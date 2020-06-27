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Билык (13) Зеленский (19029) Кароль (6) награда (1748) Потап (13)

Зеленский раздал награды по случаю Дня Конституции, в списки попали Билык, Кароль, Потап и погибший при исполнении полицейский Потуданский

Зеленский раздал награды по случаю Дня Конституции, в списки попали Билык, Кароль, Потап и погибший при исполнении полицейский Потуданский

Президент Украины по случаю Дня Конституции отметил государственных и общественных деятелей, выдающихся личностей науки, культуры и спорта.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, по случаю Дня Конституции Украины Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства и весомые трудовые достижения.

В частности, согласно документу, награждены деятели спорта: вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Валерий Борзов (орден князя Ярослава Мудрого IV степени), главный тренер штатной команды национальной сборной команды Украины по плаванию синхронному Светлана Саидова (орден княгини Ольги II степени), старший тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 16 Ирина Пустовойт (звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины").

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Также награждены солист-вокалист Василий Зинкевич, артистка балета – ведущий мастер сцены государственного предприятия "Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко" Елена Филипьева (оба награждены орденом князя Ярослава Мудрого ІII степени), генеральный директор – художественный руководитель театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический театр оперетты" Богдан Струтинский (орден "За заслуги" I степени), директор – художественный руководитель Киевского национального академического Молодого театра Андрей Билоус, директор – художественный руководитель Ивано-Франковского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Ростислав Держипильский, телеведущая, общественный деятель Мария Ефросинина (все трое награждены орденом "За заслуги" III степени), певица и артистка Ирина Билык и певица и артистка Тина Кароль (награждены орденом княгини Ольги III степени), артист театра и кино Олег Филимонов (присуждено звание "Народный артист Украины"), певец и композитор Арсен Мирзоян (присуждено звание "Заслуженный артист Украины"), певец, композитор, продюсер Алексей Потапенко (звание "Заслуженный артист Украины"), режиссер, сценарист Нариман Алиев и режиссер Антонио Лукич (оба получили звание "Заслуженный деятель искусств Украины").

Кроме того, награждены генеральный директор общества "Информационное агентство "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко (орден князя Ярослава Мудрого V степени), ведущая телевизионной службы новостей ТРК "Студия "1+1" Алла Мазур (орден княгини Ольги II степени) и главный продюсер телевизионной службы новостей ТРК "Студия "1+1" Елена Несмиян (орден "За заслуги" I степени, посмертно).

Удостоены государственных наград также председатель правления общественной организации "Союз участников боевых действий в АТО, ООС, добровольцев и волонтеров "Побратими об'єднані" Ярослав Билас (орден "За заслуги" III степени) и оперуполномоченный сектора Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, старший лейтенант полиции Дарвин Потуданский (орден "За мужество" III степени, посмертно).

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Напомним, 19 июня злоумышленник совершил несколько выстрелов из пистолета Макарова в сторону оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданского. 26-летний полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого. А после того, как одел на него наручники, умер.

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Топ комментарии
+67
Зеленский раздал награды по случаю Дня Конституции, в списки попали Билык, Кароль, Потап и погибший при исполнении полицейский Потуданский - Цензор.НЕТ 2027
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27.06.2020 23:43
+64
Потап -это который и раши не вылезает ?
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27.06.2020 23:36
+56
Зеленский раздал награды по случаю Дня Конституции, в списки попали Билык, Кароль, Потап и погибший при исполнении полицейский Потуданский - Цензор.НЕТ 1208
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27.06.2020 23:53
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Страница 2 из 2
голобородько, нормальный бы президент Украины, воюющей страны, наградил бы вдов и военных инвалидов украино-российской войны, а ты раздал награды таким же клоунам, как ты..
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28.06.2020 00:59 Ответить
"Голобородько мог-бы стать прекрасным президентом, если-бы ему не мешал Зеленский со своими «понтами»…"
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28.06.2020 05:55 Ответить
Понтами ПАЯЦА?

