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Нидерланды (1531) суд (24817) Боинг-777 Malaysia Airlines (1370) Лукашевич Вадим (39) Фердинандуссе Вард (5)

Следствие по делу MH17 допросило обслуживавшего радары "Украэроруха" Волкова. Его арестовали в 2014-м за шпионаж в пользу РФ и обменяли в 2017-м, - авиаэксперт Лукашевич

Следствие по делу MH17 допросило обслуживавшего радары

В своем выступлении на слушаниях уголовной палаты окружного суда Гааги по делу МН17 26 июня прокурор Вард Фердинандруссе назвал фамилии опрошенных следствием украинских диспетчеров.

Об этом сообщил в Facebook российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

"Знаете, мне даже как-то обидно стало за нашу российскую пропаганду… Шесть лет она истерила - где диспетчер Петренко? Почему Украина спрятала ключевого свидетеля Анну Петренко? Почему не допросили Анну Петренко?! Почему?! Где она?! Куда дели?", - пошутил он и перечислил названные прокурором фамилии: Алшин, Бабич, Калиниченко, Каплынов, Клец, Кузнецов, Лазарева, Максименко, Петренко, Поляк, Соколенко, Евтушенко.

"Среди опрошенных технических специалистов есть некий Волков, обслуживавший радары "Украэроруха". В частности, именно он занимался системой, отключенной в момент гибели МН17. Прокурор добавил, что "Волков был арестован в 2014 году за передачу информации о военных полетах сепаратистам и российской разведке в июле и августе 2014 года. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы, но после обмена заключенными в 2017 году он был освобожден и сейчас живет в Восточной Украине", - отметил Лукашевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Нидерландов в суде представила запись телефонных разговоров подозреваемых по делу МН17 после гибели малайзийского Boeing

Следствие по делу MH17 допросило обслуживавшего радары Украэроруха Волкова. Его арестовали в 2014-м за шпионаж в пользу РФ и обменяли в 2017-м, - авиаэксперт Лукашевич 01

Также читайте: Суд в Нидерландах по МН17 может приступить к рассмотрению дела по сути в феврале 2021 года

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

Читайте также: Суд по делу MH17: Осколки в лайнере и телах - от новой российской ракеты для ЗРК "Бук", - прокурор Бергер

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию. 

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Топ комментарии
+14
У вас ус флаг отклеился.
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27.06.2020 23:23
+11
Да, заметьте, обменяли в 2017 году, и ни один поклонник Порошенко тогда не верещал, как верещали об обмене ничего не стоящего алкаша Цемаха.
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28.06.2020 00:04
+10
И распятого мальчика не допросили, фошисты!!!
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27.06.2020 23:28
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Это что Квартал95 что Волков там шутит? Зачем эта новость? Что Волков дал в виде показаний?
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27.06.2020 23:22 Ответить
У вас ус флаг отклеился.
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27.06.2020 23:23 Ответить
Не панікуй ватан, ваше фуйло вам рай обіцяв.
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27.06.2020 23:36 Ответить
https://censor.net/ua/user/173780 Діло в тому,що ключи від раю у Петра.
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28.06.2020 00:09 Ответить
Ну точно не у жаби зеленої.
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28.06.2020 10:39 Ответить
И распятого мальчика не допросили, фошисты!!!
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27.06.2020 23:28 Ответить
что за куета творится в нашей стране? сепара осудили на 12 лет, обменяли, вернули и какого хера снова не посадили досаживать 12 лет? что это пляха за куета?
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27.06.2020 23:37 Ответить
Тому що перед обміном всіх амністували, але дивно що це лайно не лишилось жити на скрєпоносії, мабуть там зовсім жопа.
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27.06.2020 23:38 Ответить
А тут якраз не дивно. Бо інфу сєпаран здавав за гроші, а не за ідею. А з грішми на расєї без тваринного страху можуть жити лише олігархи, та й то не всі. А так кацапські гроші вирішило чмо тратит в Україні.
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28.06.2020 12:04 Ответить
Вы хотели написать "творилась куета", так как Волков был освобожден в 2017 году, при Порошенко. Ключевой свидетель, обращу ваше внимание на это.
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28.06.2020 00:07 Ответить
оно вернулось в Украину! какого куя его нынешние главмусора не посадили на 12 лет?
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28.06.2020 00:15 Ответить
Так если его не посадили прежние главмусора, то за как его посадят нынешние? Он же не при Зеленском вернулся. Скорее всего, он вообще никуда не уезжал, а просто отказался об обмена.
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28.06.2020 00:22 Ответить
ну понятно, беспомощное зекодло, способное фабриковать дела только против патриотов
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28.06.2020 00:26 Ответить
Простите, вы читать умеете? Отпустило и не посадило предателя Волкова не "беспомощное зекодло", а беспомощное порохокодло.
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28.06.2020 00:33 Ответить
Що порох, що зе - одне московське кодло
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28.06.2020 01:03 Ответить
Взагалі, можу погодитись. Єдине що можна додати, що Зеленський ніколи не видавав себе за суперпатріота, він чесніше.
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28.06.2020 02:08 Ответить
ключевого свидетеля цемаха меняли не при суперпатриоте...
впереди еще 4 года честнейшего
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28.06.2020 13:13 Ответить
С чего это болтун-алкоголик стал ключевым свидетелем? Он даже в гаагском суде сказал бы, что он все выдумал по белочке, и даже справку нарколога показал бы. Да и что вообще он мог сказать?
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28.06.2020 18:39 Ответить
как пишет вики:
- Владимир Борисович Цемах - военнослужащий Донецкой народной республики, бывший советский военный. В 2014 - командир роты ПВО ДНР в городе Снежное...
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28.06.2020 23:22 Ответить
Чеснейший, это когда зарабатывал в 2016 во время войны с московией веселя ватанов или когда называл Украину "актрисой которая готова принять со всех сторон"? Или может когда "отвечает" народом молчанием за "исчезнувшие" миллиарды на борьбу с короновирусом? Или может когда "простой парень из народа" утаивал сведения о своей недвижимости? С какой даты начинать отсчет начало его "чеснейшества"?

