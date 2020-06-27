У посещавшего путинский парад министра обороны Сербии Вулина выявлен коронавирус
У министра обороны Сербии Александра Вулина обнаружили коронавирус. 24 июня он посещал парад в Москве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
В Министерстве обороны Сербии утверждают, что Вулина протестировали на коронавирус после того, как госпитализировали одного из госсекретарей после положительного результата теста.
Сейчас министр продолжает исполнять свои обязанности находясь на самоизоляции.
Напомним, 24 июня в России состоялся парад ко Дню Победы, который перенесли с 9 мая из-за эпидемии коронавируса.
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+57 Maxim Ak-Murza
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🤣
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"" я могу даже по#ать на памятник - орк из рф в Крыму)) Ну не реально очень даже похорошел Крым при рф. А крымнашисты думали, что рф это деньги и рай? Это прежде всего угнетённые нации и народности, которых ***** держит в злобе к друг другу, чтобы не бунтовали и на сплотились.
https://twitter.com/i/status/1276782957689212929
Финляндия ,Норвегия и Швеция обнаружили большую концентрацию радионуклидов в Атмосфере.Что произошло за эти сутки на РАБссии?Молчат как рыбы....
Радионуклиды поступают со стороны запада России.
В июне станциями наблюдения за радиоактивной обстановкой в странах севера Европы зафиксировано некоторое увеличение концентраций искусственных радиоактивных веществ в воздухе. Об этом сообщает https://www.svoboda.org/a/30693786.html "Радио Свобода" со ссылкой на российское отделение Greenpeace.
В сообщении содержатся ссылки на шведское, норвежское и финское ведомства, занимающиеся радиационной защитой. В частности, утверждается, что изотоп йод-131 был обнаружен в начале июня в Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 - в Швеции и Финляндии. Все указанные радионуклиды имеют реакторное происхождение. Подчеркивается, что все эти изотопы обнаружены в малой, не опасной для здоровья концентрации. По оценке Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, радионуклидный состав может указывать на повреждение первого контура реактора или топливного элемента на атомной электростанции или же атомного ледокола, атомной подводной лодки, или разгерметизации отработавшего ядерного топлива, недавно выгруженного из реактора.
По расчетам, радионуклиды поступают со стороны запада России, конкретное место идентифицировать невозможно.
https://censor.net/comments/locate/3204796/019214dd-2df6-723b-b2e4-7f1cc25a83a6
Добряче та з ґапетитою поїв...
От тепер можна й висловити глибоку стурбованість з приводу здоров'їчка "славянского братушки"
На квасі - кацапська зуйня.
Ніт, квас як такий - файний напій (до того ж відомий не те що з Київської Русі та Північно-Західної Європи... щось подібне робили ще у Стародавньому Ґеґипті та Месопотамії).
Але окрошка з квасом - то зкріпна страва. Навіть вигляд має некузявий
(с) М.И. Пыляев "Старое житье"
Але улюблений варіант - сироватка+кефір+сметана (для білої окрошки), і ще буряковий відвар (для червоної).
Ще дуже простий варіант - індійська райта.
1. Помідори, огірки, солодкий перець нарізати кубиками, покласти у каструлю і посипати зеленню.
2. Зіру підсмажити і розтовкти в ступці разом із сіллю. Висипати в кефір, додати сметану і добре збити.
3. Отриману заправку вилити в ємкість з овочами і перемішати. Готово.
Також рецепт можна кастомізувати, додаючи елементи традиційного холодника - варені яйця, картоплю, варену курку, ковбасу... Імпровізацію ніхто не забороняв