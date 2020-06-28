Один украинский воин погиб, трое ранены на Донбассе. За сутки - 12 обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб ОС
За сутки российской-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает на странице в сети Facebook пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один воин, еще трое военнослужащих получили ранения.
Враг применял запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Верхнеторецкого и Широкино, а также дважды неподалеку Водяного противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Авдеевки враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.
Затем агрессор активизировал огневые действия по украинским военным в Гранитном. При этом наемники использовали минометы 82-го калибра и ПТРК. Также у Марьинки враг неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Светлодарска противник использовал станковые противотанковые гранатометы, а по украинским воинам в Крымском выпустил мины 120-го калибра. По защитникам Орехово наемники использовали станковые противотанковые гранатометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также обстрелы из автоматических станковых гранатометов зафиксировано на подступах к н.п. Новотошковское.
"К сожалению, за минувшие сутки Украина потеряла одного мужественного воина, еще трое военнослужащих получили ранения. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненым защитникам желает скорейшего выздоровления", - сообщили в штабе ООС.
С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников нет.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наемники вели огонь из 82 мм минометов по нашим позициям близ н.п. Мироновский.
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Спочивай з миром побратим
Низько вклоняю голову
Всеїдно настане година і кацапи заляються своєю кровю
за кожен клаптик Української землі за кожного вбитого Українця.
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками!!!
Проверил ООС на Фесбуке, так и есть, наш Штаб самовольно включил 82 калибр.
"Враг применял запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы"
Але він не вміє і не хоче.
Співчуття рідним.
Якнайшвидшого одужання пораненим воїнам.
Лютої смерті ворогам в Україні та за її межами !
Одужання пораненим.
Героям слава!!!