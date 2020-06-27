Зеленский раздал награды по случаю Дня Конституции, в списки попали Билык, Кароль, Потап и погибший при исполнении полицейский Потуданский

Президент Украины по случаю Дня Конституции отметил государственных и общественных деятелей, выдающихся личностей науки, культуры и спорта.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, по случаю Дня Конституции Украины Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства и весомые трудовые достижения.

В частности, согласно документу, награждены деятели спорта: вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Валерий Борзов (орден князя Ярослава Мудрого IV степени), главный тренер штатной команды национальной сборной команды Украины по плаванию синхронному Светлана Саидова (орден княгини Ольги II степени), старший тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 16 Ирина Пустовойт (звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины").

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Также награждены солист-вокалист Василий Зинкевич, артистка балета – ведущий мастер сцены государственного предприятия "Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко" Елена Филипьева (оба награждены орденом князя Ярослава Мудрого ІII степени), генеральный директор – художественный руководитель театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический театр оперетты" Богдан Струтинский (орден "За заслуги" I степени), директор – художественный руководитель Киевского национального академического Молодого театра Андрей Билоус, директор – художественный руководитель Ивано-Франковского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Ростислав Держипильский, телеведущая, общественный деятель Мария Ефросинина (все трое награждены орденом "За заслуги" III степени), певица и артистка Ирина Билык и певица и артистка Тина Кароль (награждены орденом княгини Ольги III степени), артист театра и кино Олег Филимонов (присуждено звание "Народный артист Украины"), певец и композитор Арсен Мирзоян (присуждено звание "Заслуженный артист Украины"), певец, композитор, продюсер Алексей Потапенко (звание "Заслуженный артист Украины"), режиссер, сценарист Нариман Алиев и режиссер Антонио Лукич (оба получили звание "Заслуженный деятель искусств Украины").

Кроме того, награждены генеральный директор общества "Информационное агентство "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко (орден князя Ярослава Мудрого V степени), ведущая телевизионной службы новостей ТРК "Студия "1+1" Алла Мазур (орден княгини Ольги II степени) и главный продюсер телевизионной службы новостей ТРК "Студия "1+1" Елена Несмиян (орден "За заслуги" I степени, посмертно).

Удостоены государственных наград также председатель правления общественной организации "Союз участников боевых действий в АТО, ООС, добровольцев и волонтеров "Побратими об'єднані" Ярослав Билас (орден "За заслуги" III степени) и оперуполномоченный сектора Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, старший лейтенант полиции Дарвин Потуданский (орден "За мужество" III степени, посмертно).

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Напомним, 19 июня злоумышленник совершил несколько выстрелов из пистолета Макарова в сторону оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданского. 26-летний полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого. А после того, как одел на него наручники, умер.