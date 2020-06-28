Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции: "С уважения прав каждого начинается страна, которую уважает каждый". ВИДЕО

Когда каждый из нас поймет, что лучшая страна - именно та, в которой мы родились, тогда каждый из нас всеми своими делами и словами будет ее беречь.

Об этом в видеопоздравлении, опубликованном на странице в сети Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, сегодня каждый из нас должен ответить себе на простой, но важный вопрос. А что для тебя Конституция? Простая книга, которую читал так давно, что уже не помню? Права, которым хочу пользоваться и обязанности, который хотел бы не выполнять? То, что постоянно хотят изменить политики? Или крепкий правовой фундамент, на котором держиться государство? А возможно все проще. Возможно, наша Конституция - это источник ответов? Ответов, в которых иногда нуждается каждый из нас. Правильно ли мы живем, как страна и как общество? Достаточно ли делаем для того, чтобы носить звание ответственного гражданина", - отметил президент.

По словам Зеленского, когда каждый из нас поймет, что лучшая страна - именно та, в которой мы родились, тогда каждый из нас всеми своими делами и словами будет ее беречь.

"Мы должны научиться уважать права друг друга. Понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в том, как можно его обойти. Давайте помнить об этом каждый раз, когда мы заходим в метро без маски, включаем ночью музыку, поджигаем траву, рубим собственный лес или едем перегруженной фурой. ... С уважения прав каждого начинается страна, которую уважает каждый. Мы должны пообещать себе, что передадим следующему поколению новую страну. Страну не агрессии и ненависти, а взаимного уважения, свободы и равенства. Давайте быть гражданами каждый день, а не только 28 июня", - подытожил глава государства.

Напомним, сегодня, 28 июня, Украина отмечает День Конституции.

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