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За минувшие сутки в Киеве 69 случаев COVID-19, четыре человека умерли, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве 69 случаев COVID-19, четыре человека умерли, - Кличко

На сегодняшний день в Киеве уже 4 935 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 69 человек. Четверо больных умерли. Сегодня в Киеве уже 4 935 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 34 женщины в возрасте от 22 до 86 лет, а также 33 мужчины в возрасте от 21 до 85 лет.

Заболели также 6-летняя девочка и 14-летний мальчик.

Среди заболевших за прошедшие сутки киевлян также два медика.

В больницы столицы госпитализировали 14 больных. Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус побороли 1547 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 16. В Деснянском и Оболонском - по 9 случаев.

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За минувшие сутки в Киеве 69 случаев COVID-19, четыре человека умерли, - Кличко 01

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кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації👆
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28.06.2020 10:24 Ответить
Педалик плохо старается с истреблением киевлян.
Заблокировал только три моста
Тщетельнее надо!
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28.06.2020 10:45 Ответить
Коли жбраки, музиканти і офені ходять вільно по вагонам і поздам метро А тупі громадяни з мізками курки після сокири дають їм премію типу - ходіть і заражайте

. То я хотів би плюнути на таку владу яка не може елементарний навести лад. Чи може вона мріє, що б таки той короновірус який дядько Білл створив, тут теж завівся.
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28.06.2020 20:41 Ответить
 
 