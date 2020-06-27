У посещавшего путинский парад министра обороны Сербии Вулина выявлен коронавирус

У министра обороны Сербии Александра Вулина обнаружили коронавирус. 24 июня он посещал парад в Москве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В Министерстве обороны Сербии утверждают, что Вулина протестировали на коронавирус после того, как госпитализировали одного из госсекретарей после положительного результата теста.

Сейчас министр продолжает исполнять свои обязанности находясь на самоизоляции.

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Напомним, 24 июня в России состоялся парад ко Дню Победы, который перенесли с 9 мая из-за эпидемии коронавируса.