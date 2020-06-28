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Киев и 11 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 11 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 29 июня Киев и 11 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 28 июня показатели для ослабления противоэпидемических мер не отвечают норме в: Волынской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Хмельницкой, Черниговской областях, а также в городе Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С мая количество пневмоний, которые диагностируют за сутки в Украине, выросло почти втрое, - Степанов

Киев и 11 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

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Топ комментарии
+6
Перефразируя товарища Сталина, важно не как болеют, а как считают.
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28.06.2020 11:28
+6
в Україні щодоби помирає приблизно 1600 людей..від корони - десяток-два..щось у цьому пазлі не складається..
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28.06.2020 11:39
+6
Под масками собирается влага, являющаяся прекрасной средой для размножения бактерий.
Кроме того, маска нарушает нормальный баланс между О2 и СО2.

В принципе, будь в стране нормальная судебная система, всю степановскую свору можно было бы засудить, за то что подвергают опасности жизни граждан из-за инфекционных поражений лёгких, заставляя их носить маски.
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28.06.2020 11:49
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Правила форума Совет форумчан
Перефразируя товарища Сталина, важно не как болеют, а как считают.
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28.06.2020 11:28 Ответить
так поменяйте требования, идиоты рукожопые!
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28.06.2020 11:28 Ответить
дяденька чего вы кричите ?
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28.06.2020 11:37 Ответить
Родина в опасности
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28.06.2020 11:45 Ответить
Я уже давно об этом кричу
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28.06.2020 11:36 Ответить
у нас все отвечает , тем кто носит маски показывают пальцем у виска
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28.06.2020 11:35 Ответить
в Україні щодоби помирає приблизно 1600 людей..від корони - десяток-два..щось у цьому пазлі не складається..
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28.06.2020 11:39 Ответить
дурють воны нас
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28.06.2020 11:40 Ответить
можливо..просто кіпіш якось не зовсім відповідає загрозі..
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28.06.2020 11:43 Ответить
Обманывают.
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28.06.2020 11:58 Ответить
Что делают?
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28.06.2020 11:53 Ответить
пердят и бегают
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28.06.2020 12:00 Ответить
Какая полезная информация.
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28.06.2020 12:20 Ответить
А може й по 16000 щодня бути, якщо наплювати. Розмовляв учора із знайомою з Італії. Це дикий жах був. Зараз трохи спало. Так їх навіть на вулицю не випускали.
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28.06.2020 12:05 Ответить
якби у нас так палахнуло як там, то навіть не знаю..та чому тоді не палахнуло..? не зрозуміло з цим вірусом ніфіга..
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28.06.2020 12:32 Ответить
кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації👆
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28.06.2020 11:43 Ответить
А может кремлеботы, топящие за дурантин в Украине, хотят добить экономику, которую зебилоиды и без вируса успешно уничтожают?
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28.06.2020 18:34 Ответить
ВОЗ на распил 31 млрд долларов выносит по COVID19, тем, кто прекратит карантин ничего не отломится. Ибо нефиг.
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28.06.2020 11:46 Ответить
Так ВОЗ чи ВООЗ?
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28.06.2020 12:06 Ответить
It depends.
У вашому випадку - ВООЗ, тому що Всесвітня Організація Охорони Здоров'я.
В моем случае - ВОЗ, потому что Всемирная Организация Здравоохранения.
но в любом случае сути это не меняет.
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28.06.2020 12:44 Ответить
Какая боту разница?
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28.06.2020 18:35 Ответить
Под масками собирается влага, являющаяся прекрасной средой для размножения бактерий.
Кроме того, маска нарушает нормальный баланс между О2 и СО2.

В принципе, будь в стране нормальная судебная система, всю степановскую свору можно было бы засудить, за то что подвергают опасности жизни граждан из-за инфекционных поражений лёгких, заставляя их носить маски.
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28.06.2020 11:49 Ответить
Поэтому маску нужно менять каждые 1,5-2 часа. Кто же виноват, если сами не соблюдаете правила ношения медицинской маски???
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28.06.2020 11:58 Ответить
1) А кто будет платить за такое количество масок ?
2) И как быть с нарушением баланса между кислородом и углекислым газом ? Ведь нарушение начинается с момента когда маска одета, и заканчивается с её снятием.
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28.06.2020 12:00 Ответить
Сиди дома.
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28.06.2020 12:07 Ответить
1) Зарабатывайте больше, не ленитесь. Меньше тратьте денег на ненужные вещи.
2) Вот что бы не было нарушения баланса - чаще меняйте маски.
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28.06.2020 12:15 Ответить
Итак:
1) Правительство, используя абсолютно антинаучные и де-факто ложные тесты, объявляет что в стране "пандемия". Напомню вам что существует 43 (сорок три вида) коронавируса, и тесты не различают между ними. Большинство из них безвредны; среди них семь - обычная простуда.
2) Правительство заставляет население носить маски, якобы для "защиты от смертельного вируса".
3) Население само должно покупать себе маски, потому что кто-то вложился в их производство и должен отбить свои бабки.

