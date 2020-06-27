Закрывать дело в отношении "ВиЭйБи Банка" нельзя, на решение Печерского суда подана апелляция, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро обеспокоено решением Офиса Генерального прокурора, которое может привести к закрытию дела по факту завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком ПАО "ВиЭйБи Банк".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Объясняя свой шаг, Генеральный прокурор ссылается на постановление Печерского районного суда Киева, которым обязана совершить соответствующие действия, не оставив якобы возможности для обжалования.На самом деле, это не так", - подчеркивают в НАБУ.

Как отмечают в Бюро, решение Печерского райсуда столицы не вступило в законную силу. НАБУ и САП подали 15 июня 2020 года апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда. Апелляционное производство открыто. Заседание назначили на 17 и 19 июня. Однако из-за того, что Печерский районный суд Киева не прислал вовремя материалы дела, заседание в апелляционной инстанции не произошло - его перенесли на 20 июля.

Кроме того, случались единичные случаи, когда суды выносили решения по делам НАБУ, выходя за пределы своей компетенции, пытаясь таким образом вмешаться в уголовный процесс. И несмотря на наличие оговорки о якобы невозможности обжалования, мы законно доказывали, что это не так. В итоге, такие решения отменяли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бахматюк: Дело по VAB банку не имели права открывать снова

По мнению НАБУ закрывать дело в отношении "ВиЭйБи Банка" нельзя, поскольку следствие имеет убедительные доказательства причастности подозреваемых, среди которых - бывший бенефициар "ВиЭйБи Банка" и еще 9 человек к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка.

С февраля 2019 года, когда подготовлены проекты сообщений о подозрении, НАБУ и САП находятся под постоянным давлением, осуществляя это расследование, а заинтересованные лица не прекращали попытки различными способами добиться его прекращения, отмечают в Бюро.

"И вот тогда, когда расследование вышло на завершающую стадию, его заставляют прекратить. Это означитиме, что 10 подозреваемых в совершении тяжкого преступления могут избежать наказания, а ущерб, нанесенный государству (а это 1 млрд 200 млн грн) - никогда не будут возмещены государству", - подчеркивается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис Генпрокурора по решению суда закрыл дело против меня. Это шаг к восстановлению справедливости, - Бахматюк