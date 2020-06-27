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Зеленский (19029) минимальная зарплата (195) Офис Президента (1775) Шмыгаль Денис (2590)

Минимальная зарплата с 1 сентября увеличится до 5 тыс. грн, с 1 января 2021-го - до 6 тыс. грн, а с 1 июля - до 6,5 тыс. грн, - предварительный график Кабмина

Минимальная зарплата с 1 сентября увеличится до 5 тыс. грн, с 1 января 2021-го - до 6 тыс. грн, а с 1 июля - до 6,5 тыс. грн, - предварительный график Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил предварительный график, по которому будут повышать минимальную заработную плату.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали этот вопрос, сделав соответствующие расчеты. 27 июня глава правительства доложил о предварительном графике, по которому будут повышать минимальную заработную плату. Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января следующего года – до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021-го – до 6,5 тыс. грн.

"Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев – главный показатель нашей эффективности", – подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минимальная зарплата в Украине впервые превысила минималку в России

Напомним, министр социальной политики Украины Марина Лазебная прогнозирует повышение во втором полугодии минимальной заработной платы более чем на 500 грн. Согласно государственному бюджету на 2020 год, минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.

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Топ комментарии
+29
Похоже включат печатный станок
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27.06.2020 22:53
+26
Очередное увеличение налогов!
НЕ ХОТЯТ ЛЮДИ ДАТЬ ВЛАСТИ ПО МОРДАСАМ ЗНАЧИТ ПЛАТИТЕ!!
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27.06.2020 22:50
+22
Вмикайте друкарський верстат.....

https://www.facebook.com/myroslavhai/videos/pcb.10156979073497163/10156979073252163/?type=3&theater

Минимальная зарплата с 1 сентября увеличится до 5 тыс. грн, с 1 января - до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021-го – до 6,5 тыс. грн, - предварительный график Кабмина - Цензор.НЕТ 8140
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27.06.2020 22:56
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. . . про з/плату судей - не забудьте . . . чтобы - не воровали
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28.06.2020 03:58 Ответить
Нет никаких предпосылок для роста экономики, а следовательно и поступлений в гос.бюджет. Зеленский и Шмыгаль, перед местными выборами, снова строят Нью-Васюки. Откуда деньги, Зин?
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28.06.2020 06:00 Ответить
Читав-читав і зрозумів: якщо мінімалку піднімав Петро, це було дуже добре, а якщо Зеленський - це дуже погано. Порохоботи не дадуть збрехати.
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28.06.2020 06:47 Ответить
Пэтро тилькы доллар поднял и больше ничего.
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28.06.2020 07:30 Ответить
вище по курсу коментів є таблички, за рахунок чого піднімалась мінімалка "при Пороху". З поправочками: економіка - це парафія Кабміну, не президента; хоча "при Зе" - кабмін де-факто підпорядковується преЗЕденту (на відміну від Пороха, який працював з коаліційним Кабміном).
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28.06.2020 08:40 Ответить
Я вважаю, що підвищення при ПП було неправильним і привело до зростання цін. Але! При ПП економіка зростала по 3% на рік, люди справились з цим, а за 2019 ( без корона вірусу) упала на плінтус, за 2020 - очікуване зменшення ввп - мінус 8%. Зростання безробіття, зменшення доходів у людей, зростання курсу долара. В цих умовах діяти на збільшення мінімалки - це нищити реальну економіку і малий бізнес. Якщо вам це ні про що не говорить, то не коментуйте дурниць.
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28.06.2020 09:34 Ответить
Зростання безробіття, зменшення доходів у людей, зростання курсу долара. В цих умовах діяти на збільшення мінімалки - це нищити реальну економіку і малий бізнес.

