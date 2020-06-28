РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10229 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 717 5
дети (6343) карантин (16728) отдых (376) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Детские лагеря не откроют до 31 июля из-за риска вспышки коронавируса, - Степанов

Детские лагеря не откроют до 31 июля из-за риска вспышки коронавируса, - Степанов

Детские оздоровительные учреждения не будут открывать как минимум до 31 июля из-за большого риска вспышки COVID-19.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, нужно просто обратить внимание на количество новых случаев коронавирусной болезни, количество людей, которые каждый день госпитализируются, количество людей, которые умирают. И тогда гораздо легче понять, почему мы не разрешаем работать детским оздоровительным лагерям", - отметил министр.

Степанов объяснил, что детский лагерь - это большое количество детей из разных регионов, которые находятся вместе, а значит существует риск вспышки COVID-19.

"Поэтому было принято решение о запрете открытия детских лагерей отдыха до 31 июля 2020 года", - подытожил министр здравоохранения.

Также читайте: Коронавирус в речной воде может оставаться стабильным до 25 дней, - ученые

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всех в лагеря 😆
показать весь комментарий
28.06.2020 11:20 Ответить
Дитячі табори не відкриють до 31 липня через ризик спалаху коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 925
показать весь комментарий
28.06.2020 11:55 Ответить
А потом уже и смысла их открывать не будет....
показать весь комментарий
28.06.2020 12:28 Ответить
Малюська перепрофилирует детские лагеря в тюрьмы, а потом продаст, чтобы сделать ремонт в остальных тюрьмах.
показать весь комментарий
28.06.2020 14:52 Ответить
 
 