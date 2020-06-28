За минувшие сутки в Киеве 69 случаев COVID-19, четыре человека умерли, - Кличко
На сегодняшний день в Киеве уже 4 935 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 69 человек. Четверо больных умерли. Сегодня в Киеве уже 4 935 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Среди заболевших 34 женщины в возрасте от 22 до 86 лет, а также 33 мужчины в возрасте от 21 до 85 лет.
Заболели также 6-летняя девочка и 14-летний мальчик.
Среди заболевших за прошедшие сутки киевлян также два медика.
В больницы столицы госпитализировали 14 больных. Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус побороли 1547 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 16. В Деснянском и Оболонском - по 9 случаев.
Пожалуйста, подождите...
Заблокировал только три моста
Тщетельнее надо!
. То я хотів би плюнути на таку владу яка не може елементарний навести лад. Чи може вона мріє, що б таки той короновірус який дядько Білл створив, тут теж завівся.