.2020 16:04 Ответить
та він то нормально сказав, кх-кх(біжить в храм), але укласти ледве дихаючу "економіку" в п. або як у кацапіва в ж., то не варто.

в Ель Мюридки прочитав - в Пітєрі на 1250 більше здохло, аніж рік тому, але від вірусу - 250. тобто карантин вбиває більше кацапів та гостей міста, ніж вірус.
Чо, у нас інакше?
хврорі не отримують операцій, бо типу вірус - я не боюсь напр. я навіть Боба не боюсь, як і Мікі Мауса, до речі
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27.06.2020 16:18 Ответить
готовят новую гадость для Украины, чтобы люди не могли выйти на протесты..
не удивлюсь, если воду в оккупированный Крым бредят пустить.. голобородько в Херсоне уже тусуется..
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27.06.2020 16:13 Ответить
Закройте наглухо Киев и перенесите столицу в Харьков. Пусть през на велике на работу добирается.
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27.06.2020 16:16 Ответить
Посадити кличко в підвал,щоб сидів там поки не здохне.
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27.06.2020 16:17 Ответить
у нас он пенс отрыгнул - не дословно, но "есть и положительные моменты в ето новой вспышке вируса - больше 50% люди до 35 лет"

если ето положительный момент - то мне с вами не по пути....
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27.06.2020 16:20 Ответить
Иногда я жалею что СССРа больше нет. Если бы он был, рептилоиды продолжали бы бороться с ним, и не выдумывали бы всякую х*рню, от браков 3,14дарасов до ковида и "чорных задниц, которые имеют значение".
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27.06.2020 16:29 Ответить
Ноооо, а вот и вся гниль твоя вышла, фууууу.
Ты ничтожество, просто ничтожество
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27.06.2020 17:57 Ответить
У министра обороны Сербии выявлен коронавирус

