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За сутки в РФ зафиксировали 6,7 тыс. случаев COVID-19, всего 634,4 тыс. инфицированных

За сутки в РФ зафиксировали 6,7 тыс. случаев COVID-19, всего 634,4 тыс. инфицированных

Количество новых случаев по России продолжает снижаться: в субботу и пятницу их было около 6,8 тыс., в четверг и среду - 7,1 тыс., во вторник - 7,4 тыс., в понедельник - 7,6 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

За последние сутки в РФ коронавирусная инфекция нового типа выявлена еще у 6 791 человека.

Число заболевших за весь период по всей стране достигло 634 437 человек.

Скончались в РФ за сутки 104 человека, из них 24 - в Москве. За весь период погибли 9 073 человека.

Выздоровели и выписаны уже 399 087 пациентов, в том числе 5 735 за последние 24 часа.

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Топ комментарии
+2
навіщо нам інформація про це лайно?
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28.06.2020 13:06
+2
підтримую
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28.06.2020 13:51
+1
и что? нам предлагают "порадоваться"? с какой целью подается информация? тогда уж сообщайте сводки ДТП в россии за сутки.
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28.06.2020 13:33
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Правила форума Совет форумчан
знайомий перехворів і виявив при тестуванні антитіла в організмі. Має зараз побічний ефект, втратив нюх, не відчуває по запаху, що їсть
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28.06.2020 12:36 Ответить
І запаху газу не відчує у випадку його витоку...
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28.06.2020 14:14 Ответить
запах спирту чує лише коли до носа піднесе. З газом експерименти не проводив. Все що єсть для нього є без запаху. Можливо що і не почує, спитаю
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28.06.2020 17:29 Ответить
Звичайна кацапська брехня, в день 50 тис нових хворих і 5 тис трупів від ковід.
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28.06.2020 12:48 Ответить
За добу в РФ зафіксували 6,7 тис. випадків COVID-19, усього 634,4 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 4231там кацапы, в который раз, радиацию разлили на севере...обгадив пол скандинавского полуострова...а вы у них ковид считаете https://twitter.com/disclosetv/status/1276866881308307459/photo/1
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28.06.2020 13:00 Ответить
Датчики в Швеції виявили збільшення ядерних частинок десь поблизу Балтійського моря або поблизу. Стокгольмська станція моніторингу виявила 3 ​​ізотопи; Cs-134, Cs-137 та Ru-103 пов'язані з ядерним поділом на більш високих, ніж зазвичай, рівнях.
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28.06.2020 17:31 Ответить
навіщо нам інформація про це лайно?
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28.06.2020 13:06 Ответить
підтримую
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28.06.2020 13:51 Ответить
и что? нам предлагают "порадоваться"? с какой целью подается информация? тогда уж сообщайте сводки ДТП в россии за сутки.
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28.06.2020 13:33 Ответить
или когда следующий он-лайно парад
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28.06.2020 13:52 Ответить
Хтось бачив ***** в масці і рукавичках ?
А суслика.....?
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28.06.2020 16:07 Ответить
 
 