За минувшие сутки в Киеве 69 случаев COVID-19, четыре человека умерли, - Кличко

На сегодняшний день в Киеве уже 4 935 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 69 человек. Четверо больных умерли. Сегодня в Киеве уже 4 935 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 34 женщины в возрасте от 22 до 86 лет, а также 33 мужчины в возрасте от 21 до 85 лет.

Заболели также 6-летняя девочка и 14-летний мальчик.

Среди заболевших за прошедшие сутки киевлян также два медика.

В больницы столицы госпитализировали 14 больных. Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус побороли 1547 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 16. В Деснянском и Оболонском - по 9 случаев.

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