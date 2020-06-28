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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25772) ранение (3358) Донбасс (26950) потери (4270) операция Объединенных сил (6766)

Один украинский воин погиб, трое ранены на Донбассе. За сутки - 12 обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб ОС

Один украинский воин погиб, трое ранены на Донбассе. За сутки - 12 обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб ОС

За сутки российской-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает на странице в сети Facebook пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один воин, еще трое военнослужащих получили ранения.

Враг применял запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Верхнеторецкого и Широкино, а также дважды неподалеку Водяного противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Авдеевки враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.

Затем агрессор активизировал огневые действия по украинским военным в Гранитном. При этом наемники использовали минометы 82-го калибра и ПТРК. Также у Марьинки враг неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте также: 1 украинский воин погиб, двое ранены в результате подрывов возле Старогнатовки и Марьинки, - пресс-центр ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Светлодарска противник использовал станковые противотанковые гранатометы, а по украинским воинам в Крымском выпустил мины 120-го калибра. По защитникам Орехово наемники использовали станковые противотанковые гранатометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также обстрелы из автоматических станковых гранатометов зафиксировано на подступах к н.п. Новотошковское.

"К сожалению, за минувшие сутки Украина потеряла одного мужественного воина, еще трое военнослужащих получили ранения. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненым защитникам желает скорейшего выздоровления", - сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наемники вели огонь из 82 мм минометов по нашим позициям близ н.п. Мироновский.

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Один украинский воин погиб, трое ранены на Донбассе. За сутки - 12 обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб ОС 01
Один украинский воин погиб, трое ранены на Донбассе. За сутки - 12 обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб ОС 02

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Топ комментарии
+26
Один украинский воин погиб, трое ранены на Донбассе. За сутки - 12 обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8676
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28.06.2020 08:17
+24
Один украинский воин погиб, трое ранены на Донбассе. За сутки - 12 обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 266
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28.06.2020 08:09
+23
Один украинский воин погиб, трое ранены на Донбассе. За сутки - 12 обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3994
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28.06.2020 08:16
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Один украинский воин погиб, трое ранены на Донбассе. За сутки - 12 обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 266
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28.06.2020 08:09 Ответить
Слава Героям і вічна пам'ять загиблому !
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28.06.2020 08:21 Ответить
Вічна Память, Вічна Слава славному сину полеглому за УКРАЇНУ!!!
Спочивай з миром побратим
Низько вклоняю голову

Всеїдно настане година і кацапи заляються своєю кровю
за кожен клаптик Української землі за кожного вбитого Українця.
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками!!!
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28.06.2020 18:18 Ответить
Один украинский воин погиб, трое ранены на Донбассе. За сутки - 12 обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3994
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28.06.2020 08:16 Ответить
Один украинский воин погиб, трое ранены на Донбассе. За сутки - 12 обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8676
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28.06.2020 08:17 Ответить
Уже и наши военные не читают или не в курсе соглашений.Вторые Минские соглашения :"Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и боле"
Проверил ООС на Фесбуке, так и есть, наш Штаб самовольно включил 82 калибр.

"Враг применял запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы"
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28.06.2020 08:21 Ответить
На це має реагувати вище керівництво, гарант та головнокомандувач.
Але він не вміє і не хоче.
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28.06.2020 08:34 Ответить
це вони, тіпа, собі запрітили 82мм - шоп наші бійці немаличим відбиватись
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28.06.2020 10:06 Ответить
Світла пам'ять захиснику України.
Співчуття рідним.

Якнайшвидшого одужання пораненим воїнам.

Лютої смерті ворогам в Україні та за її межами !
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28.06.2020 08:29 Ответить
100+++
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28.06.2020 16:06 Ответить
І що,зєля, подивився в очі ***** і побачив там Мир ??? Зеленський, а ти точно в очі йому дивився, бо виходить повна ср#ка...
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28.06.2020 08:41 Ответить
в окоп цю гадину, може миру там ще більше видивиться.
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28.06.2020 08:48 Ответить
Царство Небесне загиблому...
Одужання пораненим.
Героям слава!!!
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28.06.2020 19:13 Ответить
 
 