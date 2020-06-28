Мужчина стрелял в компанию отдыхающих с детьми на Харьковщине, пострадали два человека, один из них умер, - Нацполиция

В результате происшествия пострадали двое мужчин, один из которых скончался. Злоумышленника полиция задержала на месте преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковщины.

Установлено, что в селе Гусаровка недалеко от карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Двух пострадавших доставили в больницу, 27-летний мужчина от полученных ранений скончался.

На месте происшествия сотрудники полиции задержали 53-летнего жителя района. У мужчины изъяли оружие.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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