Только вопрос расширения территории Украины может быть на всеукраинском референдуме, - Стефанчук
На всеукраинский референдум нельзя будет выносить вопросы о территориальной целостности Украины. Вопрос об изменении территории Украины может касаться только ее расширения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Отвечая на вопрос о том, что некоторые критики опасаются, что в случае принятия законопроекта о всеукраинском референдуме, может состояться признание оккупированного Крыма территорией РФ, Стефанчук сказал, что это "очень распространенный фейк".
"Вы понимаете, что готовя этот законопроект, мы должны исходить из "тела" Конституции. И именно в Конституции написано, в ст. 73 о том, что вопросы, касающиеся изменения территории Украины - это вопрос всеукраинского референдума. Мы не знаем, что закладывалось авторами Конституции в это, но мы были вынуждены процитировать эту норму в данном законопроекте", - отметил первый вице-спикер.
"Но мы понимаем, что могут быть спекуляции на этом фоне. И именно поэтому, когда вы посмотрите в той же статье 3 мы заложили предохранитель, что не могут выноситься вопросы, касающиеся территориальной целостности Украины. Таким образом мы эту формулу трактуем так, что только вопрос расширения территории Украины может быть вопросом всеукраинского референдума", - объяснил Стефанчук.
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Значить, будуть виносити питання про зменшення (Крим, Донбас як мінімум)
Про це політолог Андрій Піонтковський (Вашингтон, США) попередив в етері щотижневої програми "Студія Захід" з Антоном Борковським, яка вийшла на https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"Мене дуже бентежать такі останні кроки українського керівництва, як проштовхування в прискореному режимі закону про референдум, і почастішання чуток про розпуск Ради. Після того як вони намагалися протягнути створення "консультативної ради" з ОРДЛО, коли це зірвалося, вони зрозуміли, що в Раді не пройдуть жодні закони про легалізацію ОРДЛО. Тому що в Раді є сильні опозиційні фракції й буде публічне обговорення, його доведеться показувати по телебаченню навіть каналам Коломойського і Медведчука. В Раді не проштовхнути", - зазначив він.
Саме тому, вважає аналітик, може бути зроблена ставка на референдум. І не просто на рефрендум, а на той його варіант в редакції законопроєкту президента Володимир Зеленського, що передбачає превалювання результатів такого голосування над нормами інших законів і Конституції.
При цьому основні питання там буде сформульовано "красиво", а на важливі для Москви додаткові умови навмисно не звертатиметься увага.
"Питання буде поставлений приблизно так - воно великими літерами буде на виборчому бюлетені: "Ви підтримуєте мир в Україні та повернення Донбасу?". А внизу дуже дрібним шріфтіком буде описано усякі гидоти, що якраз технічно означають патрапляння цієї ракової пухлини (ОРДЛО - ред.) в політичне тіло України", - пояснив Піонтковський.
Для досягнення необхідних показників голосування на пропонованому референдумі, додав політолог, буде задіяно діючу зараз в Україні систему проросійської телепропаганди.
"Можуть нав'язати що завгодно. Вони вже продемонстрували це під час виборів Зеленського", - наголосив Піонтковський.