В ВСУ за сутки 21 новый случай COVID-19, всего болеют 179 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 28 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 179 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ.

За прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 14 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, изолятор воинской части Львовской области - 5 военнослужащих и изолятор воинской части Киевской области - 8 военнослужащих).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 5 человек из военных частей Киевской области (4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 310 человек, летальных случаев - 5.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 669 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 130 человек.

Также читайте: На буксире "Яны Капу" подняли крымскотатарский флаг. ФОТОрепортаж