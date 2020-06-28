Наемники РФ с начала суток дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Луганском направлении, в период с 04.05 по 04.30, российские оккупационные войска выпустили 9 мин 82-го калибра по защитникам Мироновского.

А с 7.25 по 7.50, осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи Старогнатовки, что на Донецком направлении.

На вражеские обстрелы, украинские воины оперативно отвечали из имеющихся огневых средств.

По имеющейся информации, с начала текущего дня, боевых потерь среди украинских защитников, нет.

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