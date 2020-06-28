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Крым (26005) референдум (1432) территориальная целостность (182) Стефанчук Руслан (637)

Только вопрос расширения территории Украины может быть на всеукраинском референдуме, - Стефанчук

Только вопрос расширения территории Украины может быть на всеукраинском референдуме, - Стефанчук

На всеукраинский референдум нельзя будет выносить вопросы о территориальной целостности Украины. Вопрос об изменении территории Украины может касаться только ее расширения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Отвечая на вопрос о том, что некоторые критики опасаются, что в случае принятия законопроекта о всеукраинском референдуме, может состояться признание оккупированного Крыма территорией РФ, Стефанчук сказал, что это "очень распространенный фейк".

"Вы понимаете, что готовя этот законопроект, мы должны исходить из "тела" Конституции. И именно в Конституции написано, в ст. 73 о том, что вопросы, касающиеся изменения территории Украины - это вопрос всеукраинского референдума. Мы не знаем, что закладывалось авторами Конституции в это, но мы были вынуждены процитировать эту норму в данном законопроекте", - отметил первый вице-спикер.

"Но мы понимаем, что могут быть спекуляции на этом фоне. И именно поэтому, когда вы посмотрите в той же статье 3 мы заложили предохранитель, что не могут выноситься вопросы, касающиеся территориальной целостности Украины. Таким образом мы эту формулу трактуем так, что только вопрос расширения территории Украины может быть вопросом всеукраинского референдума", - объяснил Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первое дело о кнопкодавстве уже в суде, - первый зампредседателя ВР Стефанчук

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Топ комментарии
+25
В законі просто зміна теритроії. А чесне слова стефанчука, як і любого зебіла, гівна варте.
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28.06.2020 10:33
+23
Зебіли й не таке схавають...
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28.06.2020 10:30
+22
В країні, яка примудрилась обрати Зе-клоуна, референдуми небезпечні.
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28.06.2020 10:33
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"Послухай, что скажете правительство , и сделай нарблрот".
Значить, будуть виносити питання про зменшення (Крим, Донбас як мінімум)
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28.06.2020 11:22 Ответить
на хрена это вам недоделанные зелёные имперцы. Как всегда, некачественные засранцы хотят нас на - бать
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28.06.2020 11:28 Ответить
Зє!льона плєсєнь готує Україну до легітимної здачі Ресурсній Федерації - тіпа, так нарот захотів. А тєхнології маніпуляції несвідомою 73%-ою біомасою вже відпрацьовані
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28.06.2020 11:38 Ответить
Сколько можно объяснять, что не 73% а 45%. Хотя и этих идиотов реально много
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28.06.2020 12:03 Ответить
а ти мені не об'ясняй - йа сам знаю шо 44% від усіх виборців, але 40% виборців, шо не прийшли на дільниці, взагалі болото - інертна біомаса - 99%. Куди їх направлять, туди й потуняють
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28.06.2020 12:09 Ответить
Стефанчук малорос, намекает о присоединении так называемом " расширении" военно-террористических областей луганды и домбабве к Украине. Я правильно догадался?
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28.06.2020 11:49 Ответить
ты дурной, Донбасс и Крым - это Украина.
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28.06.2020 15:18 Ответить
Вася это ты с дуба упал, Украине нужен свободный от русишшвайнских войск донбас и крым, впетрил? А вообще возвращайся в родной Уренгой троляка кацапская.
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28.06.2020 16:19 Ответить
фсб и фсбу вам аплодирует.
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28.06.2020 19:00 Ответить
Удмурт та друг степей калмик, йди до чорта в дупу разом з ФСБ та не забувайте при цоьму аплодувать.
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29.06.2020 10:02 Ответить
Мы не знаем, что закладывалось авторами Конституции в это, но мы были вынуждены процитировать эту норму в данном законопроекте", - отметил первый вице-спикер.Источник: https://censor.net/n3204832 Так спитай,дебіл,твої ж однослужники є авторами.
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28.06.2020 12:21 Ответить
сама ти дебілка. мова йде про конституцію, у ній так написано, що не ясно, що закладалося. а зелені конституцію не складали. вони лише вимушені цитувати її у своєму новому законопроекті. так що питать в однослужників?
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01.07.2020 14:04 Ответить
Вони приєднають Україну до рашки, назвуть усе Русь, територія ж типу виросла, а по факту буде повна окупація московитами
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28.06.2020 12:41 Ответить
Все проще сейчас рф вернет крым но на зеленом сфальсифицированом референдуме окажется мы Его не хотим присоединить.
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28.06.2020 13:40 Ответить
Тільки питання розширення території України може бути на всеукраїнському референдумі, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4908
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28.06.2020 12:48 Ответить
не важливо що питають ...важливо як питання поставити ...ці майстри словоблуддя поставлять питання так що люба відповідь задовольнить тих хто будуть "запитувати" а з нашим лохторатом навіть і думати сильно не прийдеться ...в країні де голосують за клоуна панамця чи жоппу ... мізки відсутні
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28.06.2020 12:54 Ответить
Шо он бредит, этим законом будут сокращать территории Украины. Закон уже есть не надо ничего переписывать, работают на русских.
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28.06.2020 13:37 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/06/28/na_ze_referendumi_pro_quotmyrquot_i_quotpovernennya_donbasuquot_naybilsha_gydota_bude_propysana_malenkymy_literamy_piontkovskyy На Зе-референдумі найбільша гидота буде прописана маленькими літерами - Піонтковський

