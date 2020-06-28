Соблюдая правила карантина, мы увидим совсем другие цифры, а такого роста случаев COVID-19 в Украине не будет, - Степанов

В Украине в случае соблюдения гражданами определенных противоэпидемических правил прекратится рост количества случаев COVID-19.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По словам министра здравоохранения, в большинстве европейских стран граждане строго соблюдают противоэпидемические правила.

"Выполнение этих правил не является тяжелым - они очень просты: ты заходишь в любое помещение, ресторан, в любое здание, в лифт и просто надеваешь маску. Если ты где-то на улице, куда-то идешь, и заходишь в супермаркет, ты, кроме маски, еще придерживаешься социальной дистанции в 1,5 метра, пользуешься антисептиками. Это нетрудно, но соблюдение этих правил снижает риск инфицирования коронавирусной болезнью и снижает его существенно", - заявил Степанов.

Глава Минздрава также отметил, что в европейских странах достаточно строго контролируется соблюдение этих правил, как со стороны владельцев заведений, так и со стороны соответствующих контролирующих органов.

Минздрав тоже обратился к контролирующим органам с просьбой установить более строгий контроль за соблюдением украинцами карантинных ограничений. "

Для нас это очень важно. Если мы будем соблюдать эти несложные, очень простые правила, мы тоже увидим совсем другие цифры, и у нас не будет такого роста случаев коронавирусной болезни", - подчеркнул министр.

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