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Полицейского, находившегося в супермаркете Мелитополя без маски, привлекли к админответственности, - МВД

Полицейского, находившегося в супермаркете Мелитополя без маски, привлекли к админответственности, - МВД

Во время мониторинга средств информации была обнаружена публикация о нарушении полицейским правил карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Установлено, что 19 июня, сотрудник Мелитопольского отдела, старший лейтенант полиции, находился в одном из супермаркетов города без средств индивидуальной защиты. Факт правонарушения зафиксировали неравнодушные граждане на видео.

Сразу после обнаружения публикации, по поручению председателя Национальной полиции, Главным управлением Национальной полиции в Запорожской области назначено служебное расследование.

По результатам собранных материалов, уполномоченным лицом, в соответствии со ст. 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях, принято решение о привлечении полицейского к административной ответственности в соответствии со статьей 44-3 (Нарушение правил карантина по отношению к людям) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Топ комментарии
+7
то шо? 17 тищ штраху??? Чи то штрах для "людєй", а для мусарофф тока прідупріждєнійє?
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28.06.2020 11:16
+3
Если рядовые мусора такое делают, то представляю какие оргии устраивает Аваков и Антонина Геращенко 😆
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28.06.2020 11:13
+2
Смотри охлос. Полиция "працює".))
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28.06.2020 11:09
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Смотри охлос. Полиция "працює".))
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28.06.2020 11:09 Ответить
Если рядовые мусора такое делают, то представляю какие оргии устраивает Аваков и Антонина Геращенко 😆
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28.06.2020 11:13 Ответить
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28.06.2020 11:21 Ответить
то шо? 17 тищ штраху??? Чи то штрах для "людєй", а для мусарофф тока прідупріждєнійє?
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28.06.2020 11:16 Ответить
Теперь хлопцу нужно будет как-то "отбить" эти деньги. 34 тыс - не шутка, будет "отбивать" аккуратно, но сильно. Ради вашей безопасности, обходите его стороной.
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28.06.2020 11:16 Ответить
новость достойная первой страницы...
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28.06.2020 11:19 Ответить
Мусоров не переделать.
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28.06.2020 11:21 Ответить
Заголовок поправте. Укразаголовок. Не "залучили", а "притягли" до відповідальності.
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28.06.2020 11:48 Ответить
без средств индивидуальной защиты Источник: https://censor.net/n3204836\\\\\\\\\

маска так же защищает от вируса, как этот мусор защищает граждан.
и да - чего не на 17 косарей оштрафовали?
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28.06.2020 11:52 Ответить
Придурки, лучше бы мусоров в Кагарлыке хоть куда-нибудь уже "привлекли". Показухой для олигофренов занимаются
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28.06.2020 12:32 Ответить
 
 