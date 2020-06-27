Следствие по делу MH17 допросило обслуживавшего радары "Украэроруха" Волкова. Его арестовали в 2014-м за шпионаж в пользу РФ и обменяли в 2017-м, - авиаэксперт Лукашевич
В своем выступлении на слушаниях уголовной палаты окружного суда Гааги по делу МН17 26 июня прокурор Вард Фердинандруссе назвал фамилии опрошенных следствием украинских диспетчеров.
Об этом сообщил в Facebook российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.
"Знаете, мне даже как-то обидно стало за нашу российскую пропаганду… Шесть лет она истерила - где диспетчер Петренко? Почему Украина спрятала ключевого свидетеля Анну Петренко? Почему не допросили Анну Петренко?! Почему?! Где она?! Куда дели?", - пошутил он и перечислил названные прокурором фамилии: Алшин, Бабич, Калиниченко, Каплынов, Клец, Кузнецов, Лазарева, Максименко, Петренко, Поляк, Соколенко, Евтушенко.
"Среди опрошенных технических специалистов есть некий Волков, обслуживавший радары "Украэроруха". В частности, именно он занимался системой, отключенной в момент гибели МН17. Прокурор добавил, что "Волков был арестован в 2014 году за передачу информации о военных полетах сепаратистам и российской разведке в июле и августе 2014 года. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы, но после обмена заключенными в 2017 году он был освобожден и сейчас живет в Восточной Украине", - отметил Лукашевич.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.
В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.
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усфлаг отклеился.
впереди еще 4 года честнейшего
- Владимир Борисович Цемах - военнослужащий Донецкой народной республики, бывший советский военный. В 2014 - командир роты ПВО ДНР в городе Снежное...
Лживый зебот. Я не писал не про какого своего "кумира", у меня нет "кумиров", зебил
"не использовал служебное положение"
Не использовал, это когда всех своих друзей в 95 квартала привел. Пиши есчо.
"А то, что он в России деньги зарабатывал, так это вообще замечательно!"
Во время войны Украины с Московией... Неизлечимый зебил... Вали на путина.
І красиво, все у нас красиво!
Подивись направо, подивись наліво:
Чарівні дівчата і парубки хоробрі -
Все буде добре, все в нас буде добре! (с) Антитіла
г. Москва. Возможен ли случайный запуск ЗУР, приведший к гибели рейса МН17? В
силу технических особенностей пуска ЗУР (включая т.н. «подсветку» уже пущенной
ЗУР) - невозможен. Возможен ли запуск ЗУР, нацеленный на поражение украинского
военно-транспортного самолета Ан-24 (Ан-26)? В силу различающихся ТТХ (размеры
и силуэт планера, максимальная высота, максимальная скорость) Ан-24 (Ан-26) и
Боинг-777, а также маршрутов полёта - абсолютно невозможен. тчк.
Китайцы "ничего не видели".
США видели, но не хотят раскрывать секреты. Хотя данные американцев будут использованы в суде.
К сожалению, у Украины своих спутников нет.
тебе никто ничего не должен - сам исчи
Повторюсь - в суде эти данные есть.
С точки зрения многих стран НАТО и ЕС - любой из этих пунктов крайне нежелателен.
А судят они.
Ті хто віддавав накази теж понесуть покарання , але не зараз і можливо не адекватне.
Ті хто віддавав злочинні накази теж понесуть покарання , але не зараз і можливо не адекватне.