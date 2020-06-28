В Китае из-за вспышки CОVID-19 на жесткий карантин закрыли 500 тыс. человек в провинции Хэбэй
Власти КНР ввели режим строгой изоляции в уезде Аньсинь провинции Хэбэй, где проживают около 500 тыс. человек, в связи с новыми случаями коронавируса.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Уезд, расположенный в 150 км от Пекина, был взят под усиленный контроль после выявления здесь 12 случаев коронавируса, 11 из которых оказались связаны с пекинским оптовым рынком "Синьфади", ставшим новым эпицентром распространения инфекции в регионе.
До этого в уезде Аньсинь уже вводились ограничения на поездки, напоминают СМИ, однако теперь только одному члену семьи раз в день разрешено выходить из дома, чтобы приобрести продовольствие и медикаменты. Граждане также могут покидать жилища для получения медицинской помощи.
Госкомздрав КНР ранее сообщил, что за истекшие сутки в Китае выявлены 24 новых случая заражения коронавирусом, из них 17 больных в активной форме и семь бессимптомных носителей. 14 активных случаев зафиксированы в Пекине. Летальных исходов нет.
Всего с середины июня в Пекине выявлены более 300 случаев коронавируса.
18 июня четверг главный эпидемиолог из центра по профилактике и контролю заболеваний Китая У Цзунью отмечал, что китайские власти уже сумели взять под контроль вспышку коронавируса в Пекине. "Когда я говорю, что она под контролем, это не значит, что количество случаев завтра или послезавтра сравняется с нолем", - сказал чиновник..
Пожалуйста, подождите...
І поки наші любителі невпинних реформ та безперервного покращення економіки вишукують медоди збалансування смертності та прибутку, китайська економіка вперше за пів року показала зростання того прибутку на 6 відсотків - до 582,3 юанів (82+ мільярдів доларів) за місяць.
Хто його поширює у наших найбільш петріотічєскіх регіонах?
В Чехии зафиксировано 260 новых случаев коронавируса за последние сутки. Это самый ежедневный прирост с 8 апреля.
Об этом сообщает https://www.novinky.cz/ Novinky.
По данным Министерства здравоохранения, в субботу число новых случаев заболевания было почти на 100 выше, чем в пятницу.
В субботу доля новых случаев коронавирусной инфекции в количестве тестов по сравнению с пятницей утроилась до 13,96 процента.
Количество тестов, проведенных в субботу, сократилось примерно вдвое по сравнению с более чем 4300 тестами в пятницу - до 1862.
Всего в стране подтвердили 11 298 случаев заболевания COVID-19, в результате болезни умерли 347 человек.
Напомним, 25 июня в Чехии зафиксировано https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/25/7111508/ 127 новых случаев коронавируса за сутки , что является самым большим ежедневным количеством за последние два месяца.https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/on-line-v-cesku-pribylo-260-nakazenych-koronavirem-nejvic-od-zacatku-dubna-40329008
Это же афера века, как из-за 104 умерших в Австралии заставить гос. долг страны вырасти по половины триллиона(!) долларов,.
а если честно, то лично для меня этот коллапс давно произошёл...
зачем манипулировать?
ну а то что немного подманипулировывают, так это не грех и не доказательство
А то СМИ писали, что два ребенка в Китае умерли от гипоксии из-за масок на уроках физкультуры.
Вы понимаете, что такое "умереть от гипоксии"?
Это значит - задохнуться.
Не знаю, что сделали их родители, может, других нарожали.
А как то мне, то на директоров тех школ, где дети умерли, надо бы надеть противогаз, защемить прищепкой "хобот' и заставить бежать кросс.
Стесняюсь спрость Степанова: насколько свободно дышится пассажирам в масках в "переполненном общественном транспорте Украины"(С) ?
Степанов, у вас есть противогаз?