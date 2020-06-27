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У посещавшего путинский парад министра обороны Сербии Вулина выявлен коронавирус

У посещавшего путинский парад министра обороны Сербии Вулина выявлен коронавирус

У министра обороны Сербии Александра Вулина обнаружили коронавирус. 24 июня он посещал парад в Москве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В Министерстве обороны Сербии утверждают, что Вулина протестировали на коронавирус после того, как госпитализировали одного из госсекретарей после положительного результата теста.

Сейчас министр продолжает исполнять свои обязанности находясь на самоизоляции.

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Напомним, 24 июня в России состоялся парад ко Дню Победы, который перенесли с 9 мая из-за эпидемии коронавируса. 

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Топ комментарии
+57
Ну так. Русня обязательно чем-то наградит. Не триппером, так коронавирусом.
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27.06.2020 19:19
+43
***** токсичне.
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27.06.2020 19:18
+43
Надеюсь на параде обнимашки были?
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27.06.2020 19:19
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***** токсичне.
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27.06.2020 19:18 Ответить
А колись іноземні офіційні особи з Мацкви в основному привозили трипер. А КГБ отримувало милый поррографічний фотоальбом.
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27.06.2020 20:01 Ответить
У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 5385
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27.06.2020 22:14 Ответить
Один - пуцин, а інший схожий на зелёный вірус. На думку лише Зєля приходить.
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27.06.2020 22:27 Ответить
А кажуть шо зараза до зарази не пристає , - та ще й як !! ))
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27.06.2020 20:16 Ответить
Нагорода знайшла Хероя
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27.06.2020 20:27 Ответить
Так этому путлерасту,и надо !
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27.06.2020 21:09 Ответить
Надеюсь на параде обнимашки были?
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27.06.2020 19:19 Ответить
Ну так. Русня обязательно чем-то наградит. Не триппером, так коронавирусом.
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27.06.2020 19:19 Ответить
Вспышка "венеры" в Лугандоне лишнее тому потверждение.
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27.06.2020 19:38 Ответить
И триппером, И коронавирусом. У лаптей акция.
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27.06.2020 19:58 Ответить
Причём с невинным при этом видом : типа " оно само " , или " ну так получилось " . ((
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27.06.2020 20:23 Ответить
***** нульовий паціент?
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27.06.2020 19:20 Ответить
краще 200 й!)
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27.06.2020 19:27 Ответить
ну так по подвигу и награда )))
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27.06.2020 19:20 Ответить
У посещавшего путинский парад министра обороны Сербии Вулина выявлен коронавирус - Цензор.НЕТ 5440
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27.06.2020 19:20 Ответить
а смысл было вообще ехать на этот карнавал?....
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27.06.2020 19:21 Ответить
Нефуй шастать!
🤣
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27.06.2020 19:23 Ответить
Додона и Лукашенко проверьте
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27.06.2020 19:24 Ответить
и Додика не забудьте
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27.06.2020 19:25 Ответить
Додика дважды.
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27.06.2020 19:30 Ответить
президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины
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27.06.2020 19:30 Ответить
Тєм болєє.
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27.06.2020 19:34 Ответить
Это такое же "государство", как луганда и донбабве.
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27.06.2020 20:01 Ответить
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

@herooftheday10

·https://twitter.com/herooftheday10/status/1276782957689212929 8 ч

"" я могу даже по#ать на памятник - орк из рф в Крыму)) Ну не реально очень даже похорошел Крым при рф. А крымнашисты думали, что рф это деньги и рай? Это прежде всего угнетённые нации и народности, которых ***** держит в злобе к друг другу, чтобы не бунтовали и на сплотились.

https://twitter.com/i/status/1276782957689212929
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27.06.2020 19:26 Ответить
пічька красава! гарно провідав гвинторогих братів
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27.06.2020 19:26 Ответить
Бу га га ....смешно ,но слышал из достоверных источников что старого педофила 2 раза на день проверяют какими то крутыми тестастами....а глубинка,фиг с ней ,бабы ещё нарожают
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27.06.2020 19:26 Ответить
Обнулйтер РАБссии не может болеть,ибо Одуляйтеров аж 8
Финляндия ,Норвегия и Швеция обнаружили большую концентрацию радионуклидов в Атмосфере.Что произошло за эти сутки на РАБссии?Молчат как рыбы....
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27.06.2020 19:27 Ответить
У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 594
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27.06.2020 19:28 Ответить
Два обнуляйтера попались в Кремле...
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27.06.2020 19:29 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/6/27/383827/ Над Северной Европой зафиксировано повышение концентрации радионуклидов

Радионуклиды поступают со стороны запада России.