У нас в Австралии по таким поводам обычно создаётся Royal Commission, то есть государственное расследование самого высшего уровня. Ввиду очевидной коррупционной схемы.
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28.06.2020 12:19 Ответить
Точность ПЦР-теста именно на COVID-19 составляет 99%. Более дешевый и быстрый тест COVID-19 Ag Respi-Strip и то более 70%. У вас очень старые данные.
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28.06.2020 12:31 Ответить
Пожалуйста, дайте достоверную ссылку на ваше утверждение. Можно на английском.
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28.06.2020 12:34 Ответить
https://bigkyiv.com.ua/ptsr-i-ekspress-test-na-koronaviruc-v-chem-otlichie/

https://www.fda.gov/media/136625/download
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28.06.2020 12:50 Ответить
По первой ссылке нет никаких доказательств, просто голословное утверждение:
"(ПЦР)-тест на коронавирус делается на основе мазка со слизистой носа. Результат определяют по наличию ДНК или РНК коронавируса, поэтому вирус выявляется уже со дня заражения. Проводят такой тест в специализированной лаборатории, где есть обученный персонал. Результат готов через 5 часов, но для доставки материала в лабораторию может понадобиться еще несколько часов. Точность у ПЦР намного выше - около 99%. "
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28.06.2020 12:59 Ответить
Читайте документы FDA. Вдумчиво.
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28.06.2020 13:02 Ответить
См. ниже.
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28.06.2020 13:07 Ответить
Вам перевести ?

"The Cellex qSARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid Test is a lateral flow
immunoassay intended for the qualitative detection and
differentiation of IgM and IgG antibodies to SARS-CoV-2 in serum,
plasma (EDTA, citrate) or venipuncture whole blood specimens
from patients suspected of COVID-19 infection by a healthcare
provider. The qSARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid Test is an aid in the
diagnosis of patients with suspected SARS-CoV-2 infection in
conjunction with clinical presentation and the results of other
laboratory tests. Results from the qSARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid
Test should not be used as the sole basis for diagnosis."
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28.06.2020 13:09 Ответить
Вторая ссылка - это тест на антитела. То есть для тех кто уже отболевает или отболел, а не на бессимптомных носителей.

Дайте достоверную ссылку на надёжность 99% ПЦР-тестов.
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28.06.2020 13:06 Ответить
1.1 Study of: Testing of RT-PCR positive clinical specimens
Ninety-eight (98) positive serum or plasma samples
collected from individuals who tested positive with a RT-PCR
method for SARS-CoV-2 infection and were quarantined in
a makeshift hospital were used in this study. These patients,
at the time of sample collection, exhibited mild or no clinical
symptoms. These samples, along with 180 negative serum
or plasma samples collected prior to September 2019, were
coded and tested together with the qSARS-CoV-2 IgG/IgM
Rapid Test. Of the 98 positive samples, ninety-one (91) were
tested positive with IgG or IgM or both. Of the 180 negative
samples, one hundred seventy four (174) were tested
negative.
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28.06.2020 13:07 Ответить
Для вас примерно перевожу то что написано:
- у тех больных у кого уже подтверждён ковид, мы взяли смывки из носа, и провели для них ПЦР-тест;
- для тех больных, смывки которых дали положительный ПЦР-тест, мы взяли кровь и провели тест на антитела.

В статье нет ни слова об успехах ПЦР-теста для людей являющихся бессимптомными носителями инфекции.
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28.06.2020 13:15 Ответить
Ты долб....б??? Взяли 98 положительных образцов и 180 отрицательных образцов. Тест определил 91 положительный образец и 174 отрицательный образец. Если ты не в состоянии пользоваться переводчиком, это твои проблемы. А в FDA сидят не такие придурки как ты и просто так разрешение на применение этого теста в клиниках США не дадут.
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28.06.2020 13:21 Ответить
Переход на личности - признак поражения в дискуссии.

"Улучшайте дороги. Мерси за приём" (С)
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28.06.2020 13:25 Ответить
То что ты тупо по порохоботски слился только говорит , что ты тупой крыжопльский селюк под прокси.
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28.06.2020 13:28 Ответить
Москалик, кто бы сомневался что это ваша контора здесь воду мутит.
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28.06.2020 13:29 Ответить
"Напомню вам что существует 43 (сорок три вида) коронавируса, и тесты не различают между ними." - это твои слова, и нечего теперь тут вилять. То что ты сейчас пытаешься косить под дурачка, только больше подтверждает что к Австралии ты никакого отношения не имеешь.
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28.06.2020 13:38 Ответить
Sure, dude. I live in Melbourne, and know the situation here first-hand.

