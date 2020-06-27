РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12934 посетителя онлайн
Новости Борьба с коррупцией
2 430 10
НАБУ (4183) банки (1930) Бахматюк (164) Офис Генпрокурора (2384)

Закрывать дело в отношении "ВиЭйБи Банка" нельзя, на решение Печерского суда подана апелляция, - НАБУ

Закрывать дело в отношении

Национальное антикоррупционное бюро обеспокоено решением Офиса Генерального прокурора, которое может привести к закрытию дела по факту завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком ПАО "ВиЭйБи Банк".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Объясняя свой шаг, Генеральный прокурор ссылается на постановление Печерского районного суда Киева, которым обязана совершить соответствующие действия, не оставив якобы возможности для обжалования.На самом деле, это не так", - подчеркивают в НАБУ.

Как отмечают в Бюро, решение Печерского райсуда столицы не вступило в законную силу. НАБУ и САП подали 15 июня 2020 года апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда. Апелляционное производство открыто. Заседание назначили на 17 и 19 июня. Однако из-за того, что Печерский районный суд Киева не прислал вовремя материалы дела, заседание в апелляционной инстанции не произошло - его перенесли на 20 июля.

Кроме того, случались единичные случаи, когда суды выносили решения по делам НАБУ, выходя за пределы своей компетенции, пытаясь таким образом вмешаться в уголовный процесс. И несмотря на наличие оговорки о якобы невозможности обжалования, мы законно доказывали, что это не так. В итоге, такие решения отменяли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бахматюк: Дело по VAB банку не имели права открывать снова

По мнению НАБУ закрывать дело в отношении "ВиЭйБи Банка" нельзя, поскольку следствие имеет убедительные доказательства причастности подозреваемых, среди которых - бывший бенефициар "ВиЭйБи Банка" и еще 9 человек к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка.

С февраля 2019 года, когда подготовлены проекты сообщений о подозрении, НАБУ и САП находятся под постоянным давлением, осуществляя это расследование, а заинтересованные лица не прекращали попытки различными способами добиться его прекращения, отмечают в Бюро.

"И вот тогда, когда расследование вышло на завершающую стадию, его заставляют прекратить. Это означитиме, что 10 подозреваемых в совершении тяжкого преступления могут избежать наказания, а ущерб, нанесенный государству (а это 1 млрд 200 млн грн) - никогда не будут возмещены государству", - подчеркивается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис Генпрокурора по решению суда закрыл дело против меня. Это шаг к восстановлению справедливости, - Бахматюк

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
ну конешно нельзя - пока дело не закрыто и подследсвенные и их изобличающие кушают 3 раза в день - от такая от аппеляция.....
показать весь комментарий
27.06.2020 17:43
+1
Пока срок "давности" не истечет??
Пррроходили и дальше прроходим..
А банк Жеваго -"Финансы и Кредит"??
А д/тело Гонгадзе итд..?
показать весь комментарий
27.06.2020 17:47
+1
Надо копать глубже и выяснить каким чудесным образом банк достался бахматюку.
Представитель хозяина банка Ходорковского, некто Максимов был вынужден переписать банк на бахматюка находясь в СИЗО.
показать весь комментарий
27.06.2020 17:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну конешно нельзя - пока дело не закрыто и подследсвенные и их изобличающие кушают 3 раза в день - от такая от аппеляция.....
показать весь комментарий
27.06.2020 17:43 Ответить
Пока срок "давности" не истечет??
Пррроходили и дальше прроходим..
А банк Жеваго -"Финансы и Кредит"??
А д/тело Гонгадзе итд..?
показать весь комментарий
27.06.2020 17:47 Ответить
Надо копать глубже и выяснить каким чудесным образом банк достался бахматюку.
Представитель хозяина банка Ходорковского, некто Максимов был вынужден переписать банк на бахматюка находясь в СИЗО.
показать весь комментарий
27.06.2020 17:53 Ответить
А чому тут прихильники Зе не брешуть, що гроші крав Порошенко?
показать весь комментарий
27.06.2020 17:56 Ответить
Партія «Слуга народу» випустила ролик, де розказує, що друк грошей, це добре для України.
Он воно шо...,тепер ми нарешті знаємо рецепт «економічного дива» від Зе™️, аби у людей з'явилися гроші, - їх треба просто надрукувати!!!
Бажано запустити одразу три друкарські лінії: гривня, долар, євро,- економічне чудо тоді гарантоване))
А справді,ну що вам знову не так,порохоботи, це ж такі прості рішення,- перестати стріляти, надрукувати грошей і думати не треба(бо нічим)- нехай кінь думає, у нього голова велика🐴

Закрывать дело в отношении "ВиЭйБи Банка" нельзя, на решение Печерского суда подана апелляция, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8157
показать весь комментарий
27.06.2020 17:56 Ответить
Біржа праці))
показать весь комментарий
27.06.2020 17:58 Ответить
Это пункт обмена валюты , а нигер мог бы на Hustler по 300 баксов в день зарабатывать
показать весь комментарий
27.06.2020 18:37 Ответить
Все дело в названии!!! Тут даже Виагра не поможет!!!
показать весь комментарий
27.06.2020 18:29 Ответить
Что это за контора такая "Печерский суд"? -патриотов сажает, воров отпускает.
показать весь комментарий
27.06.2020 23:05 Ответить
 
 