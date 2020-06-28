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Минобороны (9038) обстрел (25772) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ с начала суток дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Наемники РФ с начала суток дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Луганском направлении, в период с 04.05 по 04.30, российские оккупационные войска выпустили 9 мин 82-го калибра по защитникам Мироновского.

А с 7.25 по 7.50, осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи Старогнатовки, что на Донецком направлении.

На вражеские обстрелы, украинские воины оперативно отвечали из имеющихся огневых средств.

По имеющейся информации, с начала текущего дня, боевых потерь среди украинских защитников, нет.

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28.06.2020 12:58 Ответить
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28.06.2020 13:04 Ответить
Хорошо, что потерь нет среди защитников Украины! Да, https://censor.net/ua/user/472328?
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28.06.2020 13:52 Ответить
Втрати чомусь з"являються на другий і третій день а кожного дня потерь нет. ГАНЬБА БРЕХНІ.
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28.06.2020 13:02 Ответить
Когда я уже прочитаю что ВСУ навалило наемникам по самое небалуйся и те сбежали в москву,а наших солдат с цветами и бабами встречает Гуково и Ростов
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28.06.2020 13:17 Ответить
А де регулярна армія України? Чи тамв тій ООС загін з партизан-контрабандистів, коли не можуть перемогти навіть найманців, може не роздивидлись не найманці а окупанти РФ чи вороги, чи регулярні війська РФ, так було б точніше. Країна де влада, 44 відсотки її народу і журналісти це тупі валянки.
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28.06.2020 13:38 Ответить
так там найманці військові по призову рф, а контрактники розбрелись по всьому світу.. часом і без пагонів ходять
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28.06.2020 13:46 Ответить
 
 