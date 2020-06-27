Главный санврач Ляшко не исключает своего участия в президентских выборах 2029 года
Замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что хотел бы стать президентом страны, и не исключил, что выдвинет свою кандидатуру в будущем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию "Гордон".
Отвечая на вопрос о возможном участии в выборах президента, главный санврач сказал: "Наверное, да, (хочу стать президентом. - Ред.). На следующих (выборах президента в 2024 году), наверное нет, (баллотироваться не буду). А вот через (в 2029. - Ред.), возможно, да. Если не забудете фамилию Ляшко, потому что ковидную эпидемию мы точно преодолеем за этот период".
Когда же Ляшко спросили, хочет ли он стать мэром, заместитель главы Минздрава отметил: "Я думаю, что мало кто ответил бы "нет" на такое предложение".
В то же время чиновник заявил, что сейчас думает о преодолении пандемии коронавируса и отдыхе.
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Космонавту отдалась.
- Ух ты! Ах ты!
Все мы - космонавты.
Выплеснув гадости в Душу и был таков
Я б огорчилась,но мама меня учила
Не обижаться на психов,наркоманов и дураков.
Любовь Козырь.поэтесса.
ПС ))) Ще цікаво .хто буде обирати на майбутніх виборах .адже молодь пркатично валить за кордон ..Хоча ...місцеві вибори восени покажуть * хто і що вартий * ! (Якщо не будуть відмінені )