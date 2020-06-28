Начштаба Нацкорпуса в Чернигове Тарнавского вызывали на допрос по делу об убийстве террориста "ДНР" Джумаева в Мариуполе
Начальника штаба "Национального корпуса" в Чернигове Александра Тарнавского вызывали на допрос по делу об убийстве террориста "ДНР" Романа Джумаева.
Об этом он сообщил Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Доброе утро - это когда тебя будит следователь и приглашает на допрос по делу об убийстве Романа Джумаева в Мариуполе. Напомню: Роман Джумаев - боевик ДНР, что щеголял убийствами украинских киборгов в Донецком аэропорту, позже участвовал в окружении Дебальцево. Украинский суд отпустил Романа под домашний арест. После такого решения суда неизвестный патриот позвонил в дверь квартиры, где находился боевик, и выпустил в него семь пуль", - отметил Тарнавский.
Напомним, Роман Джумаев воевал на стороне наемников РФ в бандформировании "Пятнашка" осенью 2014 года под донецким аэропортом и зимой 2015-го в Дебальцево.
После этого мариуполец Джумаев сбежал в Беларусь, где раздавал местным журналистам хвастливые интервью, в которых рассказывал о своих "подвигах", а когда в Беларуси стали поднимать вопрос о депортации наемника РФ, вынужден был вернуться в Украину.
Джумаев был задержан 18 сентября 2017 года в Марьинском районе, когда попытался пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО.
4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева было передано в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил наемника РФ под домашний арест.
Повторно наемник РФ был задержан уже в декабре - за нападение на полицейского. Только после этого наемнику РФ вновь определили меру пресечения в виде содержания под стражей.
13 августа 2019 года Мариупольский суд отпустил под домашний арест двоих наемников "ДНР", которые принимали участие в штурме донецкого аэропорта и обстрелах Марьинки. Одним из них был Джумаев.
16 сентября в Мариуполе Донецкой области найден мертвым один из наемников РФ.
Пожалуйста, подождите...
Строить- это не ломать! Видно сразу,что ВЫ НИЧЕГО В ЖИЗНИ НЕ ПОСТРОИЛИ,даже собачей будки!
Вы уже могли убедится,что ваш ЗЕрезидент ,ЗА ГОД, разрушил то,что команда Порошенко успела сделать за эти годы.
ВИ зробили це разом! Я вас попереджав ще в січні 19-го року, що так і буде.
Звичайно краще клоун на якого впливають всі тільки не ті,що треба.
а Билого?
а Лисныка?
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Чи ти вважаєш що Порох як билинний богатир, сам повинен був їздити по Україні і карати отаких совкових манкуртів?
Від яких і ти недалеко відбіг...
А если патриоты начнут собирать на Западной Украине вооруженный отряд для ликвидации мертведчука - им придется иметь дело и с полицией, и с нацгвардией, и с СБУ...
никто ничего не забыл
1654 - 1918- 2020 ?
А с судьёй отдельный разговор должен быть.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Если преступником становится государство, то граждане имеют право САМИ навести порядок.(декларация прав человека)
https://censor.net/ua/comments/locate/3204817/019214dd-1eef-708e-b266-9a6358cc3e2a
Горите в Аду, Ьляди.
«Коли уряд порушує права народу, повстання є для кожної частини народу найсвященнішим із прав і найнеобхіднішим із обов'язків»
Із декларації прав людини і громадянина.
Слова викарбувані на камені-памятнику в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BA Рейкьявик у, встановленому навпроти https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8 парламенту Ісланд ії.
Его застали с пистолетом в руке над трупом убийцы украинских патриотов??? Так если так--медаль ему вручить! А нет - и суда нет!!!