Наемники РФ с начала суток дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны
С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
На Луганском направлении, в период с 04.05 по 04.30, российские оккупационные войска выпустили 9 мин 82-го калибра по защитникам Мироновского.
А с 7.25 по 7.50, осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи Старогнатовки, что на Донецком направлении.
На вражеские обстрелы, украинские воины оперативно отвечали из имеющихся огневых средств.
По имеющейся информации, с начала текущего дня, боевых потерь среди украинских защитников, нет.
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