Паяц - клоун в цирке, в балагане.


Публика самая невзыскательная. Хохочет не потому, что смешно, а потому, что, глядя на паяца, хохотать надлежит.
Паяцы подмигивают, корчат рожи. Чехов, Ярмарка.
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29.06.2020 10:24 Ответить
Потап при нагородженні також штани зняв? Він це любить, паяц музикальний
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29.06.2020 10:22 Ответить
Зеленський роздав нагороди з нагоди Дня Конституції, до списку потрапили Білик, Кароль, Потап і загиблий під час виконання поліцейський Потуданський - Цензор.НЕТ 5022
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28.06.2020 01:10 Ответить
😂😂😂👍👍👍
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28.06.2020 15:50 Ответить
Ну понятно. Какая Конституция такие и награжденные *герои*
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28.06.2020 01:12 Ответить
))) які громадяни .., такі і хероі , до сьогодні гордяться клоуном ., тому клоуни і хероі в них , в тих 73% ...ура
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28.06.2020 03:44 Ответить
Вовочка, ты как из анекдота про своего тезку вылупился. Где логика, где разум ?
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28.06.2020 14:54 Ответить
Що має Конституція до особи, яка її використовує. Чесно кажучи вже замахали ті совкодрочерні звання.
Так в Польщі відомчі відзнаки - (міністерські) присуджуються на підставі рішення міністра чи посадової особи, яка керує закладом, що нагороджує. У Польщі вони не мають звання "Державних " нагород , якими нагороджує Президент Польської республіки . Зазвичай вони мають форму медалей чи значків. Медалі носять на лівій стороні грудей, після польських державних нагород, а значки на правій стороні грудей. Як правило, у тому порядку в якому вони вручались.
Так для співаків і співачок та інших є https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%22%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%8E%22&action=edit&redlink=1 Почесний знак "За заслуги перед польською культурою"
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28.06.2020 12:33 Ответить
Потап ето тот который штаны снимал в Москве на сцене в то время когда наши парни погибали под росийскими снарядами и пулями?
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28.06.2020 01:14 Ответить
Ну да. Чел который в это же время пуцькой на пианино в Москве на сцене играл решил что простое снятие штанов заслуживает простой награды. Вот если бы он вместе с Зелей на пианино сыграл, то получил бы героя труда или пост министра культуры.
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28.06.2020 09:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=L3wtaPcATBw https://www.youtube.com/watch?v=L3wtaPcATBw Потап снимает штаны на муз премии 'RU TV Россия'
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28.06.2020 01:32 Ответить
справжній Херой...
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28.06.2020 03:41 Ответить
походу теперь украинские государственные награды тождественны музыкальным премиям на роств
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28.06.2020 07:37 Ответить
Судячи тепер герої не ті хто на передовій фронту ,.. а клоуни...
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28.06.2020 03:40 Ответить