Про це політолог Андрій Піонтковський (Вашингтон, США) попередив в етері щотижневої програми "Студія Захід" з Антоном Борковським, яка вийшла на https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"Мене дуже бентежать такі останні кроки українського керівництва, як проштовхування в прискореному режимі закону про референдум, і почастішання чуток про розпуск Ради. Після того як вони намагалися протягнути створення "консультативної ради" з ОРДЛО, коли це зірвалося, вони зрозуміли, що в Раді не пройдуть жодні закони про легалізацію ОРДЛО. Тому що в Раді є сильні опозиційні фракції й буде публічне обговорення, його доведеться показувати по телебаченню навіть каналам Коломойського і Медведчука. В Раді не проштовхнути", - зазначив він.
Саме тому, вважає аналітик, може бути зроблена ставка на референдум. І не просто на рефрендум, а на той його варіант в редакції законопроєкту президента Володимир Зеленського, що передбачає превалювання результатів такого голосування над нормами інших законів і Конституції.
При цьому основні питання там буде сформульовано "красиво", а на важливі для Москви додаткові умови навмисно не звертатиметься увага.
"Питання буде поставлений приблизно так - воно великими літерами буде на виборчому бюлетені: "Ви підтримуєте мир в Україні та повернення Донбасу?". А внизу дуже дрібним шріфтіком буде описано усякі гидоти, що якраз технічно означають патрапляння цієї ракової пухлини (ОРДЛО - ред.) в політичне тіло України", - пояснив Піонтковський.
Для досягнення необхідних показників голосування на пропонованому референдумі, додав політолог, буде задіяно діючу зараз в Україні систему проросійської телепропаганди.
"Можуть нав'язати що завгодно. Вони вже продемонстрували це під час виборів Зеленського", - наголосив Піонтковський.
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28.06.2020 14:04 Ответить
Когда Кубань присоединять будем, на референдум вынесут. Все правильно, законодательную базу уже сейчас готовить надо.
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28.06.2020 14:38 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Ты , т…ь ж….я, верни государству деньги, которые оно тебе платило за «аренду жилья» у тещи ! Жлобье зеленое
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28.06.2020 15:52 Ответить
Расширения ,мы что собрались итди на своих соседей войной?
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28.06.2020 17:05 Ответить
Дурнувата Мунтян вже викричала ,який це має бути референдум за возз'днання з Росією , ось вам і розширення території З відповідним виселенням до Сибіру.
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29.06.2020 01:33 Ответить
там стоят предохранители! нельзя так сделать будет референдумом!
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29.06.2020 20:21 Ответить
Я абсолютно согласен с вопросом о расширении территории Украины до Дона , но что то мне подсказывает, что не это имелось в виду.
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29.06.2020 23:07 Ответить
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