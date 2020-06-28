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В Китае из-за вспышки CОVID-19 на жесткий карантин закрыли 500 тыс. человек в провинции Хэбэй

В Китае из-за вспышки CОVID-19 на жесткий карантин закрыли 500 тыс. человек в провинции Хэбэй

Власти КНР ввели режим строгой изоляции в уезде Аньсинь провинции Хэбэй, где проживают около 500 тыс. человек, в связи с новыми случаями коронавируса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Уезд, расположенный в 150 км от Пекина, был взят под усиленный контроль после выявления здесь 12 случаев коронавируса, 11 из которых оказались связаны с пекинским оптовым рынком "Синьфади", ставшим новым эпицентром распространения инфекции в регионе.

До этого в уезде Аньсинь уже вводились ограничения на поездки, напоминают СМИ, однако теперь только одному члену семьи раз в день разрешено выходить из дома, чтобы приобрести продовольствие и медикаменты. Граждане также могут покидать жилища для получения медицинской помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая вспышка COVID-19 в Китае: Пекинский коронавирус более заразен, чем уханьский, - профессор института вирусологии Уханьского университета Чжаньцю

Госкомздрав КНР ранее сообщил, что за истекшие сутки в Китае выявлены 24 новых случая заражения коронавирусом, из них 17 больных в активной форме и семь бессимптомных носителей. 14 активных случаев зафиксированы в Пекине. Летальных исходов нет.

Всего с середины июня в Пекине выявлены более 300 случаев коронавируса.

18 июня четверг главный эпидемиолог из центра по профилактике и контролю заболеваний Китая У Цзунью отмечал, что китайские власти уже сумели взять под контроль вспышку коронавируса в Пекине. "Когда я говорю, что она под контролем, это не значит, что количество случаев завтра или послезавтра сравняется с нолем", - сказал чиновник..

Также читайте: Новую вспышку COVID-19 в Пекине вызвал вирус родом из Европы, - Китай

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Топ комментарии
+6
Дети в масках кросс на время на уроках физкультуры в китайских школах будут продолжать?
А то СМИ писали, что два ребенка в Китае умерли от гипоксии из-за масок на уроках физкультуры.
Вы понимаете, что такое "умереть от гипоксии"?
Это значит - задохнуться.
Не знаю, что сделали их родители, может, других нарожали.
А как то мне, то на директоров тех школ, где дети умерли, надо бы надеть противогаз, защемить прищепкой "хобот' и заставить бежать кросс.

Стесняюсь спрость Степанова: насколько свободно дышится пассажирам в масках в "переполненном общественном транспорте Украины"(С) ?
Степанов, у вас есть противогаз?
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28.06.2020 13:58
+5
Вот поразительно на ВИЧ не тестируют зараженных без симптомов еще, на гепатит носителей бессимптомных (не больных, а носителей) не тестируют, на дифтерию носителей бессмптомных не тестируют, но вот коронобесие - это иное дело.
Это же афера века, как из-за 104 умерших в Австралии заставить гос. долг страны вырасти по половины триллиона(!) долларов,.
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28.06.2020 14:02
+3
ПАРАД РЮССКАГА ГОВНА В СЕВАСТОПОЛЕ И МОСКВЕ ВИДЕЛИ?танк Т-34 дизельный,в Севастополе выхлопы Дизеля засрали все улицы Севаса...покажите то же на параде в МОСКВЕ**???где Т-34 срали дизелем... парад для БАРАНОВ нарисовали...видосик типа Зеля поссал...
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28.06.2020 13:56
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Правила форума Совет форумчан
Знову прихильники ліберальної боротьби гніпитимуть, що китайці їх вчасно не папєрєділі та не надали усієї омріяної інформації ...

