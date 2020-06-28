Только вопрос расширения территории Украины может быть на всеукраинском референдуме, - Стефанчук

На всеукраинский референдум нельзя будет выносить вопросы о территориальной целостности Украины. Вопрос об изменении территории Украины может касаться только ее расширения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Отвечая на вопрос о том, что некоторые критики опасаются, что в случае принятия законопроекта о всеукраинском референдуме, может состояться признание оккупированного Крыма территорией РФ, Стефанчук сказал, что это "очень распространенный фейк".

"Вы понимаете, что готовя этот законопроект, мы должны исходить из "тела" Конституции. И именно в Конституции написано, в ст. 73 о том, что вопросы, касающиеся изменения территории Украины - это вопрос всеукраинского референдума. Мы не знаем, что закладывалось авторами Конституции в это, но мы были вынуждены процитировать эту норму в данном законопроекте", - отметил первый вице-спикер.

"Но мы понимаем, что могут быть спекуляции на этом фоне. И именно поэтому, когда вы посмотрите в той же статье 3 мы заложили предохранитель, что не могут выноситься вопросы, касающиеся территориальной целостности Украины. Таким образом мы эту формулу трактуем так, что только вопрос расширения территории Украины может быть вопросом всеукраинского референдума", - объяснил Стефанчук.

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