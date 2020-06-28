Полицейского, находившегося в супермаркете Мелитополя без маски, привлекли к админответственности, - МВД
Во время мониторинга средств информации была обнаружена публикация о нарушении полицейским правил карантина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Установлено, что 19 июня, сотрудник Мелитопольского отдела, старший лейтенант полиции, находился в одном из супермаркетов города без средств индивидуальной защиты. Факт правонарушения зафиксировали неравнодушные граждане на видео.
Сразу после обнаружения публикации, по поручению председателя Национальной полиции, Главным управлением Национальной полиции в Запорожской области назначено служебное расследование.
По результатам собранных материалов, уполномоченным лицом, в соответствии со ст. 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях, принято решение о привлечении полицейского к административной ответственности в соответствии со статьей 44-3 (Нарушение правил карантина по отношению к людям) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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маска так же защищает от вируса, как этот мусор защищает граждан.
и да - чего не на 17 косарей оштрафовали?