І поки наші любителі невпинних реформ та безперервного покращення економіки вишукують медоди збалансування смертності та прибутку, китайська економіка вперше за пів року показала зростання того прибутку на 6 відсотків - до 582,3 юанів (82+ мільярдів доларів) за місяць.
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28.06.2020 13:35 Ответить
ваші зебіли
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28.06.2020 13:42 Ответить
Так санепідсоужбу гідності ліквідували *******, а не зебіли. Просто дивно, як вони ще досі не затіяли якої небуть масової акції протесту проти коронавірусу ...
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28.06.2020 16:49 Ответить
Раньше была Немецко-рюсскае говно.под названием Мировая революциыя МАРКСА ЭНГЕЛЬСА ЧЛЕНИНА,сегодня эту матню назвапли КОРОНА ипанутого рюсскага МИРА ВИРУСА....
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28.06.2020 13:40 Ответить
В честь ЗЄ назвали провінцію в Китаї?
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28.06.2020 13:46 Ответить
А тепер це чиє авно - кетайцко-рюсске, чи пєндосо-бразилійське?
Хто його поширює у наших найбільш петріотічєскіх регіонах?
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28.06.2020 16:54 Ответить
ну так если цитировать коммунистов то гарантированно станешь лжецом)
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28.06.2020 13:51 Ответить
пока не будет вакцины - это будет до бесконечности
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28.06.2020 13:44 Ответить
Тут хтось казав шо Ізраіловка вже створила вакцину.
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28.06.2020 13:56 Ответить
второе условие - она должна быть массово доступной
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28.06.2020 14:11 Ответить
это для тех кто ругает нас простых вместе со Степановым мол мы не послушные а европа соблюдает и там не повторяется заражение :В Чехии самое большое ежедневное число новых случаев коронавируса с 8 апреля
В Чехии зафиксировано 260 новых случаев коронавируса за последние сутки. Это самый ежедневный прирост с 8 апреля.
Об этом сообщает https://www.novinky.cz/ Novinky.
По данным Министерства здравоохранения, в субботу число новых случаев заболевания было почти на 100 выше, чем в пятницу.
В субботу доля новых случаев коронавирусной инфекции в количестве тестов по сравнению с пятницей утроилась до 13,96 процента.
Количество тестов, проведенных в субботу, сократилось примерно вдвое по сравнению с более чем 4300 тестами в пятницу - до 1862.
Всего в стране подтвердили 11 298 случаев заболевания COVID-19, в результате болезни умерли 347 человек.
Напомним, 25 июня в Чехии зафиксировано https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/25/7111508/ 127 новых случаев коронавируса за сутки , что является самым большим ежедневным количеством за последние два месяца.https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/on-line-v-cesku-pribylo-260-nakazenych-koronavirem-nejvic-od-zacatku-dubna-40329008
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28.06.2020 13:45 Ответить
Вот поразительно на ВИЧ не тестируют зараженных без симптомов еще, на гепатит носителей бессимптомных (не больных, а носителей) не тестируют, на дифтерию носителей бессмптомных не тестируют, но вот коронобесие - это иное дело.
Это же афера века, как из-за 104 умерших в Австралии заставить гос. долг страны вырасти по половины триллиона(!) долларов,.
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28.06.2020 14:02 Ответить
На відміну від ковіду перелічені захворювання не несуть загрози колапсу медицини. Решта вірусних захворювань не поширюється так влітку. "Панікери" і "аферисти" просто екстраполюють наявну картину на наступний холодний період. А свідкам "коронабєсія" до цих фактів байдуже.
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28.06.2020 14:37 Ответить
чтоб не было коллапса медицины нужно новые больницы готовить, а не старые закрывать...
а если честно, то лично для меня этот коллапс давно произошёл...
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28.06.2020 15:26 Ответить
пофиг сколько - главное сколько тестов тогда и седня делали
зачем манипулировать?
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28.06.2020 13:49 Ответить
нельзя шоб знало сотни тыс. и все молчали.
ну а то что немного подманипулировывают, так это не грех и не доказательство
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28.06.2020 14:46 Ответить
ВАКЦИНА ЕСТЬ...новый президент США ДЖО БАЙДЕН...рюсска падаль сдохет от СУЛТАНА ЭРДОГАНА...ЗА 5 ДНЕЙ...
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28.06.2020 13:47 Ответить
ПАРАД РЮССКАГА ГОВНА В СЕВАСТОПОЛЕ И МОСКВЕ ВИДЕЛИ?танк Т-34 дизельный,в Севастополе выхлопы Дизеля засрали все улицы Севаса...покажите то же на параде в МОСКВЕ**???где Т-34 срали дизелем... парад для БАРАНОВ нарисовали...видосик типа Зеля поссал...
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28.06.2020 13:56 Ответить
Дети в масках кросс на время на уроках физкультуры в китайских школах будут продолжать?
А то СМИ писали, что два ребенка в Китае умерли от гипоксии из-за масок на уроках физкультуры.
Вы понимаете, что такое "умереть от гипоксии"?
Это значит - задохнуться.
Не знаю, что сделали их родители, может, других нарожали.
А как то мне, то на директоров тех школ, где дети умерли, надо бы надеть противогаз, защемить прищепкой "хобот' и заставить бежать кросс.

Стесняюсь спрость Степанова: насколько свободно дышится пассажирам в масках в "переполненном общественном транспорте Украины"(С) ?
Степанов, у вас есть противогаз?
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28.06.2020 13:58 Ответить
Маразм косить людство з усіх боків. Адекватність його полишила.
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28.06.2020 14:40 Ответить
с 4 июля для всех британских супругов закончится запрет на секс. ради справедливости следует отметить, что этот запрет затронул не так уж много людей... зато с 23 марта...
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28.06.2020 15:22 Ответить
👆👆👆кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації👆
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28.06.2020 15:28 Ответить
главное не оставить без масочной защиты детей. особенно до 2 лет. особенно при температуре воздуха выше 30.
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28.06.2020 16:03 Ответить
Нужно придумать название тем, кто коронавирус считает шуткой и дурантином. И принципиально не носит маски. Объеденить в одно слово зебил, кретин, идиот, кацап, и шоб ты здох.
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28.06.2020 16:23 Ответить
І шо?знову півтора померлих китайця як зимою? Ізза 6 хворих вони закрили якесь там село на пів мілійона
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28.06.2020 18:13 Ответить
очередная сказка для дебилоидов - это сделать физически не возможно
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28.06.2020 18:54 Ответить
Просто перекрити подачу газу на будинок і хай собі далі погрожує...
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28.06.2020 23:07 Ответить
 
 