Мои слова основаны на комментарии врача, полученного в газете "The Australian". Допускаю что человек просто не дописал: мазок из носа не позволяет однозначно обнаружить или опровергнуть наличие вируса ковид-19. О чём в нашей дискуссии и сказано.
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28.06.2020 13:43 Ответить
Слив засчитан.
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28.06.2020 13:47 Ответить
Да какой же это слив ? Это лишь указывает что нет надёжного способа мазком из носа определить наличие или отсутствие ковид-19, вопреки тому что ты сказал. Должен быть больной в активной фазе, а не бессимптомный носитель.
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28.06.2020 13:53 Ответить
Еще раз, для Вас, как "вирусолога", на понятном Вам языке.
В настоящее время используются 2 разновидности теста на COVID-19 (помими CT скана):
10 PCR-test (ПЦР тест) - тест на "остатки" РНК вируса ковида
2) тест на специфические антителя, которые вырабатывают люди, переболевшие ковидом.

В приведенной Вами статье указана надежность именно второго теста, теста на антитела.

Мой вопрос заключается в следующем: поскольку в последнее время СМИ активно продвигается идея использования ПЦР теста для выявления бессимптомных носителей ковида, то какова надежность именно ПЦР теста для выявления именно бессимптомных носителей?

Поясню Вам, как 'вирусологу".
Человек может быть бессимптомным носителем дифтерии, он не болен, он носитель, дифтерия "живет' в носу. Если он чихнет на прпохожего, и капли соплей попадут на руки (или непосредственно в дыхателные пути) прохожего, то он заболеет дифтерией.

Я понятно объясняю, Вы улавливаете разницу между бессимптомным носителем и больным?
Дифтерия не исключение, то же самое имеет место быть для разновидности инфекционного гепатита, известного как болезнь Боткина.

Так вот
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28.06.2020 13:30 Ответить
"Напомню вам что существует 43 (сорок три вида) коронавируса, и тесты не различают между ними." - это твои слова, и нечего теперь тут вилять. То что ты сейчас пытаешься косить под дурачка, только больше подтверждает что к Австралии ты никакого отношения не имеешь.
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28.06.2020 13:35 Ответить
Москалик, почем вам там Собянин маски и перчатки в венднговых машинах в метро загоняет?
Он с вами хоть делится, или вы так, по доброте душевной работаете на него?

Да, про 43 разновидности, верить я буду австралийскому врачу, оставившему комментарий в The Аustralian, а не вам, вшивоте собянинской.
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28.06.2020 13:38 Ответить
Я верю FDA, а никакому то там двуликому анусу, типа из Австралии.
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28.06.2020 13:42 Ответить
Точно, у собянинских дислексия.
В пятый раз объясняют Вам, выпускнику коррекционного класса города Луганска, что в приведенной вами статье идет речь о наедежности тестов на антитела, а не о надежности ПЦР-тестов!

С другой стороны, это хорошо, что на Московии все такие, как вы.
Это значит что ваши ракеты не летают, бомбы не взрываются (или падают на своих же), в космос запускают с батутов, Норильск "протекает", ну и так далее.
Спасибо, что еще раз продемонстрировали всем умственное развитие и способности аналитические, научные, инженерные "одного нароТа".
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28.06.2020 13:45 Ответить
Ты такой же "вирусолог", как и Собянин.
по стрелочке с украинского форума

Знаете, что вас всех выдает?
ВАША РЕЧЬ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВАМИ ЛЕКСИКА.
Еее не скроешь ни под каким флагом
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28.06.2020 13:40 Ответить
Так вот, достоверность ПЦР теста для именно бессимптомных носителей ковида низка.
Примеры из государственных источников, первых попавшихся, вам уже приводили.
Все они говорят одно и то же:
ПЦР тест тестирует заболевание у людей, имеющих ковид в активной фазе, там нет ни слова про надежность ПЦР теста для бессимптомных носителей.

Именно поэтомы в статье Википедии о тестах на ковид в разделе о ПЦР тест приведен дисклэймер о протоколе тестирования, чтобы когда тестеров в суды затаскают за false imprisonment, они не смогли свалить вину на "плохие тесты".
Нет, скажут производители, мы их разработали для выявления больных в активной фазе, более того, близко к началу активного заболевания.

так что ответят (по суду) и компенсации будут платить именно тестеры, а не компании, производящие тесты.
То есть у вас, на московии, ответят Собянин и Ко, а не фарма.

