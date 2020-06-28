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В Украине 917 новых случаев COVID-19, умерли 19 человек, всего зафиксированы 42 982 случая
По состоянию на 28 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 982 случая COVID-19. За сутки - 917 новых случаев. 19 человек умерли от болезни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 917 человек.
Кроме того, зафиксировано 19 летальных случаев.
В то же время 233 человека побороли коронавирусную болезнь.
За все время пандемии COVID-19 инфицировали 42 982 человека, 18 934 человека выздоровели, а 1 129 пациент с коронавирусом умер.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (173), Ривненской (93) и Закарпатской (86) областях, а также в Киеве (69).
Топ комментарии
+12 Николай Колесник 1b82a295
показать весь комментарий28.06.2020 09:25
+10 Владим Васин
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+7 Антип61
показать весь комментарий28.06.2020 10:33
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2 - больных на коронавирус не скрывают, а если и вскрываю, то очень мало.
3 -насколько точна статистика?
Кто ответит? Слишком много ли и запугиваний было раньше. Теперь на инфо о коронавирусе уже не реагируют должным образом
Например, COVID-19 со знаменитым SARS схожи на 94.6% (согласно научным публикациям).
Я не нашла, насколько COVID-19 схож с другими ковидоми, вирусом простуды обыкновенной (common cold это тоже ковид), если схожесть больше 90%, то будет забавно.
ПЦР-тест - это тест молекулярный, он определяет остатки РНК вируса.
Поэтому, просто по определению самого теста, для его успеха необходимо иметь достаточно генетического материала, то есть "останков" вируса ковида, а это возможно только в активной фазе заражения, причем в первые дни заражения.
Именно потому ВОЗ рекомендует не просто использовать смывку из носа, а и повторять тест, беря на анализ мокроту (то, что из легких больные отхакали). И повторять тест дважды, с интервалом во сколько там дней.
Тест на антитела (серологический) показывает, что человек перенес ковид-инфекцию - и все.
Ни тест на антитела, ни ПЦР тест не являются достоверными тестами, что бессимптомный носитель ковида является источником заражения.
Диагнозоз ковида ставится не просто по положительному ПЦР тесту, а по клинической картине (должны иметься симптому заболевания).
Именно поэтому в статье Википедии приводится "дисклэймер", протокол тестирования должен соблюдаться, чтобы тестировщики не смели на производителей ПЦР-тестов все свалить, дескать, тесты плохие, нет, процедура тестиравания неверная, и отвечать будут за все свои действия именно тестировщики!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0 Фантом из Хайльбронна
Зробили аналізи в приватному закладі - правда . Там зразу
Без порток их, сук чиновничих, оставить за такой подлог.
Сволочи, нарушают протокол тестирования ВОЗ.
ВОЗ рекомендует для ПЦР-теста тестировать не просто смывку из носа, а и отхаркиваемую мокроту, и проводить тест дважды, с интервалом в несколько дней:
"The WHO recommends collecting specimens from both the upper respiratory tract (naso- and oropharyngeal samples) and lower respiratory tract such as expectorated sputum, endotracheal aspirate, or bronchoalveolar lavage
If the test result is positive, it is recommended that the test is repeated for verification. "
(Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19) Marco Cascella; Michael Rajnik; Arturo Cuomo; Scott C. Dulebohn; Raffaela Di Napoli
NCBI Bookshelf. A service of the National Library of Medicine, National Institutes of Health. )
В морду им этой публикацией ткните, рекомендициями ВОЗа по морде чиновников, по морде, пусть платят людям компенсацию, сволочи.
Раздеть до нитки их, тварей чиновных.
Конечно странно, что это происходит по выходным, но важен же результат!