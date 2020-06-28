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COVID-19: число инфицированных в мире превысило 10 млн, скончавшихся уже более 500 тыс.

COVID-19: число инфицированных в мире превысило 10 млн, скончавшихся уже более 500 тыс.

По состоянию на утро 28 июня 2020 в мире зафиксировали 10 млн 86 тыс. случаев инфицирования коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные  Worldometers.

По состоянию на 8:00 в мире за все время пандемии заболели 10 млн 086 тыс. 925 человек.

Из них 501 тыс. 393 умерли.

В то же время 5 млн 464 тыс. 271 человек поборол COVID-19.

Лидируют по количеству инфицированных по-прежнему США, Бразилия и Россия.

Более 2,5 млн случаев заражения выявлены в США, более 1,3 млн - в Бразилии. В России по состоянию на утро субботы было зарегистрировано 627 646 заболевших.

По данным портала, уровень смертности от коронавируса в мире на 1 млн населения планеты достиг 64,2, в Соединенных Штатах он составил 387 человек на 1 млн жителей, в Бразилии - 269.

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COVID-19: число инфицированных в мире превысило 10 млн, скончавшихся уже более 500 тыс. 01

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Топ комментарии
+6
Краще напиши про ту критику, яка була на стадіоні перед виборами і що з цього Зе виконав.
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28.06.2020 08:31
+6
Скільки ти років працював за все своє життя?
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28.06.2020 08:33
+4
когда коррупционеры всех мастей сидеть будут? порох - если действительно есть коррупционная составляющая - тоже должен сесть... но не по указке зеленского потому что не нравится. Где посаженный Шарий, медведчук, каломойски, фирташ, ахметов, суркисы, святаш, Кернес, Добкин, Труханов, Штепа, Ефремов, Гиршфельд?
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28.06.2020 08:34
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COVID-19: число инфицированных в мире превысило 10 млн, скончавшихся уже более 500 тыс. - Цензор.НЕТ 568
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28.06.2020 08:26 Ответить
COVID-19: число инфицированных в мире превысило 10 млн, скончавшихся уже более 500 тыс. - Цензор.НЕТ 1062
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28.06.2020 08:29 Ответить
Краще напиши про ту критику, яка була на стадіоні перед виборами і що з цього Зе виконав.
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28.06.2020 08:31 Ответить
Я голосовал не за Зе.
Я голосовал против По.
Есть вопросы к Зе?
Задай их Зе.
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28.06.2020 08:33 Ответить
Ти написав вище про критику, але не пишеш про критику Порошенка від Зе. А ще ти по суті проголосував за Зе, так не викручуйся тепер.
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28.06.2020 08:35 Ответить
А я и не выкручиваюсь.
Я из двух зол выбрал меньшее.
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28.06.2020 08:36 Ответить
Тому відповідай на питання, раз вибрав. Доведи, що це "менше зло"?
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28.06.2020 08:38 Ответить
https://twitter.com/huntakit7
https://twitter.com/huntakit7

Сергій Васильківський

@huntakit7

·https://twitter.com/huntakit7/status/1276910369391378434 13 год

Знайома працює в колцентрі де реєструють звернення громадян. ТОП-3 звернень:
1. Чому забрали субсидію?
2.Пенсія.
3. Зеленський пі@рас.
На четвертому місці скарги на дії поліції
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28.06.2020 08:40 Ответить
Субсидію неможливо отримувати, тому моя мати відмовилася від неї багато років тому. З пенсіями зараз повний бардак. Третє твердження більшість людей не піддає сумнівам, а поліція з Аваковим.
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28.06.2020 08:43 Ответить
лише зебіл вольфушка пнеться зі всіх сил, щоб життю при зюзі радіти.
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28.06.2020 08:45 Ответить
Він навіть не схотів доводить, що Зе є меншим злом. Я знаю чого він лише ображає і ніколи не аргументує свою точку зору. Справа в тім, що тепер після економічного падіння прославляти Зе стало невдячною справою.
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28.06.2020 08:52 Ответить
він голосував не так проти Петі, як проти української армії, мови, віри
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28.06.2020 09:04 Ответить
когда коррупционеры всех мастей сидеть будут? порох - если действительно есть коррупционная составляющая - тоже должен сесть... но не по указке зеленского потому что не нравится. Где посаженный Шарий, медведчук, каломойски, фирташ, ахметов, суркисы, святаш, Кернес, Добкин, Труханов, Штепа, Ефремов, Гиршфельд?
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28.06.2020 08:34 Ответить
Коли ви визнаєте, що сьогодні день Конституції ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????\
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28.06.2020 08:25 Ответить
Будем прославлять документ, который не выполнялся и не выполняется?
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28.06.2020 08:27 Ответить
Майдан наприклад?
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28.06.2020 08:33 Ответить
Будь ласка не спамте .. Бо важливе зап. та відь. ВідьСпамте його Дяк.
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28.06.2020 08:40 Ответить
Если посчитать количество смертей к выздоровевшим, то будет около 7%. Это мировая статистика с минимальной погрешностью. Сочувствую неверующим в коронавирус. Это как же нужно хреново жить, что бы пренебрегать 7 процентной вероятностью сдохнуть.
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28.06.2020 08:27 Ответить
COVID-19: число инфицированных в мире превысило 10 млн, скончавшихся уже более 500 тыс. - Цензор.НЕТ 5970
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28.06.2020 08:29 Ответить
Скільки ти років працював за все своє життя?
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28.06.2020 08:33 Ответить
Ты про советскую трудовую книжку?
У нас многие для Украины делают больше, чем у кого-то стажа в книжке.
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28.06.2020 08:35 Ответить
Я тут не вас запитував. Тим більше, що ви вище не даєте пряму відповідь.
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28.06.2020 08:37 Ответить
Хто понял жизнь, тот работу бросил
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28.06.2020 08:47 Ответить
Спірне твердження, бо без роботи ви не будете людиною.
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28.06.2020 08:53 Ответить
так идите работайте! чего вы тут расселись?
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28.06.2020 08:57 Ответить
А я зараз у офіційній відпустці, а перед цим працюю віддалено. Маю 43 роки офіційного стажу. Який трудовий стаж маєте особисто ви?
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28.06.2020 09:00 Ответить
И будете пенсию получать 3000 грн. Это как сдавать дешевую однушку где нибудь в Днепре. Хотя за 42 года сколько отчислили в пенсионный фонд, что хватило бы на 4 таких однушки.
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28.06.2020 09:07 Ответить
...ну да...тіпа па жизні в натурє...
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28.06.2020 09:02 Ответить
и шо б сюда статистику сколько в день умираетот голода, и сколько от вируса
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28.06.2020 09:08 Ответить
ЗЕЛЕНАЯ АЛЕСЕНЬ - ЛОХОТРОН, Ни кто не верит в байки про вирус.
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28.06.2020 09:14 Ответить
кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації👆
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28.06.2020 10:26 Ответить
 
 