Минимальная зарплата с 1 сентября увеличится до 5 тыс. грн, с 1 января 2021-го - до 6 тыс. грн, а с 1 июля - до 6,5 тыс. грн, - предварительный график Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил предварительный график, по которому будут повышать минимальную заработную плату.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали этот вопрос, сделав соответствующие расчеты. 27 июня глава правительства доложил о предварительном графике, по которому будут повышать минимальную заработную плату. Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января следующего года – до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021-го – до 6,5 тыс. грн.

"Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев – главный показатель нашей эффективности", – подчеркнул президент.

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Напомним, министр социальной политики Украины Марина Лазебная прогнозирует повышение во втором полугодии минимальной заработной платы более чем на 500 грн. Согласно государственному бюджету на 2020 год, минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.