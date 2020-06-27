В районе Марьинки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранен сапер, - пресс-центр ОС
В районе населенного пункта Марьинка на Донбассе при выполнении задания по разминированию участка местности подорвался на неизвестном взрывном устройстве сапер.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Сегодня, 27 июня, в районе населенного пункта Марьинка, во время выполнения задания по разминированию участка местности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Воин доставлен в лечебное учреждение, ему предоставлена надлежащая медицинская помощь.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
С начала 27 июня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Военнослужащие подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах.
Вблизи Старогнатовки двое военных подорвались на неизвестном боеприпасе, один из них скончался от множественных осколочных ранений, второго пострадавшего госпитализировали. Еще ранее один военнослужащий подорвался при разминировании взрывного устройства вблизи Марьинки
.
Убей русского оккупанта!