COVID-19: число инфицированных в мире превысило 10 млн, скончавшихся уже более 500 тыс.

По состоянию на утро 28 июня 2020 в мире зафиксировали 10 млн 86 тыс. случаев инфицирования коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Worldometers.

По состоянию на 8:00 в мире за все время пандемии заболели 10 млн 086 тыс. 925 человек.

Из них 501 тыс. 393 умерли.

В то же время 5 млн 464 тыс. 271 человек поборол COVID-19.

Лидируют по количеству инфицированных по-прежнему США, Бразилия и Россия.

Более 2,5 млн случаев заражения выявлены в США, более 1,3 млн - в Бразилии. В России по состоянию на утро субботы было зарегистрировано 627 646 заболевших.

По данным портала, уровень смертности от коронавируса в мире на 1 млн населения планеты достиг 64,2, в Соединенных Штатах он составил 387 человек на 1 млн жителей, в Бразилии - 269.

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