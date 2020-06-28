За сутки в РФ зафиксировали 6,7 тыс. случаев COVID-19, всего 634,4 тыс. инфицированных

Количество новых случаев по России продолжает снижаться: в субботу и пятницу их было около 6,8 тыс., в четверг и среду - 7,1 тыс., во вторник - 7,4 тыс., в понедельник - 7,6 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

За последние сутки в РФ коронавирусная инфекция нового типа выявлена еще у 6 791 человека.

Число заболевших за весь период по всей стране достигло 634 437 человек.

Скончались в РФ за сутки 104 человека, из них 24 - в Москве. За весь период погибли 9 073 человека.

Выздоровели и выписаны уже 399 087 пациентов, в том числе 5 735 за последние 24 часа.

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