==
На параде Победы присутствует и министр обороны Сербии Александр Вулин. «Сербы всегда сражались на правой стороне, и всегда были народом, который безошибочно выбирает свободу и победу. Там, где сербы, там свобода и победа!» - ранее заявил Александр Вулин.
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27.06.2020 17:14 Ответить
Посмотрел информацию - Коронавирус в Украине - на сайте index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/, как насчет статистики выздоровших и заболевших, которые почему то в Киеве болеют в два раза больше дней, чем например Виннице ,Кропивницком ,Днепре ,а сегодня на Киев даже 1 на 5000 человек, было несколько раз не так давно и 0, в результате нам рассказывают что мы в красной зоне более (40 чел на 100000 болеющих), хотя исходя из средней продолжительности болезни 22 дня болеющих должно быть как минимум на 6000 меньше
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27.06.2020 17:16 Ответить
Скажите кто-нибудь этому имбецилу, что 140 уже больше 50. Иначе он эту фразу будет повторять каждый день ещё месяца два.
Чего ждём, Педаля? Ты, главное, не забудь бассейны для баранов открыть! Тех, которым плевать не только на окружающих, но даже на самих себя. Тех, кто верит в бессмертие и блеет про "барановирус".
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27.06.2020 17:24 Ответить
не вижу никаких проблем - если вам не плевать на себя и окружающих - не выходите из квартиры, дибилы
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27.06.2020 19:32 Ответить
Проблем не будет, когда вы, неадекватные бараны, будете сидеть в инфекционном стойле. Все выходят. Люди по всему миру. Нужно хотя бы купить пожрать и/или работать, если на удаленке нельзя. Но ходить в непрекрытым маской рылом, брызжать слюной, не соблюдать дистанцию и при этом еще иметь наглость хамить тем, кто думает о своих близких, о себе и об окружающих- такое возможно только у нас.
Продолжай доказывать теорию естественного отбора, де бил. Главное, чтобы адекватных людей за собой не утянул.
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27.06.2020 20:30 Ответить
не-е-е, расти не будет. Как только кинотеатры откроют - сразу упадёт!
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27.06.2020 18:02 Ответить
Це тільки мені одному здається, що влада під виглядом карантину разірве транспортне сполучення між Києвом та деякими областями (зокрема, західними) , щоб якомога меньше людей змогло приїхати на підтримку П.О.Порошенко на судилищі 01.07.2020?!
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27.06.2020 18:17 Ответить
Лжёт Кличко. Ничего они не введут, потому что у Зеленского нет денег на зарплаты.
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27.06.2020 18:34 Ответить
пока этих клоунов не вынесут в ростов эпидемия не закончится и намордники будут обязательным атрибутом
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27.06.2020 19:31 Ответить
Вони, ця тупа влада, взагалі ідіоти? Коли по вагонам сьогодні в метро шастають жебраки із корпорації акторів-злидарів, музиканти-пєвуни, офєні роздрібом. Я питаю коли влада не може навести елементраний лад з цими жебраками, які можуть ( нехай і теоретично) заразити всі поїзди метро, весь Київ за пів дня, що вона взагалі може? . Де поліцаї нац і муципальна гвардія? Тому хочеться плюнуть в рожу цій владі, яка свідомо мріє всіх заразити ковидлою від дядька Білла. А що вона тоді зробить коли віська РФ підуть у наступ на Україну колоть коридор до Криму, теж все закриють ? Всіх в обсерваію заженуть щоб путінским окупантам не заважали? Тоді на якого біса потібні там на верху дармоїди? Йдіть геть вас ніхто не тримає за штани крім мфії!
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27.06.2020 19:58 Ответить
КОМАРОВСЬКИЙ ПОВІДОМИВ ПРО СТРАШНІ МАСШТАБЫ COVID-19 В УКРАЇНІ. Він припустив, що щодня майже 5-7 тис. українців заражаються коронавірусом. «Божевільна кількість хворих вільно переміщаються у просторі. Факт того, що ми зараз перебуваємо у червоній зоні - не дивний. Взагалі-то маємо бути у чорній», - наголосив Євген Комаровський. Він розповів, що ще до недавна у нього не було жодного знайомого - хворого коронавірусом. Тепер він консультує 10 добре знайомих йому родин з підтвердженим діагнозом. «Люди ні фіга не бояться. Я сам у шоці. Я коли бачу ці натовпи в трамваях... Сидять, прикривши рот масками, а носи стирчать - ну не знаю. Це як презерватив одягнути на голову для безпечного сексу», - порівняв Комаровський - https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flenta.ua%2Fnews%2F56867%2Fvidomiy-likar-povidomiv-pro-strashni-masshtaby-covid-19-v-********%2F%3Ffbclid%3DIwAR0z56qZr3gkxyJKJcRl-6ufDeBSQU0Zrgaao4-09zsn44g2lOApabNUQgw&h=AT0dp7PXtm75Z8F1Bz76FxfVFMwzRJcDNXDK-tSIOhxVK_Ie3nWzKK8Q5hVR9NXvOQC_E0DufD4vq-QMj-rCxkxi1EPvl_mV7Q_Hr6sCWBsTayq4TCNAmv4R1rL9LrBhZe-y&__tn__=H-R&c[0]=AT0W5C8G_9L1KW-lq0UXoD1fkwb_J72mC6vXsqftBvmLSKO7jV80jsXyQzOY3b3E1gibImymMmzmCUVOXFmxtQ2NCgSjJ9Fi1ieMWrX8j7bnA8zqoZR6ftw2p6iwJ6vY12KTJy97q-396c_t-TA
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27.06.2020 20:13 Ответить
Комаровському дали грошей. Іще зовсім недавно він говорив зовсім по-іншому.
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27.06.2020 21:04 Ответить
А совсем недавно это чмо вещало, что "маски не нужны".... С тех пор он для меня помер. Как врач и как человек. Хотя нет, вру. Как человек для меня он подох ещё тогда, когда "собрался на рыбалку" с пуйлом.
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27.06.2020 21:34 Ответить
УЖЕ 1109 ВЫЯВЛЕННЫХ В ДЕНЬ!!! И ЧЕГО ОНИ ЖДУТ? КОГДА ЦИФРА ДОЙДЁТ ДО 5 ТЫСЯЧ? НЕУЖЕЛИ ЗЕЛЁНЫМ КЛОУНАМ НУЖНО ТАК МНОГО МОЗГОВ, ЧТОБЫ ДОГАДАТЬСЯ ЗАКРЫТЬ АБСОЛЮТНО НЕ КРИТИЧНЫЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ЗАВЕДЕНИЯ - НОЧНЫЕ КЛУБЫ, СПОРТЗАЛЫ, БАССЕЙНЫ, КИНОТЕАТРЫ, КАФЕШКИ, ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, ЦЕРКВИ РПЦ-ФСБ, ПЛЯЖИ И Т.П.? ИНАЧЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ-ДВЕ ПРИДЁТСЯ ЗАКРЫВАТЬ ВСЁ - И КРИТИЧНОЕ, И НЕ КРИТИЧНОЕ... Понятно, что не очень приятно признавать, что "МАСТЕРА СПОРТА ПО БОРЬБЕ С ВИРУСОМ" - не совсем мастера, что "правдивые" видосики от мадам пендель - не совсем правдивые, что почти все бравые обещания - только обещания, и, самое страшное, - что "гениальный" ЗЕЛЁНЫЙ ВОЖДЬ всех времён и народов - не совсем гениальный и не всех времен......
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27.06.2020 20:14 Ответить
сегодня приехали в 8 вечеров покупаться на пляже.
Я офигел просто !!
Народу - как на майдане в часы революции.
Стоит ли говорить, что маски не было ни на одном человеке.
Посмотрели, ужаснулись, и уехали назад.
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28.06.2020 00:30 Ответить
Поздно... Поможет только карантин строгого режима для идеологов-покровителей зесекты.. Моноклавишная кукла не в счет. Там токсикология-психиатрия.
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27.06.2020 20:41 Ответить
Віталя, мий вулиці, багато бабла намиєш.
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27.06.2020 21:11 Ответить
зелене - воду п'еш, та не сциш?
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27.06.2020 21:25 Ответить
Пока не переболеют все кому "суждено", эпидемия не закончится, какие бы карантины не вводили. Если кто то любит потолкаться в очередях в разные комунальне предприятия, рано или поздно этот чел встретится с коронавирусом. Те кто любят тусить в ночных клюбах, также найдут свою корону. Болельщики в барах, толпящиеся часами в церквях все они должны переболеть, точка, по другому никак. И в принципе чем больше людей болеет тем ближе окончание эпидемии, увы но такова жизнь.
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27.06.2020 20:52 Ответить
"Суждено" по причине вавы в голове? Не. Даже это их не остановит. Только черный пакет в братской могиле, как в США....
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27.06.2020 21:36 Ответить
 
 