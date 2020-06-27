Следствие по делу MH17 допросило обслуживавшего радары "Украэроруха" Волкова. Его арестовали в 2014-м за шпионаж в пользу РФ и обменяли в 2017-м, - авиаэксперт Лукашевич

В своем выступлении на слушаниях уголовной палаты окружного суда Гааги по делу МН17 26 июня прокурор Вард Фердинандруссе назвал фамилии опрошенных следствием украинских диспетчеров.

Об этом сообщил в Facebook российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

"Знаете, мне даже как-то обидно стало за нашу российскую пропаганду… Шесть лет она истерила - где диспетчер Петренко? Почему Украина спрятала ключевого свидетеля Анну Петренко? Почему не допросили Анну Петренко?! Почему?! Где она?! Куда дели?", - пошутил он и перечислил названные прокурором фамилии: Алшин, Бабич, Калиниченко, Каплынов, Клец, Кузнецов, Лазарева, Максименко, Петренко, Поляк, Соколенко, Евтушенко.

"Среди опрошенных технических специалистов есть некий Волков, обслуживавший радары "Украэроруха". В частности, именно он занимался системой, отключенной в момент гибели МН17. Прокурор добавил, что "Волков был арестован в 2014 году за передачу информации о военных полетах сепаратистам и российской разведке в июле и августе 2014 года. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы, но после обмена заключенными в 2017 году он был освобожден и сейчас живет в Восточной Украине", - отметил Лукашевич.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.