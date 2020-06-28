COVID-19: число инфицированных в мире превысило 10 млн, скончавшихся уже более 500 тыс.
По состоянию на утро 28 июня 2020 в мире зафиксировали 10 млн 86 тыс. случаев инфицирования коронавирусной болезнью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Worldometers.
По состоянию на 8:00 в мире за все время пандемии заболели 10 млн 086 тыс. 925 человек.
Из них 501 тыс. 393 умерли.
В то же время 5 млн 464 тыс. 271 человек поборол COVID-19.
Лидируют по количеству инфицированных по-прежнему США, Бразилия и Россия.
Более 2,5 млн случаев заражения выявлены в США, более 1,3 млн - в Бразилии. В России по состоянию на утро субботы было зарегистрировано 627 646 заболевших.
По данным портала, уровень смертности от коронавируса в мире на 1 млн населения планеты достиг 64,2, в Соединенных Штатах он составил 387 человек на 1 млн жителей, в Бразилии - 269.
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Сергій Васильківський
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Знайома працює в колцентрі де реєструють звернення громадян. ТОП-3 звернень:
1. Чому забрали субсидію?
2.Пенсія.
3. Зеленський пі@рас.
На четвертому місці скарги на дії поліції
У нас многие для Украины делают больше, чем у кого-то стажа в книжке.