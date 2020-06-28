Киев и 11 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 29 июня Киев и 11 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
Согласно данным Минздрава, по состоянию на 28 июня показатели для ослабления противоэпидемических мер не отвечают норме в: Волынской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Хмельницкой, Черниговской областях, а также в городе Киев.
Пожалуйста, подождите...
У вашому випадку - ВООЗ, тому що Всесвітня Організація Охорони Здоров'я.
В моем случае - ВОЗ, потому что Всемирная Организация Здравоохранения.
но в любом случае сути это не меняет.
Кроме того, маска нарушает нормальный баланс между О2 и СО2.
В принципе, будь в стране нормальная судебная система, всю степановскую свору можно было бы засудить, за то что подвергают опасности жизни граждан из-за инфекционных поражений лёгких, заставляя их носить маски.
2) И как быть с нарушением баланса между кислородом и углекислым газом ? Ведь нарушение начинается с момента когда маска одета, и заканчивается с её снятием.
2) Вот что бы не было нарушения баланса - чаще меняйте маски.
1) Правительство, используя абсолютно антинаучные и де-факто ложные тесты, объявляет что в стране "пандемия". Напомню вам что существует 43 (сорок три вида) коронавируса, и тесты не различают между ними. Большинство из них безвредны; среди них семь - обычная простуда.
2) Правительство заставляет население носить маски, якобы для "защиты от смертельного вируса".
3) Население само должно покупать себе маски, потому что кто-то вложился в их производство и должен отбить свои бабки.
У нас в Австралии по таким поводам обычно создаётся Royal Commission, то есть государственное расследование самого высшего уровня. Ввиду очевидной коррупционной схемы.
https://www.fda.gov/media/136625/download
"(ПЦР)-тест на коронавирус делается на основе мазка со слизистой носа. Результат определяют по наличию ДНК или РНК коронавируса, поэтому вирус выявляется уже со дня заражения. Проводят такой тест в специализированной лаборатории, где есть обученный персонал. Результат готов через 5 часов, но для доставки материала в лабораторию может понадобиться еще несколько часов. Точность у ПЦР намного выше - около 99%. "
"The Cellex qSARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid Test is a lateral flow
immunoassay intended for the qualitative detection and
differentiation of IgM and IgG antibodies to SARS-CoV-2 in serum,
plasma (EDTA, citrate) or venipuncture whole blood specimens
from patients suspected of COVID-19 infection by a healthcare
provider. The qSARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid Test is an aid in the
diagnosis of patients with suspected SARS-CoV-2 infection in
conjunction with clinical presentation and the results of other
laboratory tests. Results from the qSARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid
Test should not be used as the sole basis for diagnosis."
Дайте достоверную ссылку на надёжность 99% ПЦР-тестов.
Ninety-eight (98) positive serum or plasma samples
collected from individuals who tested positive with a RT-PCR
method for SARS-CoV-2 infection and were quarantined in
a makeshift hospital were used in this study. These patients,
at the time of sample collection, exhibited mild or no clinical
symptoms. These samples, along with 180 negative serum
or plasma samples collected prior to September 2019, were
coded and tested together with the qSARS-CoV-2 IgG/IgM
Rapid Test. Of the 98 positive samples, ninety-one (91) were
tested positive with IgG or IgM or both. Of the 180 negative
samples, one hundred seventy four (174) were tested
negative.
- у тех больных у кого уже подтверждён ковид, мы взяли смывки из носа, и провели для них ПЦР-тест;
- для тех больных, смывки которых дали положительный ПЦР-тест, мы взяли кровь и провели тест на антитела.
В статье нет ни слова об успехах ПЦР-теста для людей являющихся бессимптомными носителями инфекции.
"Улучшайте дороги. Мерси за приём" (С)
Мои слова основаны на комментарии врача, полученного в газете "The Australian". Допускаю что человек просто не дописал: мазок из носа не позволяет однозначно обнаружить или опровергнуть наличие вируса ковид-19. О чём в нашей дискуссии и сказано.
В настоящее время используются 2 разновидности теста на COVID-19 (помими CT скана):
10 PCR-test (ПЦР тест) - тест на "остатки" РНК вируса ковида
2) тест на специфические антителя, которые вырабатывают люди, переболевшие ковидом.
В приведенной Вами статье указана надежность именно второго теста, теста на антитела.
Мой вопрос заключается в следующем: поскольку в последнее время СМИ активно продвигается идея использования ПЦР теста для выявления бессимптомных носителей ковида, то какова надежность именно ПЦР теста для выявления именно бессимптомных носителей?
