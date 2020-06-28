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Новости Коронавирус и карантин
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карантин (16728) Минздрав (4883) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Соблюдая правила карантина, мы увидим совсем другие цифры, а такого роста случаев COVID-19 в Украине не будет, - Степанов

Соблюдая правила карантина, мы увидим совсем другие цифры, а такого роста случаев COVID-19 в Украине не будет, - Степанов

В Украине в случае соблюдения гражданами определенных противоэпидемических правил прекратится рост количества случаев COVID-19.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По словам министра здравоохранения, в большинстве европейских стран граждане строго соблюдают противоэпидемические правила.

"Выполнение этих правил не является тяжелым - они очень просты: ты заходишь в любое помещение, ресторан, в любое здание, в лифт и просто надеваешь маску. Если ты где-то на улице, куда-то идешь, и заходишь в супермаркет, ты, кроме маски, еще придерживаешься социальной дистанции в 1,5 метра, пользуешься антисептиками. Это нетрудно, но соблюдение этих правил снижает риск инфицирования коронавирусной болезнью и снижает его существенно", - заявил Степанов.

Глава Минздрава также отметил, что в европейских странах достаточно строго контролируется соблюдение этих правил, как со стороны владельцев заведений, так и со стороны соответствующих контролирующих органов.

Минздрав тоже обратился к контролирующим органам с просьбой установить более строгий контроль за соблюдением украинцами карантинных ограничений. "

Для нас это очень важно. Если мы будем соблюдать эти несложные, очень простые правила, мы тоже увидим совсем другие цифры, и у нас не будет такого роста случаев коронавирусной болезни", - подчеркнул министр.

Читайте также: Киев и 11 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии
+16
Набридли вже, блазні.
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28.06.2020 12:42
+15
-= в большинстве европейских стран деньги из фонда борьбы с короновирусом на забирают на строительство дорог которые потом смывает паводком ......
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28.06.2020 12:44
+14
Не знаю, як там в інших країнах, але тут в Польщі зараз магазинах багато людей без масок, дистанцію не дотримуються, транспорт ніколи не зупиняли, а захворюваність зменшується.
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28.06.2020 12:44
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Соблюдая правила карантина мы увидим совсем другие цифры, а такого роста случаев COVID-19 в Украине не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 236 - уважаемые президенты, работавшие на благо своей страны, которых будут всегда любить и помнить и жалкие обоссанные клоуны ! Соблюдая правила карантина мы увидим совсем другие цифры, а такого роста случаев COVID-19 в Украине не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 6984
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28.06.2020 12:42 Ответить
Бот, твой хозяин - такое же вороватое посмешище, как и нынешний клоун.
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28.06.2020 12:59 Ответить
маску клоуна і паяца, яку він "одягав" років мабуть 20, за рік не знімеш
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28.06.2020 13:43 Ответить
Набридли вже, блазні.
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28.06.2020 12:42 Ответить
Особливо ті, які замість боротьби з пандемією: збільшення масштабів тестування, забезпечення медиків захисними костюмами тринькають гроші з Фонду боротьби з пандемією коронавірусу на так зване "велике будівництво доріг", бо саме там можна найбільше вкрасти.
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28.06.2020 13:01 Ответить
Не знаю, як там в інших країнах, але тут в Польщі зараз магазинах багато людей без масок, дистанцію не дотримуються, транспорт ніколи не зупиняли, а захворюваність зменшується.
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28.06.2020 12:44 Ответить
В Європі людей лікують, а в Україні над людьми знущаються. Тому результат протилежний.
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28.06.2020 13:52 Ответить
А яким чином на захворюванність вірусом впливає якість лікування? Що, вірус злякався того, що його будуть добре лікувати і тому меньше почав вражати людей? Мова йщла про те, що захворюванність знижується не дивлячись на те, що багато людей нехтують рекомендаціями ВОЗ відносно запобігання зараженню.
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28.06.2020 18:03 Ответить
-= в большинстве европейских стран деньги из фонда борьбы с короновирусом на забирают на строительство дорог которые потом смывает паводком ......
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28.06.2020 12:44 Ответить
замутить бабки по зеленому
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28.06.2020 12:56 Ответить
Ну положим те дороги что смыло были построены на замученные бабки по порошенковски. Они же при нем строились.
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28.06.2020 18:05 Ответить
Мозго2б.
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28.06.2020 12:47 Ответить
Верните деньги, выделенные на борьбу с ковидом обратно, зебилы.
Может быть нужно обеспечить группу риска защитой, а не пились бабло голодным гнидам на типа строительстве дорог?
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28.06.2020 12:50 Ответить
Кто то соблюдал карантин? Он же был незаконный, прямо нарушал Конституцию Украины.
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28.06.2020 14:05 Ответить
никто вам, брехунам, не верит. и никто вас, подонков, прощать не собирается. ответите за всё. сядете. если повезёт...
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28.06.2020 12:51 Ответить
такое впечатление, что этот ублюдок степашка вообще никогда намордник дольше 1 минуты не надевал.
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28.06.2020 12:53 Ответить
Это блеф. Общее число заболевших и умерших не изменится, только срок карантина растянется с месяца до года. Плюс один - в каждый момент уменьшится потребность в койкоместах.
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28.06.2020 12:53 Ответить
Вроде бы нет карантина, но нет и нормальной жизни. И это продолжает гробить экономику.
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28.06.2020 13:04 Ответить
Оо!...вот вам и ключевая ошибка. Не понимает ни природу происхождения вируса, ни сам механизм его распространения.
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28.06.2020 13:04 Ответить
Это не обязательно. Но он и этого не понимает.
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28.06.2020 13:06 Ответить

