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В Польше проходят президентские выборы: впервые в истории проводится смешанное голосование

В Польше проходят президентские выборы: впервые в истории проводится смешанное голосование

В воскресенье, 28 июня, по всей Польше проходят президентские выборы. Впервые в истории проводится смешанное голосование. Это означает, что избиратели, которые ранее изъявили такое желание, могут проголосовать по почте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Избирательные участки открыты с 7.00 до 21.00

Ранее Министерство здравоохранения Польши представило рекомендации, которым необходимо следовать на избирательном участке, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом. В частности, Минздрав призывает поляков соблюдать социальную дистанцию и закрывать рот и нос.

В этом году на должность главы государства претендуют 11 кандидатов: Роберт Бедронь, Кшиштоф Босак, Анджей Дуда, Шимон Холовня, Марек Якубяк, Владимир Косиняк-Камыш, Мирослав Пётровский, Павел Танайно, Рафал Тшасковский, Вальдемар Витковский и Станислав Жултек.

Если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов избирателей, то 12 июля состоится второй тур голосования. Президентом Республики Польша станет тот кандидат, который получит наибольшее количество голосов.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон о проведении президентских выборов с помощью почты из-за пандемии коронавируса.

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Топ комментарии
+8
от чого тут так мало про наших найближчих сусідів??? про москалів нам тут втирають ледь не в кожній новині - хто шо висрав чи виблював десь на мордорських іпєнях - воно нам нада??? А про поляків в день голосування. А раніше не мона - ну, там, про кандидатів, і шо воно для нас важить?
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28.06.2020 12:22
+4
Тримайтеся, пане Дуда і удачі вам. Ми наслідуємо польські традиції на шляху до розвиненої демократії. Він дуже складний і тернистий. Бажаємо Польщі перемоги кого би не обрали президентом
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28.06.2020 12:25
+2
Там Рафал Тшасковскі - мер Варшави - має високі шанси. Європрагматик, його мать! Воно нас продасть як мікрон та мєркаль
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28.06.2020 12:34
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А чего не в Фейсбуке?
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28.06.2020 12:09 Ответить
от чого тут так мало про наших найближчих сусідів??? про москалів нам тут втирають ледь не в кожній новині - хто шо висрав чи виблював десь на мордорських іпєнях - воно нам нада??? А про поляків в день голосування. А раніше не мона - ну, там, про кандидатів, і шо воно для нас важить?
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28.06.2020 12:22 Ответить
Там Рафал Тшасковскі - мер Варшави - має високі шанси. Європрагматик, його мать! Воно нас продасть як мікрон та мєркаль
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28.06.2020 12:34 Ответить
Продаст 73% которые сами себя продали.
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28.06.2020 13:00 Ответить
73% ошуканих
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28.06.2020 13:09 Ответить
Згідний на 100%
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28.06.2020 16:33 Ответить
Тримайтеся, пане Дуда і удачі вам. Ми наслідуємо польські традиції на шляху до розвиненої демократії. Він дуже складний і тернистий. Бажаємо Польщі перемоги кого би не обрали президентом
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28.06.2020 12:25 Ответить
Я обеспокоен претендентом Вольдемаром, какие то не здоровые ассоциации🤔
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28.06.2020 12:38 Ответить
Там два реальних претендента, Дуда і Тшасковскі.
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28.06.2020 13:05 Ответить
Дудка переможе
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28.06.2020 13:24 Ответить
не факт - у другому турі ПіС - Дуду, можуть "прокатити"....
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28.06.2020 13:50 Ответить
голосование по почте читается правильно "рай для фальсификаторов".
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28.06.2020 15:44 Ответить
 
 