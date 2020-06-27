В районе Марьинки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранен сапер, - пресс-центр ОС

В районе населенного пункта Марьинка на Донбассе при выполнении задания по разминированию участка местности подорвался на неизвестном взрывном устройстве сапер.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Сегодня, 27 июня, в районе населенного пункта Марьинка, во время выполнения задания по разминированию участка местности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Воин доставлен в лечебное учреждение, ему предоставлена надлежащая медицинская помощь.

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На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.