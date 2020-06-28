В Польше проходят президентские выборы: впервые в истории проводится смешанное голосование

В воскресенье, 28 июня, по всей Польше проходят президентские выборы. Впервые в истории проводится смешанное голосование. Это означает, что избиратели, которые ранее изъявили такое желание, могут проголосовать по почте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Избирательные участки открыты с 7.00 до 21.00

Ранее Министерство здравоохранения Польши представило рекомендации, которым необходимо следовать на избирательном участке, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом. В частности, Минздрав призывает поляков соблюдать социальную дистанцию и закрывать рот и нос.

В этом году на должность главы государства претендуют 11 кандидатов: Роберт Бедронь, Кшиштоф Босак, Анджей Дуда, Шимон Холовня, Марек Якубяк, Владимир Косиняк-Камыш, Мирослав Пётровский, Павел Танайно, Рафал Тшасковский, Вальдемар Витковский и Станислав Жултек.

Если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов избирателей, то 12 июля состоится второй тур голосования. Президентом Республики Польша станет тот кандидат, который получит наибольшее количество голосов.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон о проведении президентских выборов с помощью почты из-за пандемии коронавируса.

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