Ліл... А чому так мало журналістів з 1+1? )))
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28.06.2020 06:01 Ответить
Їх черга прийде на День Незалежності, не все відразу, а то вже зовсім викличе відразу.
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28.06.2020 07:42 Ответить
Предлагаю всем, несогласным с данным списком награждённых, зайти на страницы этих "хероев", и спросить у них, считают ли они себя более достойными своих наград, чем воины - защитники, потерявшие своё здоровье и получившие тяжелейшие контузии, защищая всех нас или чем волонтёры - герои, спасающие нашу страну, или полевые медики - герои, работающие под пулями и снарядами.... И спросить у награждённых, морально ли получать такие награды во время войны, за большие деньги танцуя и кривляясь на сцене в сотнях километров от фронта , отдыхая на дорогих курортах, шляясь по ресторанам и клубам - живя в СВОЁ удовольствие, когда на фронте ежедневно гибнут и калечатся НАСТОЯЩИЕ граждане Украины, истинные герои, гордость нашей страны и нашего народа...
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28.06.2020 06:22 Ответить
Цих запитувати нема сенсу. Вони згодні.
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28.06.2020 08:14 Ответить
Петру чомусь не дали нагороди, адже він так багато зробив для України. )
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28.06.2020 06:29 Ответить
Чомусь?
***** вважає, що найкращою нагородою для Пороха має бути в'язниця.
А малороси-*************, котрі зараз при владі, сприймають це як вказівку. Яку й виконують.
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28.06.2020 08:19 Ответить
Так, я не понял, а почему марув не наградили, зеленских баба ж старалась =)
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28.06.2020 06:38 Ответить
Мендель приревновала, не каждая может в такие позы ставать.
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28.06.2020 07:31 Ответить
Я думаю вы ооочень недооцениваете способности Мендель ставать в позы. Только один Бубочка по достоинству это оценивает.
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28.06.2020 10:39 Ответить
Не буду спорить, обосновывал своё мнение фоткой в халатике.
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28.06.2020 10:48 Ответить
Чумачечшие пырышки-пупырышки. С Днём Конституции,блеать.
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28.06.2020 06:42 Ответить
Дебил наградил себе подобных.
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28.06.2020 07:01 Ответить
А що ж Мосійчук, просто так Бєні гузно вилизувала?
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28.06.2020 07:20 Ответить
Клоун Зе наградил клоуна Филимонова.
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28.06.2020 07:52 Ответить
Заслуженный артист гоп культуры Патап
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28.06.2020 08:02 Ответить
Ну что вы как не в зенляндии живёте...помните:"От сосны,От сосны иголочку"...это ж гимн с&к народа)
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28.06.2020 08:20 Ответить
Потапа нагородив, імовірно, за пісню "У нас на районє" - гімн рузгєізичних українських гопників.
А от Настю чомусь не відзначив за пісню "Попа как у Кім"...
В будь-якому разі нагороджені Потап та Білик - ментально близькі до Зе. І до паРаші.

