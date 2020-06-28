Начштаба Нацкорпуса в Чернигове Тарнавского вызывали на допрос по делу об убийстве террориста "ДНР" Джумаева в Мариуполе

Начальника штаба "Национального корпуса" в Чернигове Александра Тарнавского вызывали на допрос по делу об убийстве террориста "ДНР" Романа Джумаева.

Об этом он сообщил Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Доброе утро - это когда тебя будит следователь и приглашает на допрос по делу об убийстве Романа Джумаева в Мариуполе. Напомню: Роман Джумаев - боевик ДНР, что щеголял убийствами украинских киборгов в Донецком аэропорту, позже участвовал в окружении Дебальцево. Украинский суд отпустил Романа под домашний арест. После такого решения суда неизвестный патриот позвонил в дверь квартиры, где находился боевик, и выпустил в него семь пуль", - отметил Тарнавский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция и СБУ предупреждали, что Джумаева нельзя отпускать под домашний арест, - Аброськин

Напомним, Роман Джумаев воевал на стороне наемников РФ в бандформировании "Пятнашка" осенью 2014 года под донецким аэропортом и зимой 2015-го в Дебальцево.

После этого мариуполец Джумаев сбежал в Беларусь, где раздавал местным журналистам хвастливые интервью, в которых рассказывал о своих "подвигах", а когда в Беларуси стали поднимать вопрос о депортации наемника РФ, вынужден был вернуться в Украину.

Джумаев был задержан 18 сентября 2017 года в Марьинском районе, когда попытался пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО.

4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева было передано в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил наемника РФ под домашний арест.

Также читайте: Мать Джумаева винит меня, я боюсь за свою жизнь, - волонтер Однорог, сделавшая резонансным дело бывшего наемника "ДНР"

Повторно наемник РФ был задержан уже в декабре - за нападение на полицейского. Только после этого наемнику РФ вновь определили меру пресечения в виде содержания под стражей.

13 августа 2019 года Мариупольский суд отпустил под домашний арест двоих наемников "ДНР", которые принимали участие в штурме донецкого аэропорта и обстрелах Марьинки. Одним из них был Джумаев.

16 сентября в Мариуполе Донецкой области найден мертвым один из наемников РФ.