В июне станциями наблюдения за радиоактивной обстановкой в странах севера Европы зафиксировано некоторое увеличение концентраций искусственных радиоактивных веществ в воздухе. Об этом сообщает https://www.svoboda.org/a/30693786.html "Радио Свобода" со ссылкой на российское отделение Greenpeace.
В сообщении содержатся ссылки на шведское, норвежское и финское ведомства, занимающиеся радиационной защитой. В частности, утверждается, что изотоп йод-131 был обнаружен в начале июня в Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 - в Швеции и Финляндии. Все указанные радионуклиды имеют реакторное происхождение. Подчеркивается, что все эти изотопы обнаружены в малой, не опасной для здоровья концентрации. По оценке Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, радионуклидный состав может указывать на повреждение первого контура реактора или топливного элемента на атомной электростанции или же атомного ледокола, атомной подводной лодки, или разгерметизации отработавшего ядерного топлива, недавно выгруженного из реактора.
По расчетам, радионуклиды поступают со стороны запада России, конкретное место идентифицировать невозможно.
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27.06.2020 19:29 Ответить
шо лапти опять у себя взорвали ?
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27.06.2020 19:32 Ответить
Водород от радости победобесия радиоактивный видать
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27.06.2020 19:47 Ответить
Красавчик, не зря к братанам съездил
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27.06.2020 19:29 Ответить
може ***** в свой бункер уже занес ковид
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27.06.2020 19:31 Ответить
У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 1055У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 7961
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27.06.2020 19:34 Ответить
шоп ***** здохло!
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27.06.2020 19:36 Ответить
У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 1788У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 6202
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27.06.2020 19:37 Ответить
У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 8501 От тобі ***** і бункер.
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27.06.2020 19:37 Ответить
Атомные электростанции России на северо-западе страны работают в штатном режиме, сказали в Росатоме
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27.06.2020 19:38 Ответить
"И-и-и, батенька! Дык у вас в горганизизьму-то - почитай, цельная таблица Митрий Иваныча Менделеева... Кажинного лелюменту - матерь моя женщина! И все-то радиоактивные как чёрт лысый знает что!" - скоро скаже середньостатистичному кацапові лікар після медобстеження.
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27.06.2020 20:15 Ответить
А с чего вы взяли что от Камчатки до Кенигсберга можно эффективно управлять и развивать тамошнее быдло*?Это вам не Норвегия или Голландия,
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27.06.2020 19:42 Ответить
Кремлевский комуно-фашист путлер держит на коротком поводке осколок югославии, и дает команду когда и на кого скулить, бабло надо отрабатывать.
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27.06.2020 19:43 Ответить
в белорусов или в лаптей атомная станция взорвалась,но они сразу не скажут
https://censor.net/comments/locate/3204796/019214dd-2df6-723b-b2e4-7f1cc25a83a6
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27.06.2020 19:43 Ответить
Первыми Чернобыльский взрыв обнаружили тоже Финлндия и Швеция,ветер тогда был в ту сторону...26 апреля 1986 г.,Что произошло вчера никто не знает....
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27.06.2020 19:47 Ответить
со временем все равно все прояснится как бы не скрывали
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27.06.2020 19:51 Ответить
Ватке от ватки корона в подарок
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27.06.2020 19:48 Ответить
На это можно твёрдо надеяться?
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27.06.2020 19:53 Ответить
лапти померяйте у себя радиацию и пейте Йод ,44 капли на стакан воды
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27.06.2020 19:54 Ответить
смотрите не перепутайте , 44 капли не воды а Йода
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27.06.2020 19:55 Ответить
Наоборот, он выполнял там секретное задание СБУ - заразить ковидом как можно больше мокши.
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27.06.2020 20:03 Ответить
Как говорится--будем надеяться ))
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27.06.2020 20:03 Ответить
Сьогодні теж не полінився, зробив холодник (який ото кацапи називають "окрошка" або "ботвинья" - повбивав би!)
Добряче та з ґапетитою поїв...
От тепер можна й висловити глибоку стурбованість з приводу здоров'їчка "славянского братушки"
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27.06.2020 20:05 Ответить
На квасі чи на сметані? Бо у москалів реально дупи горять від цього!
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27.06.2020 20:15 Ответить
Сироватка, кефір, сметана. І бурякового відвару для кольору та смаку.
На квасі - кацапська зуйня.
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27.06.2020 20:17 Ответить
Айран - саме то. Если мы про окрошку. А вообше - холодник, я недавно рецепт нашел, с подачи Скрыпина. И тоже с айраном
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27.06.2020 20:27 Ответить
Там насправді багато варіантів. І що характерно, жодного цивілізованого рецепту немає з квасом.
Ніт, квас як такий - файний напій (до того ж відомий не те що з Київської Русі та Північно-Західної Європи... щось подібне робили ще у Стародавньому Ґеґипті та Месопотамії).
Але окрошка з квасом - то зкріпна страва. Навіть вигляд має некузявий У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 6799
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27.06.2020 20:45 Ответить
у кацапни все в один вкус :"щи -хоть куй полощи, окрошка -добавили навоза нимножка"...
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27.06.2020 23:58 Ответить
"В XVII столетии еда наших предков была крайне неприхотливая: обыкновенною пищею простого народа был ржаной и ячменный хлеб с чесноком, или ячменная кашица. Щи составляли уже роскошное кушанье и даже больше того, если в них было ржавое свиное сало. В военное время в войсках пища была - сухари и толокно. По свидетельству иностранных посланников, поваренное искусство русских состояло из множества блюд, но нечистота и еще более чесночный и луковый запах делали их почти несъедобными, притом почти все кушанья приправлены были конопляным маслом или испорченным коровьим…"