Зеленський роздав нагороди з нагоди Дня Конституції, до списку потрапили Білик, Кароль, Потап і загиблий під час виконання поліцейський Потуданський - Цензор.НЕТ 5454
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28.06.2020 08:03 Ответить
Тепер той, шо стояв на сцені перед москалями без штанів, став Заслуженим артистом України.
Не буду здивований, якщо той, шо грав пісюном на роялі, невдовзі стане Народним артистом. Або навіть Героєм України.
Такий у нас тепер преЗЕдент.
І от така тепер Україна.

Зеленський роздав нагороди з нагоди Дня Конституції, до списку потрапили Білик, Кароль, Потап і загиблий під час виконання поліцейський Потуданський - Цензор.НЕТ 191
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28.06.2020 08:12 Ответить
Жесть...
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28.06.2020 08:14 Ответить
зелена муха піклується про своїх опаришів
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28.06.2020 08:18 Ответить
Браво! Гениально! Вы, как автор, позволите мне нарисовать мурал на каком-нибудь здании с портретом "зелёной мухи" в окружении эстрадной шелупони и подписать Вашими словами...???
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28.06.2020 10:06 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0) Мадонна "завидует" тихо. Ведь у нее нету ни одной гос. награды.Какой ужас жить вне совка
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28.06.2020 08:18 Ответить
Який президент-така культура, що ці діячі зробили грандіозне для розвитку української культури,а ось привітати з ювілеєм Ліну Костенко з 90-то річчям і Василя Зінкевича з 75-ти річчям на жаль забув .
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28.06.2020 08:29 Ответить
Ну, а собе Нелох забув нагородити за чотириразове ухиляння від армії та грі на роялі без рук
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28.06.2020 08:37 Ответить
Як же без Ліберман, їй обов"язково орден Княгині Ольги
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28.06.2020 08:38 Ответить
Спасибо. Оказывается Таня Либерман это Тина Кароль? Это новость для меня. Ну тогда понятно.
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28.06.2020 09:34 Ответить
Більше року президент а мислення артиста з району.
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28.06.2020 08:45 Ответить
Клоун роздав нагороди (Білик, Потап, різні Г+Г і т.п.) - слово "роздав" тут якраз саме відповідне.
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28.06.2020 08:52 Ответить
А Билык за что? Она в последнее время по-русски поет и в Крым ездит.
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28.06.2020 09:35 Ответить
Мабуть, за це й дав.
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28.06.2020 10:29 Ответить
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
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28.06.2020 09:07 Ответить
В нинішній час орден варто давати або за подвиги на фронті, або за знешкодження диверсантів у тилу та прифронтовій зоні
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28.06.2020 09:50 Ответить
В июне 2014 года -- после того, как Россия силой захватила Крым, проводила беспорядки на востоке и юге Украины, уже вела боевые действия в Донецкой и Луганской областях -- Алексей Потапенко в составе группы "Потап и Настя" выступал на территории России. А во время вручения премии «RU.TV» https://ostannipodii.com/ru/a/201406/potap_snyal_shtany_i_poblagodaril_rossiyu-110003393/ Потап на сцене снял штаны и поблагодарил Россию за то, что та приняла украинских артистов .
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28.06.2020 10:29 Ответить
Захочешь "бабла" - не так раскарячишся.
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28.06.2020 10:54 Ответить
Б***Ь, какой позор.
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28.06.2020 11:38 Ответить
"Отсосни, отсосни, отсосни иголочку" и ты заслуженый артист Украины! А в чём, интересно знать заслуга, в создании хорошего настроения у расейцев? Слов нет.
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28.06.2020 12:30 Ответить
Сосни наше всьо 😂😂😂
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28.06.2020 12:56 Ответить
Лисого, надіюсь, не обділив? Лядьський цирк. Клоун керує державою!
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28.06.2020 12:56 Ответить
https://starshinazapasa.livejournal.com/1216630.html Это июнь две тысячи четырнадцатого. Уже аннексирован Крым, уже Гиркин в Славянске, уже выловлен из Казенного Торца Владимир Рыбак, раскатан танками Первый блокпост, Рыбхоз, сбит вертолет с Кульчицким, расстреляна попавшая в засаду колонна 95-ой бригады под Октябрьским, уже захвачен Мариуполь, уже война.И вот это ****** чмо, без штанов благодарящее в Москве великороссов за то, что те позволяют им лизать свои жопы за гонорары, до этого, в 2012, выступавшее в поддержку Путина на Манежной площади: «Деньги не пахнут или как украинские артисты поддерживают российских политиков. Каково же было наше удивление, когда мы увидели украинский дуэт «Потап и Настя» на сцене во время митинга в поддержку новоявленного президента России Владимира Путина в Москве на Манежной площади.
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28.06.2020 13:09 Ответить
Интересно, кто готовит Зеле списки?
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28.06.2020 13:24 Ответить
А Билык за что?
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28.06.2020 13:50 Ответить
нда-а-а.. у Мамина-Йурыста Заквартального своё видение за-слуг "героев", причастных к дню Конституции..
военнослужащие-зебилы, протрироты, ну хоть так вам понятнее, шо за говнокомандующего вы выбрали на нашу голову и какие у маленького вечнозелёного Буонапарта приоритеты?...........
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28.06.2020 17:06 Ответить
Интересно, Мадонне или Джексону (посмертно) дадут - заслуженного артиста Америки
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28.06.2020 19:19 Ответить
Зеленський роздав нагороди з нагоди Дня Конституції, до списку потрапили Білик, Кароль, Потап і загиблий під час виконання поліцейський Потуданський - Цензор.НЕТ 4241
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02.07.2020 17:22 Ответить
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