Детские лагеря не откроют до 31 июля из-за риска вспышки коронавируса, - Степанов

Детские оздоровительные учреждения не будут открывать как минимум до 31 июля из-за большого риска вспышки COVID-19.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, нужно просто обратить внимание на количество новых случаев коронавирусной болезни, количество людей, которые каждый день госпитализируются, количество людей, которые умирают. И тогда гораздо легче понять, почему мы не разрешаем работать детским оздоровительным лагерям", - отметил министр.

Степанов объяснил, что детский лагерь - это большое количество детей из разных регионов, которые находятся вместе, а значит существует риск вспышки COVID-19.

"Поэтому было принято решение о запрете открытия детских лагерей отдыха до 31 июля 2020 года", - подытожил министр здравоохранения.

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