С 2016 был рост даже реальной ЗП, тк на Украине образовался реал дефицит раб силы по многим специальностям - люди уезжают на заработки за бугор. Те правительство просто корректирует бумагу под реальность, возможно - несвоевременно. Особого значения для экономики это не имеет, тк кто не сможет так платить - будет урезать официальное рабочее время, премии, доплаты..... реально всегда рулит ситуация на рынке труда.
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28.06.2020 14:12 Ответить
Простите, а где же обещанные учителям зарплаты по 4000 денег в месяц????
Неужто "бубочка" развел их, как лохов педальных?
Подумайте, какой нехороший человек, а еще из интеллигентной семьи.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
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28.06.2020 08:02 Ответить
Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет???
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28.06.2020 08:08 Ответить
Друкувальний верстат вкючили! Оце вже заживемо!!! (вкотре?)
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28.06.2020 08:09 Ответить
Фактично це збільшення податкового навантаження на і так додихаючий малий та середній бізнес..очікуємо голодні бунти та погроми..
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28.06.2020 09:01 Ответить
До мінімальної зарплати прив'язані тарифні сітки майже усіх бюджетників, робітників державних і комунальних підприємств, розмір єдиного соціального внеску та ще дещо. Таким чином, Україна тупо проїсть бюджетні кошти але головне - трохи заповнить дірку у ПФ. Голий попупулізм голого короля. Реальний результат буде у масованому зростанні цін і тарифів, і в першу чергу на комуналку
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28.06.2020 09:23 Ответить
Скрытое повышение налогов для малого бизнеса под видом благого дела и заботы о людях! Сколько будем терпеть? Или будем платить больше до бесконечности?
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28.06.2020 10:28 Ответить
так..дивно, що усі ці роки не було голосних економічних протестів..тєрпіли тєрпят..
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28.06.2020 10:32 Ответить
В сентябре местные выборы, где Зеленые пока по опросам пролетают как фанера над Парижем. Поэтому повышение рейтинга партии перед выборами.
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28.06.2020 11:18 Ответить
Мінімальна зарплата з 1 вересня збільшиться до 5 тис. грн, із 1 січня 2021-го - до 6 тис. грн, а з 1 липня - до 6,5 тис. грн, - попередній графік Кабміну - Цензор.НЕТ 2843
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28.06.2020 11:30 Ответить
Куда при Зеленском пропали 3 миллиарда из бюджета?
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28.06.2020 13:33 Ответить
Могли бы уже минималку обозначать в килограммах, как было в 90-ых прошлого века! Нам главное: не вес денег а возможность - что можно купить...
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28.06.2020 12:14 Ответить
Правильное бездумное решение - популизм зашкаливает. Экономика падает как булыжник с горы, а они поднимают минималку. Каждое выборное чучело занималось этим упражнением - начиная с Ющенко - после чего происходило резкое падение национальной валюты. Зеленский обещал не держаться за власть - но действия показывают обратное, к местным выборам подкупают электорат, который потом же и оберут до нитки - хорошая причина поднять снова тарифы на электричество ( спасти Ахметова и Коломойского - священный долг каждого президента Украины) и газ.
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28.06.2020 13:12 Ответить
За Ющенка піднімали не мінімалку, а реальні зарплати ( можливо, не всім встигли підняти). Але вперше зарплати перетнули межу у 100 долл. А зараз вібувається те, що й за Кучми. коли завлабораторією отримувала стіль ж, скільки прибиральниця.
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28.06.2020 22:15 Ответить
почему эти презервативы не уточняют что при этом булка хлеба будит стоить 200 гр и кВт час 50 гр
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28.06.2020 13:25 Ответить
Почему Зе ничего не делает с предпринимателями, не оформляющими работников официально и не платящими налоги государству? Ведь казна недополучает налоги, и таких бизнесов - больше половина из всех. Не потому ли, что и Зе и олигархи, и все депутаты имеют свой такой же бизнес, и не хотят оформлять работников и платить за них налоги?
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28.06.2020 13:32 Ответить
Штраф в 100 000 - это ничего?
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28.06.2020 13:52 Ответить
И что это изменило? Все так и продолжают работать.
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28.06.2020 14:34 Ответить
а пенсия 1638гр. ??? это геноцид собственного народа.
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28.06.2020 13:57 Ответить
Те, кто проработал на таких фирмах, вообще не получит никакой пенсии, даже помощи 950гр не получит, а это почти пол страны. А где людям найти такую работу, что бы официально? В стране растёт безработица.
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28.06.2020 14:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uarJJXTnvEs Повышение минимальной з/п - это ЗЛО! Что задумал Шмыгаль и Зеленский? + День Конституции...
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28.06.2020 20:43 Ответить
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