Вот дисклаймер (он же протокол), который говорит следующее: не можешь воспроизвести результаты, не лезь, засудят.
""The Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments (MIQE) guidelines are a set of protocols for conducting and reporting https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_polymerase_chain_reaction quantitative real-time PCR experiments and data, as devised by Bustin et al. in 2009.https://en.wikipedia.org/wiki/MIQE#cite_note-Bustin-1 [1] They were devised after a paper was published in 2002 that claimed to detect https://en.wikipedia.org/wiki/Measles_virus measles virus in children with https://en.wikipedia.org/wiki/Autism autism through the use of RT-qPCR, but the results proved to be completely unreproducible by other scientists.https://en.wikipedia.org/wiki/MIQE#cite_note-Bustin2014-2 [2] The authors themselves also did not try to reproduce them and the raw data was found to have a large amount of errors and basic mistakes in analysis. This incident prompted https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Bustin Stephen Bustin to create the MIQE guidelines to provide a baseline level of quality for qPCR data published in scientific literature.https://en.wikipedia.org/wiki/MIQE#cite_note-Bustin2014-2 [2] "
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28.06.2020 13:36 Ответить
Даже если ты меняешь ники, не говорит о том что ты стал вдруг умнее.
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28.06.2020 13:39 Ответить
Вам пишут разные люди.

Не пытайся что-то рассказать людям, занимающихся математическим моделированием (которое включает оценки ошибок) больше 30 лет
По стрелочке, в Норильск, который у вас "протек"
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28.06.2020 13:42 Ответить
Да,да... "Разные люди", вдруг одновременно стали писать. Эту туфту пионэрам втирай, таким же дебилам как ты.
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28.06.2020 13:44 Ответить
"втирай, таким же дебилам как ты."

Еще раз: пока будете использовать подобную лексику, то, что вы -россиянин и работаете на РФ, ни для кого не будет секретом.
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28.06.2020 13:46 Ответить
Кацапа, твою козлиную морду видно за версту.
P.s. Я тоже тот человек из Австралии?
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28.06.2020 18:42 Ответить
Вы не со мной спорьте, а вот с этой публикацией:

https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/05/01/847368012/how-reliable-are-covid-19-tests-depends-which-one-you-mean

"Diagnostic or PCR testWhat it does: Doctors use this test to diagnose people who are currently sick with COVID-19. This is the one we've been hearing so much about.How it works: This test uses a sample of mucus typically taken from a person's nose or throat. The test may also work on saliva - that's under investigation. It looks for the genetic material of the coronavirus. The test uses a technology called PCR (polymerase chain reaction), which greatly amplifies the viral genetic material if it is present. That material is detectable when a person is actively infected."
Для бессимптомных носителей этот тест бессмыссленен.


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28.06.2020 13:19 Ответить
Для тебя -дебила дали ссылку на официальный документ с сайта FDA, а ты мне блогерскую хрень от Richard Harris. Кто это такой???
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28.06.2020 13:26 Ответить
По ссылке мы уже объяснились.
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28.06.2020 13:28 Ответить
Это не ссылка на авторитетный источник, а признак истерики.
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28.06.2020 13:31 Ответить
Киев и 11 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6654
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28.06.2020 12:01 Ответить
Нащо ви тут Св'ятослава постите
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28.06.2020 12:08 Ответить
чтобы знали свои корни
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28.06.2020 12:18 Ответить
Ви прийшли на український сайт і вчите нас власної історії? Звідки ви, мокшанець взяли, що ми її не шануємо?
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28.06.2020 12:21 Ответить
Великий князь Киевский с 945 по 972 год
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28.06.2020 12:01 Ответить
А до какого уровня карантина они не дотягивают .. До первого, второго, третьего или как сейчас (хр-н знает какого) Судя по статистике большинство из них не дотягивают даже до того первоначального и его по сравнению с ним нужно ужесточать.. А так игра слов не более того. Каждый день словоблудят, не больше и не меньше. И вернуть карантин жим- жим.. рейтинги то уже летят в тар тарары, и не вводить карантин значит в перспективе нарваться на очень большие неприятности. ( допускаю даже в последующем уголовные дела). поэтому начали сваливать на местные власти на местных медиков, на несознательный народ и т.д. Не получится ребята, Украина конечно не Россия, но принцип что за все в итоге отвечает высшая власть ( в столице) у нас одинаковая из прошлого. В нашем случае ответственность конкретно на Зеленском, его кабмине ( набранных полностью по их квоте), его монобильшости в Раде.. Списать на кого то не получится. Поэту за каждое действие или наоборот бездействие придется отвечать. А дальше выбор за вами. ( то то Зе задумался о втором сроке, хоть божился на талмуде что ни - ни..." мамой клянусь", " зуб даю"... страшно однако, как страшно Пу и Луке уходить с своего поста.
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28.06.2020 12:07 Ответить
Пятница, 26 июня. На трехдневный отдых в Одессу
Киев и 11 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4188
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28.06.2020 12:10 Ответить
👆кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації👆
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28.06.2020 19:42 Ответить
 
 