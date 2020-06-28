Соблюдая правила карантина, мы увидим совсем другие цифры, а такого роста случаев COVID-19 в Украине не будет, - Степанов
В Украине в случае соблюдения гражданами определенных противоэпидемических правил прекратится рост количества случаев COVID-19.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
По словам министра здравоохранения, в большинстве европейских стран граждане строго соблюдают противоэпидемические правила.
"Выполнение этих правил не является тяжелым - они очень просты: ты заходишь в любое помещение, ресторан, в любое здание, в лифт и просто надеваешь маску. Если ты где-то на улице, куда-то идешь, и заходишь в супермаркет, ты, кроме маски, еще придерживаешься социальной дистанции в 1,5 метра, пользуешься антисептиками. Это нетрудно, но соблюдение этих правил снижает риск инфицирования коронавирусной болезнью и снижает его существенно", - заявил Степанов.
Глава Минздрава также отметил, что в европейских странах достаточно строго контролируется соблюдение этих правил, как со стороны владельцев заведений, так и со стороны соответствующих контролирующих органов.
Минздрав тоже обратился к контролирующим органам с просьбой установить более строгий контроль за соблюдением украинцами карантинных ограничений. "
Для нас это очень важно. Если мы будем соблюдать эти несложные, очень простые правила, мы тоже увидим совсем другие цифры, и у нас не будет такого роста случаев коронавирусной болезни", - подчеркнул министр.
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Может быть нужно обеспечить группу риска защитой, а не пились бабло голодным гнидам на типа строительстве дорог?
Исследования ученых Калифорнийского университета подтвердили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца.....как у глобстера!!! да....
Об этом сообщает The Financial Times, информирует https://enovosty.com/news enovosty.com/news .
Именно эти отростки, по мнению исследователей, позволяют инфекции https://enovosty.com/tag/covid-19 COVID-19 быстро распространяться. Руководитель исследования профессор Неван Кроган утверждает, что «зловещие щупальца» пробивают оболочку клеток и таким образом инфекция передается от одной клетки к другой.
Помимо этого ученые выяснили, что после заражения клетки человеческого организма, как «зомби» выполняют все «инструкции» вируса, что отличает его от всех известных инфекций.
Карантин помог бы если бы паралельно проводилось достаточное тестирование. А когда у вас результатов ждали и ждут по две недели, то до жопы был весь ваш каранти.
Сейчас дошло но уже поздно.
Не працювати Велюрам та Епіцентрам. Не лазити толпами без масок по зачиненим кафе на каву.
Але кому ж то цікаво то...
В Украине нет других заболеваний ?
Может уступишь своё кресло профессионалу - Уляне Супрун ?
Тошнит от этих мразей...
Впрочем как и от остального зелёного гавна...