Исследования ученых Калифорнийского университета подтвердили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца.....как у глобстера!!! да....
Об этом сообщает The Financial Times, информирует https://enovosty.com/news enovosty.com/news .
Именно эти отростки, по мнению исследователей, позволяют инфекции https://enovosty.com/tag/covid-19 COVID-19 быстро распространяться. Руководитель исследования профессор Неван Кроган утверждает, что «зловещие щупальца» пробивают оболочку клеток и таким образом инфекция передается от одной клетки к другой.
Помимо этого ученые выяснили, что после заражения клетки человеческого организма, как «зомби» выполняют все «инструкции» вируса, что отличает его от всех известных инфекций.
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28.06.2020 13:14 Ответить
Ну извините уж, вирусы сами по себе не размножаются. Только посредством зпрпженноц клетки.
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28.06.2020 16:56 Ответить
Прочитал как очередной сценарий к апокалиптическому фильму Стивена Спилберга.
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28.06.2020 18:07 Ответить
Тільки дурні могли прийняти рівшення про послаблення карантину при зростаючому захворюванні.Це навіть не йолка,а корабельна сосна а не влада.
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28.06.2020 13:08 Ответить
І на наступних ви борах влада буде обиратися з лайна бо обирати ні з чого.Поки не сядуть всі папіредники життя в Україні не покращиться.
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28.06.2020 13:46 Ответить
Зебилы напоминают тех мужиков с анекдота, - когда один яму копал, другой закапывал , а тот кто должен садить деревья не пришел.
Карантин помог бы если бы паралельно проводилось достаточное тестирование. А когда у вас результатов ждали и ждут по две недели, то до жопы был весь ваш каранти.
Сейчас дошло но уже поздно.
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28.06.2020 13:10 Ответить
Блазнів геть!
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28.06.2020 13:10 Ответить
Пусть этим ублюдкам читает правила!
Дотримуючись правил карантину ми побачимо зовсім інші цифри, а такого зростання випадків COVID-19 в Україні не буде, - Степанов - Цензор.НЕТ 570
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28.06.2020 13:28 Ответить
Не повезло нашому крутому міністру Степанову з народом. Якийсь не правильний, не достойний такого міністра, народ попався. Можливо варто Степанову підти покерувати швейцарським чи французьким народом. От тільки чи зможе там Степанов закупляти ЗІЗ за завищеними цінами? Зможе, але після цього прийдеться посидіти в комфортній європейській в'язниці.Досить поклацати перемикачем телевізора по різних закордонних каналах і поспілкуватися з родичами і знайомими "за бугром", щоб зрозуміти, що всі ці розповіді про "слухняних" європейців - здебільшого байки. Ще багато залежить від того, куди дивитись: якщо в ділових кварталах Лондона правил може і дотримуються, то в якомусь провінційному містечку Франції чи Австрії народ давно сидить по кав'ярнях і загорає на пляжах.
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28.06.2020 13:11 Ответить
"заходишь в ресторан и надеваешь маску" - э доктор, а как же я харчеваться буду через маску в ресторане ?
Соблюдая правила карантина мы увидим совсем другие цифры, а такого роста случаев COVID-19 в Украине не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 3993
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28.06.2020 13:16 Ответить
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28.06.2020 13:28 Ответить
Ця банда щоденно накручує фальсифіковані показники, коли цей бардак вже закінчиться. Ця боротьба з вірусом перетворилась в боротьбу з своїм народом. У Польщі все нормалізувалось, люди спокійно пересуваються без цих шкідливих масок і показники стрімко падають.
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28.06.2020 13:23 Ответить
Да сколько раз повторять: НЕОБХОДИМО СРОЧНОЕ ЧИПИРОВАНИЕ СКОТОСТАДА ОТ КОРОНОВИРУСА В СРАКУ! Иначе ниче не поможет!
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28.06.2020 13:31 Ответить
Ну так. Правила були досить прості.
Не працювати Велюрам та Епіцентрам. Не лазити толпами без масок по зачиненим кафе на каву.
Але кому ж то цікаво то...
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28.06.2020 13:32 Ответить
Лжёт зелёная нечисть. Нигде в Европе людей силой не забирают в больницы. В Украине если сообщить семейному врачу о симптомах - посадят в инфекционную больницу. Поэтому люди убегают от врачей.
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28.06.2020 13:50 Ответить
Сьогодні по вагонам метрополітену ходили професійні жебраки, роздрібні офені, музиканти. А жандармам пофіг, чомусь зверху станції чмирить сільських хлопців, перевіряючи у них паспорти, і їм поліцаям глибоко начхати , хто там може заразити пів Києва. Мабуть дядько Білл і його корпорації СЕРІ і NIH попросив українську тупу владу організувати більше пекла для плебеїв. А ті замість того щоб вигнати жебраків подають їм милостиню. Нехай ідуть жебрати до КМУ, ВРУ, Контори Президента і Генпрокурора і там просять милостиню у Шмигаля, Зеленського, Третякової і інших ссавців. Країна де влада і 44 відсотки це просто дебіли приречена на знищення.
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28.06.2020 13:50 Ответить
У відставку це лайно.
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28.06.2020 14:08 Ответить
Степанов, ты разве министр по ковиду ? Это просто сезонный грипп.

В Украине нет других заболеваний ?

Может уступишь своё кресло профессионалу - Уляне Супрун ?
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28.06.2020 14:18 Ответить
Уберите это гавно Степпанова с Ляшком.
Тошнит от этих мразей...
Впрочем как и от остального зелёного гавна...
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28.06.2020 15:30 Ответить
 
 