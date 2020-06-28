В Украине 917 новых случаев COVID-19, умерли 19 человек, всего зафиксированы 42 982 случая

По состоянию на 28 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 982 случая COVID-19. За сутки - 917 новых случаев. 19 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 917 человек.

Кроме того, зафиксировано 19 летальных случаев.

В то же время 233 человека побороли коронавирусную болезнь.

За все время пандемии COVID-19 инфицировали 42 982 человека, 18 934 человека выздоровели, а 1 129 пациент с коронавирусом умер.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (173), Ривненской (93) и Закарпатской (86) областях, а также в Киеве (69).

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: число инфицированных в мире превысило 10 млн, скончавшихся уже более 500 тыс.