Поясню Вам, как 'вирусологу".
Человек может быть бессимптомным носителем дифтерии, он не болен, он носитель, дифтерия "живет' в носу. Если он чихнет на прпохожего, и капли соплей попадут на руки (или непосредственно в дыхателные пути) прохожего, то он заболеет дифтерией.
Я понятно объясняю, Вы улавливаете разницу между бессимптомным носителем и больным?
Дифтерия не исключение, то же самое имеет место быть для разновидности инфекционного гепатита, известного как болезнь Боткина.
Так вот
Он с вами хоть делится, или вы так, по доброте душевной работаете на него?
Да, про 43 разновидности, верить я буду австралийскому врачу, оставившему комментарий в The Аustralian, а не вам, вшивоте собянинской.
В пятый раз объясняют Вам, выпускнику коррекционного класса города Луганска, что в приведенной вами статье идет речь о наедежности тестов на антитела, а не о надежности ПЦР-тестов!
С другой стороны, это хорошо, что на Московии все такие, как вы.
Это значит что ваши ракеты не летают, бомбы не взрываются (или падают на своих же), в космос запускают с батутов, Норильск "протекает", ну и так далее.
Спасибо, что еще раз продемонстрировали всем умственное развитие и способности аналитические, научные, инженерные "одного нароТа".
по стрелочке с украинского форума
Знаете, что вас всех выдает?
ВАША РЕЧЬ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВАМИ ЛЕКСИКА.
Еее не скроешь ни под каким флагом
Примеры из государственных источников, первых попавшихся, вам уже приводили.
Все они говорят одно и то же:
ПЦР тест тестирует заболевание у людей, имеющих ковид в активной фазе, там нет ни слова про надежность ПЦР теста для бессимптомных носителей.
Именно поэтомы в статье Википедии о тестах на ковид в разделе о ПЦР тест приведен дисклэймер о протоколе тестирования, чтобы когда тестеров в суды затаскают за false imprisonment, они не смогли свалить вину на "плохие тесты".
Нет, скажут производители, мы их разработали для выявления больных в активной фазе, более того, близко к началу активного заболевания.
так что ответят (по суду) и компенсации будут платить именно тестеры, а не компании, производящие тесты.
То есть у вас, на московии, ответят Собянин и Ко, а не фарма.
Вот дисклаймер (он же протокол), который говорит следующее: не можешь воспроизвести результаты, не лезь, засудят.
""The Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments (MIQE) guidelines are a set of protocols for conducting and reporting https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_polymerase_chain_reaction quantitative real-time PCR experiments and data, as devised by Bustin et al. in 2009.https://en.wikipedia.org/wiki/MIQE#cite_note-Bustin-1 [1] They were devised after a paper was published in 2002 that claimed to detect https://en.wikipedia.org/wiki/Measles_virus measles virus in children with https://en.wikipedia.org/wiki/Autism autism through the use of RT-qPCR, but the results proved to be completely unreproducible by other scientists.https://en.wikipedia.org/wiki/MIQE#cite_note-Bustin2014-2 [2] The authors themselves also did not try to reproduce them and the raw data was found to have a large amount of errors and basic mistakes in analysis. This incident prompted https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Bustin Stephen Bustin to create the MIQE guidelines to provide a baseline level of quality for qPCR data published in scientific literature.https://en.wikipedia.org/wiki/MIQE#cite_note-Bustin2014-2 [2] "
Не пытайся что-то рассказать людям, занимающихся математическим моделированием (которое включает оценки ошибок) больше 30 лет
По стрелочке, в Норильск, который у вас "протек"
Еще раз: пока будете использовать подобную лексику, то, что вы -россиянин и работаете на РФ, ни для кого не будет секретом.
P.s. Я тоже тот человек из Австралии?
https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/05/01/847368012/how-reliable-are-covid-19-tests-depends-which-one-you-mean
"Diagnostic or PCR testWhat it does: Doctors use this test to diagnose people who are currently sick with COVID-19. This is the one we've been hearing so much about.How it works: This test uses a sample of mucus typically taken from a person's nose or throat. The test may also work on saliva - that's under investigation. It looks for the genetic material of the coronavirus. The test uses a technology called PCR (polymerase chain reaction), which greatly amplifies the viral genetic material if it is present. That material is detectable when a person is actively infected."
Для бессимптомных носителей этот тест бессмыссленен.