Слідство у справі MH17 допитало Волкова, який обслуговував радари "Украероруху". Його заарештували в 2014-му за шпигунство на користь РФ та обміняли в 2017-му, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 2317
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28.06.2020 17:40 Ответить
В отличие от вашего кумира, Зеленский именно что зарабатывал, а не использовал служебное положение. А то, что он в России деньги зарабатывал, так это вообще замечательно! Ведь, когда мы российских артистов-кремлевцев к себе не пускаем, мы же объясняем, что нечего им нашими деньгами поддерживать российскую экономику. И те рашисты, которые хотят гастролировать в Украине, меньшими рашистами от этого не становятся.
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28.06.2020 18:36 Ответить
щаз у него служебное положение есть)
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28.06.2020 23:25 Ответить
"В отличие от вашего кумира"


Лживый зебот. Я не писал не про какого своего "кумира", у меня нет "кумиров", зебил

"не использовал служебное положение"

Не использовал, это когда всех своих друзей в 95 квартала привел. Пиши есчо.

"А то, что он в России деньги зарабатывал, так это вообще замечательно!"

Во время войны Украины с Московией... Неизлечимый зебил... Вали на путина.
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28.06.2020 23:49 Ответить
Я б сказав, що тепер пропагандонам з рашаТВ треба буде щось вигадувати, але ж там ніхто не оприлюднює хід суду. Та й аудиторія не пам'ятає: що їм вчора з телевізору казали, не те, що роки тому. Тому просто радію ще одному цвяху в труну московії. Тримаймося, браття!
І красиво, все у нас красиво!
Подивись направо, подивись наліво:
Чарівні дівчата і парубки хоробрі -
Все буде добре, все в нас буде добре! (с) Антитіла
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27.06.2020 23:41 Ответить
Нет никаких сомнений, что это спланированный террористический акт. Приказ на доставку ЗРК «Бук-М1» и на запуск ЗУР- может дать только ГенШтаб ВС РФ,
г. Москва. Возможен ли случайный запуск ЗУР, приведший к гибели рейса МН17? В
силу технических особенностей пуска ЗУР (включая т.н. «подсветку» уже пущенной
ЗУР) - невозможен. Возможен ли запуск ЗУР, нацеленный на поражение украинского
военно-транспортного самолета Ан-24 (Ан-26)? В силу различающихся ТТХ (размеры
и силуэт планера, максимальная высота, максимальная скорость) Ан-24 (Ан-26) и
Боинг-777, а также маршрутов полёта - абсолютно невозможен. тчк.
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27.06.2020 23:56 Ответить
Гм, мы оказывается, еще и Волкова, свидетеля по Боингу, успели втихаря обменять.
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27.06.2020 23:56 Ответить
Да, заметьте, обменяли в 2017 году, и ни один поклонник Порошенко тогда не верещал, как верещали об обмене ничего не стоящего алкаша Цемаха.
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28.06.2020 00:04 Ответить
ты верещишь не хуже...еще и цемаха алкашом называешь
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28.06.2020 13:15 Ответить
Летчику Волошину повезло меньше...
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28.06.2020 00:10 Ответить
Предатель Волков "обслуживал" единственный украинский радар, который мог засечь ракету запущенную по MH17, то есть, во время пуска, радар был "отключен на плановое обслуживание".
Китайцы "ничего не видели".
США видели, но не хотят раскрывать секреты. Хотя данные американцев будут использованы в суде.
К сожалению, у Украины своих спутников нет.
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28.06.2020 00:09 Ответить
А почему же США не хотят раскрывать свои секреты проти сумашедшего параноика Пыни? Это из разряда - уменя есть, но я не покажу. Может что-то компрометирующее?
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28.06.2020 00:12 Ответить
вообще-то, США расскрываются фото, на которых явно видно откуда стреляли, а это контролируемое расейскими террористами село... США не хотят расскрывать технические способности своей аппаратуры
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28.06.2020 00:17 Ответить
расскрыли фото? А где посмотреть? Ни одно СМИ не пишет , а у тебя есть. Дай глянуть
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28.06.2020 00:18 Ответить
уже давно всё есть в результатах расследования!
тебе никто ничего не должен - сам исчи
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28.06.2020 00:20 Ответить
