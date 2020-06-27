Минимальная зарплата с 1 сентября увеличится до 5 тыс. грн, с 1 января 2021-го - до 6 тыс. грн, а с 1 июля - до 6,5 тыс. грн, - предварительный график Кабмина
Премьер-министр Денис Шмыгаль представил предварительный график, по которому будут повышать минимальную заработную плату.
Президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали этот вопрос, сделав соответствующие расчеты. 27 июня глава правительства доложил о предварительном графике, по которому будут повышать минимальную заработную плату. Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января следующего года – до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021-го – до 6,5 тыс. грн.
"Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев – главный показатель нашей эффективности", – подчеркнул президент.
Напомним, министр социальной политики Украины Марина Лазебная прогнозирует повышение во втором полугодии минимальной заработной платы более чем на 500 грн. Согласно государственному бюджету на 2020 год, минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.
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С 2016 был рост даже реальной ЗП, тк на Украине образовался реал дефицит раб силы по многим специальностям - люди уезжают на заработки за бугор. Те правительство просто корректирует бумагу под реальность, возможно - несвоевременно. Особого значения для экономики это не имеет, тк кто не сможет так платить - будет урезать официальное рабочее время, премии, доплаты..... реально всегда рулит ситуация на рынке труда.
Неужто "бубочка" развел их, как лохов педальных?
Подумайте, какой нехороший человек, а еще из интеллигентной семьи.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)