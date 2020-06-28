В Конгрессе США предлагают выделить в следующем году 3,8 млрд долларов на сдерживание России в Европе

Конгреcc США может выделить 3,8 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе. Об этом стало известно в субботу, 27 июня, из проекта оборонного бюджета США на следующий финансовый год.

Текст документа опубликован на официальной странице комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Предполагается, что деньги пойдут на осуществление стратегических морских перевозок и спутниковую связь, а также на подводные лодки и противолодочный военный потенциал.

В проекте бюджета также предлагается запретить финансирование любой деятельности, способствующей признанию российского суверенитета над Крымом, а также и дальше ограничивать военное сотрудничество США с Россией за исключением тех случаев, когда речь идет о предотвращении риска конфликтов.

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Проект оборонного бюджета США будет обсуждаться комитетом в начале июля, после этого он будет направлен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса. В прошлом году на "сдерживание России" было выделено 6,3 миллиарда долларов.