Один украинский воин погиб, трое ранены на Донбассе. За сутки - 12 обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб ОС

За сутки российской-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает на странице в сети Facebook пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один воин, еще трое военнослужащих получили ранения.

Враг применял запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Верхнеторецкого и Широкино, а также дважды неподалеку Водяного противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Авдеевки враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.

Затем агрессор активизировал огневые действия по украинским военным в Гранитном. При этом наемники использовали минометы 82-го калибра и ПТРК. Также у Марьинки враг неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Светлодарска противник использовал станковые противотанковые гранатометы, а по украинским воинам в Крымском выпустил мины 120-го калибра. По защитникам Орехово наемники использовали станковые противотанковые гранатометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также обстрелы из автоматических станковых гранатометов зафиксировано на подступах к н.п. Новотошковское.

"К сожалению, за минувшие сутки Украина потеряла одного мужественного воина, еще трое военнослужащих получили ранения. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненым защитникам желает скорейшего выздоровления", - сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наемники вели огонь из 82 мм минометов по нашим позициям близ н.п. Мироновский.

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