(с) М.И. Пыляев "Старое житье"
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28.06.2020 00:23 Ответить
Блііііін чуть не блюванув - коли представив....
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30.06.2020 12:20 Ответить
турецький айран і трохи сильногазованої мінеральної водички (боржомчика)...
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27.06.2020 23:53 Ответить
Ага, мінералка теж нормально заходить в холодник (сильногазована "Моршинська" теж збсь).
Але улюблений варіант - сироватка+кефір+сметана (для білої окрошки), і ще буряковий відвар (для червоної).
Ще дуже простий варіант - індійська райта.

1. Помідори, огірки, солодкий перець нарізати кубиками, покласти у каструлю і посипати зеленню.
2. Зіру підсмажити і розтовкти в ступці разом із сіллю. Висипати в кефір, додати сметану і добре збити.
3. Отриману заправку вилити в ємкість з овочами і перемішати. Готово.
Також рецепт можна кастомізувати, додаючи елементи традиційного холодника - варені яйця, картоплю, варену курку, ковбасу... Імпровізацію ніхто не забороняв
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28.06.2020 00:13 Ответить
От вы на ночь разогнали апетит..
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28.06.2020 00:30 Ответить
Надеемся что он в засос перецеловался со всеми рашен братушками . ( даже с тувинцем- уйгуром Шойгу)
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27.06.2020 20:16 Ответить
путин - САТАНА !!! Люди проснитесь !!!! ЧЕЛОВЕЧЕСТВО в опастности (((((
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27.06.2020 20:36 Ответить
Сподіваюсь він з фуйлом смачно цілувався 😊😉😆😅😄😃
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27.06.2020 20:43 Ответить
НАДЫШАЛСЯ ДЫМА ОТ ГОРЯЩЕГО БТРа.
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27.06.2020 20:43 Ответить
Ну а нам українцям "пощастило" з сусідами? Привалило таке личакове "щастя" аж плакати хочеться! Прокляті кацапи вони усi як один якщо не кремлівські фашисти )(уйла, так ті що цих фашистiв підтримують. Та ще вони наші найлютіші у всьому світі криваві вороги окупанти української землі Криму і Донбасу. Так до того ж вони ще й в додаток всі поголовно кінчені: дебіли, заразні, алкоголіки і наркомани. Про що підтверджує навіть офіційна статистика, де цілком ясно вказано що личакова ********* паРаша скотилася майже по всім негативним показникам на перше тверде місце в світі, обігнавши навіть тубільні дикі племена тумба - юмба!
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27.06.2020 20:54 Ответить
В Москве перед входом в общественный туалет ,кто то повесил красный флаг "Победы",москвичи радостно входили в парашу и радостно выходили с параши прижимая нос.
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27.06.2020 21:05 Ответить
Это ему заместо ордена, пущай помнит
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27.06.2020 21:09 Ответить
У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 2060
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27.06.2020 21:17 Ответить
У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 5921
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27.06.2020 21:29 Ответить
Я надеюсь он там хоть пару раз чихнул в скрепной компании?)))
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27.06.2020 22:09 Ответить
У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 7753
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27.06.2020 22:15 Ответить
Зашкварилсо, это хорошо
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27.06.2020 22:17 Ответить
Хороший хлопчик, недарма приїжджав.
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27.06.2020 22:24 Ответить
Почему ОПЗЖ продинамили коронавирусный парад уродов? Видимо, знали, что серб заразный.....Но кремлёвскому карлику не сообщили.....Хотели, чтобы случился "сюпрайз".........Смешно до слёз.....Попраздновали кремлёвские засранцы.......
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27.06.2020 22:59 Ответить
вот как раз тот момент, когда всем дружно надо уверовать в смертельную силу коронавируса... .
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28.06.2020 00:00 Ответить
для короны слишком малый срок от заражения до выявления, скорее всего заразился в Сербии и остается надеяться что успел пожать в кацапии многим руки и пообниматься горячо
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28.06.2020 00:16 Ответить
Бог все видит!
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28.06.2020 00:26 Ответить
Это хорошо, желаю, чтобы все.
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28.06.2020 04:17 Ответить
У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 6408
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28.06.2020 08:29 Ответить
может даст бог и он сдохнет!!
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28.06.2020 12:49 Ответить
А , что же наши жополизы путина, типа: рабиновичи, медведчуки, шуфричи, волошины. погребинские и прочая пророссийская шелупонь, не удосужились лично поцевать лжецарю россии путину руки! Засцали Жиды!!?? Что царь ***** и его прислуга могут оказаться больными коронавирусом!!
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28.06.2020 12:54 Ответить
 
 