Количество инфицированных COVID-19 превысило количество выздоровевших за сутки в 20 областях Украины, - СНБО

В Украине за прошедшие сутки количество выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 выросло в 20 областях и в Киеве, а в Днепропетровской и Херсонской областях не подтвердили новых случаев заражения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской (173 случая), Ривненской (93 случая) и Закарпатской (86 случаев) областях.

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждены 22 новых случая заболевания COVID-19, умерших за минувшие сутки нет, 21 человек выздоровел, сейчас в области болеет 626 человек (на 1 больше за сутки);

- в Волынской области подтверждено 67 новых случаев COVID-19, выздоровели 2 человека, сейчас в области болеют 1 475 человек (на 65 больше за сутки);

- в Днепропетровской области новых случаев заражения, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано. Сейчас, как и днем ранее, в области болеет 151 человек;

- в Донецкой области за сутки 64 новых случая заболевания, сейчас в области болеет 307 человек (на 64 больше за сутки);

- в Житомирской области 25 новых случаев заболевания за сутки, 2 человека умерли и 5 - выздоровели, всего болеет 621 человек (на 18 больше за сутки);

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- в Закарпатской области 86 новых случаев заражения за сутки, 2 человека скончались, 17 - выздоровели, сейчас болеет 1 699 человек (на 67 больше за сутки);

- в Запорожской области 3 новых случая заболевания за сутки, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас в области болеет 134 человека (на 3 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 47 новых случаев заболевания за сутки и 1 – смерти, всего в области болеет 1 103 человека (на 46 больше за сутки);

- в Киеве 69 новых случаев заболевания за сутки, 4 человека скончались и 57 – выздоровели, всего болеет 3 282 человека (на 8 больше за сутки);

- в Киевской области 37 новых случаев заболевания за сутки, 9 человек выздоровели, сейчас в области болеет 1 169 человек (на 28 больше за сутки);

- в Кировоградской области 4 новых случая заболевания и 4 - выздоровления, сейчас в области болеет 84 человека (на 2 больше за сутки);

- в Луганской области 4 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не выявлено, сейчас в области болеет 22 человека (на 4 больше за сутки);

- во Львовской области за сутки подтверждены 173 новых случая заражения COVID-19, 6 случаев смерти, 4 человека выздоровели, всего в области болеет 4 299 человек (на 163 больше за сутки);

- в Николаевской области 44 новых случаев заболевания COVID-19 и 1 случай смерти, всего в области болеет 145 человек (на 43 больше за сутки);

- в Одесской области 34 новых случая заболевания за сутки, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано. Всего в области болеет 855 человек (на 34 больше за сутки);

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- в Полтавской области 1 новый случай заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, всего в области болеет 29 человек (на 1 больше за сутки);

- в Ривненской области 93 новых случая заболевания за сутки, и 33 человека выздоровели, всего в области болеет 1 764 человека (на 60 больше за сутки);

- в Сумской области 8 новых случаев заболевания за сутки и 10 – выздоровления, всего в области болеет 71 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Тернопольской области 17 новых случаев заболевания за сутки и 7 человек выздоровели, всего в области болеют 734 человек (на 10 больше за сутки);

- в Харьковской области 36 новых случаев заболевания за сутки, 3 человека умерли, 35 человек выздоровели, всего в области болеет 939 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Херсонской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, всего в области, как и днем ранее, болеют 12 человек;

- в Хмельницкой области 14 новых случаев заболевания за сутки, 5 человек выздоровели, всего в области болеет 233 человека (на 9 больше за сутки);

- в Черкасской области 7 новых случаев заболевания, 3 человека выздоровели, всего в области болеют 164 человека (на 4 больше за сутки);

- в Черновицкой области 55 новых случаев заболевания, 23 человека выздоровели. Всего в области болеют 2 630 человек (на 32 больше за сутки);

- в Черниговской области 7 новых случаев заболевания. Всего в области болеют 371 человек (на 7 больше за сутки).

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