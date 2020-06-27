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взрыв (6500) ранение (3358) Марьинка (713) операция Объединенных сил (6766) сапер (115)

В районе Марьинки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранен сапер, - пресс-центр ОС

В районе Марьинки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранен сапер, - пресс-центр ОС

В районе населенного пункта Марьинка на Донбассе при выполнении задания по разминированию участка местности подорвался на неизвестном взрывном устройстве сапер.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Сегодня, 27 июня, в районе населенного пункта Марьинка, во время выполнения задания по разминированию участка местности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Воин доставлен в лечебное учреждение, ему предоставлена надлежащая медицинская помощь.

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На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

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Надеюсь разминирование проводилось для будущего наступления?
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27.06.2020 15:58 Ответить
Теж здивувався - навіщо розміновувати , якщо війна триває ?!
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27.06.2020 18:10 Ответить
Скорішого одужання Герою! Гівнокомандувачу скорішої політичної смерті! Може **** інженерних машин для розмінування дати саперам, хоч кожному по машині або по дві, чи задорого, гніда зелена(((
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27.06.2020 16:08 Ответить
Нахер кому ваші корабельньіє сосньі, нєсортовьіє дєті, йєрмакі і дальнобойщікі-засранцьі в гребаних відосіках? На Сході сиди, гівнокомандувач хєров!
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27.06.2020 16:15 Ответить
Найшвидшого одужання.
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27.06.2020 16:16 Ответить
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С начала 27 июня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Военнослужащие подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах.

Вблизи Старогнатовки двое военных подорвались на неизвестном боеприпасе, один из них скончался от множественных осколочных ранений, второго пострадавшего госпитализировали. Еще ранее один военнослужащий подорвался при разминировании взрывного устройства вблизи Марьинки
У районі Мар'їнки унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення сапер, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8362

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27.06.2020 18:02 Ответить
У районі Мар'їнки унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення сапер, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 640
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27.06.2020 19:11 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему воину-защитнику, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!

Убей русского оккупанта!
У районі Мар'їнки унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення сапер, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6329
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27.06.2020 19:41 Ответить
 
 