ну не ищется же! гугл не помогает!!!
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28.06.2020 00:22 Ответить
Спутники, на низкой орбите, отслеживающие инфракрасный диапазон. Я же написал - данные будут использованы в суде, но не публично.
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28.06.2020 00:19 Ответить
тоЧно? Уверен? А то пахнет - у унас есть.\ но мы не покажем
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28.06.2020 00:23 Ответить
Если смотреть кремлеСМИ, может так и пахнет.
Повторюсь - в суде эти данные есть.
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28.06.2020 00:37 Ответить
потому что эти данные - это работа системы раннего оповещения о ракетных ударах. А это одна из самых секретных систем что в США, что в России. Насколько известно , США допустили к этим данным только высокопоставленного разведчика Нидерландов с соответствующим допуском и он просто описал в протоколе для суда то что видел на этих снимках или иных данных. А адвокаты требуют РАВ-данные, которые понятно никто не даст, так как это даст информацию как для российской, так и для китайских разведок
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28.06.2020 00:30 Ответить
даже обычное разрешение такого снимка - это показатель возможностей системы раннего оповещения и эта информация понятно что закрыта для общего пользования
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28.06.2020 00:33 Ответить
А что же поведал этот Волков? Наверное что-то такое интересное, что простым смертным знать не надо
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28.06.2020 00:11 Ответить
пуйло не знает..
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28.06.2020 01:15 Ответить
У рукожопых москалей "сушкой" оказался МиГ-25,который стрелял,оказывается, "буковой" ракетой из авиамузея в Киеве.
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28.06.2020 01:22 Ответить
тягомотина. Американцам надо выложить спутниковые кадры пуска ракеты..за чем тянуть кота за хвост и гадать на кофейной гуще? Закончить с этим, вынести обвинение, наказать и двигаться в ЕС и НАТО, строить демократию и свободное общество. Разве я не прав?
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28.06.2020 01:35 Ответить
С точки зрения интересов Украины - прав.
С точки зрения многих стран НАТО и ЕС - любой из этих пунктов крайне нежелателен.
А судят они.
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28.06.2020 06:10 Ответить
С точки зрения Украины надо хоть ОДИН спутник запустить и не зависеть от "партнёров". А для "патриотов",которые обсуждают "причины по которым США не даёт информации по спутнику" замечу - Не дают ввиду импотенции украинской власти( вернее ее отсутствия). Нет требования К ГАРАНТАМ ВСЕМИ средствами выполнить подписанный МЕЖДУНАРОДНЫЙ документ Будапештский меморандум. Украина свои обязательства выполнила, ГАРАНТЫ НЕТ. А эти данные такая мелочь( по сравнению с этими НЕ выполненными),и если их не хотят дать то это просто отношение к Украине. Можно,конечно,закрыть глаза,но если завтра США будет выгодно продать Украину( например в интересах России,что бы столкнуть ее затем с Китаем) как в этом случае? Надо СВОЕ ТРЕБОВАТЬ( у типа союзника- БЕСПЛАТНУЮ помощь,содействие). Пусть свои чернила на документах оправдывают своими действиями!
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28.06.2020 06:56 Ответить
Судят одних пешек, а главные убийцы которые отдавали приказы сидят себе спокойно в московии и не чешутся. Обидно. и несправедливо.
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28.06.2020 10:51 Ответить
Так, покарання понесуть безпосередні виконавці злочинного наказу- і це треба вчинити.
Ті хто віддавав накази теж понесуть покарання , але не зараз і можливо не адекватне.
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28.06.2020 14:51 Ответить
Так, покарання понесуть безпосередні виконавці злочинного наказу- і це треба вчинити.
Ті хто віддавав злочинні накази теж понесуть покарання , але не зараз і можливо не адекватне.
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28.06.2020 15:04 Ответить
Слідство у справі MH17 допитало Волкова, який обслуговував радари "Украероруху". Його заарештували в 2014-му за шпигунство на користь РФ та обміняли в 2017-му, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 9479
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16.07.2020 17:16 Ответить
 
 