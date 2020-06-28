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В Конгрессе США предлагают выделить в следующем году 3,8 млрд долларов на сдерживание России в Европе

В Конгрессе США предлагают выделить в следующем году 3,8 млрд долларов на сдерживание России в Европе

Конгреcc США может выделить 3,8 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе. Об этом стало известно в субботу, 27 июня, из проекта оборонного бюджета США на следующий финансовый год.

Текст документа опубликован на официальной странице комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Предполагается, что деньги пойдут на осуществление стратегических морских перевозок и спутниковую связь, а также на подводные лодки и противолодочный военный потенциал.

В проекте бюджета также предлагается запретить финансирование любой деятельности, способствующей признанию российского суверенитета над Крымом, а также и дальше ограничивать военное сотрудничество США с Россией за исключением тех случаев, когда речь идет о предотвращении риска конфликтов.

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Проект оборонного бюджета США будет обсуждаться комитетом в начале июля, после этого он будет направлен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса. В прошлом году на "сдерживание России" было выделено 6,3 миллиарда долларов.

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Топ комментарии
+4
Скорее ***** твоё исчезнет, бункерное
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28.06.2020 15:38
+1
С одной стороны, это очень МАЛО...
А с другой стороны, сама Европа выделяет на эти цели ещё МЕНЬШЕ!
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28.06.2020 15:05
+1
Та зробіть на ці гроші армію в Україні по всім натівським канонам. Орки самі відстануть від Європи.
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28.06.2020 15:09
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Правила форума Совет форумчан
С одной стороны, это очень МАЛО...
А с другой стороны, сама Европа выделяет на эти цели ещё МЕНЬШЕ!
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28.06.2020 15:05 Ответить
Та зробіть на ці гроші армію в Україні по всім натівським канонам. Орки самі відстануть від Європи.
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28.06.2020 15:09 Ответить
Напомню, что после развала СССР Украина имела одну из самых сильных армий мира, включая ядерный потенциал. А к 2014 году это все куда то исчезло. Как думаете через сколько исчезнет новосозданная армия по натовским канонам?
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28.06.2020 15:34 Ответить
Скорее ***** твоё исчезнет, бункерное
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28.06.2020 15:38 Ответить
1.Яка там одна із сильних? Одна із великих по кількості - так. Із зброєю 50-х років.
2.А щоб не зникла - зробити спільне управління, наприклад. Тут фантазії валом.
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28.06.2020 16:41 Ответить
Ты за вечного фюрера проголосовал уже?
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28.06.2020 18:25 Ответить
з таким говнокомандуючим орки не відстануть
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28.06.2020 16:12 Ответить
Как же они постоянно опаздывают... Тормозят постоянно!
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28.06.2020 15:19 Ответить
Вы, это хто? Набутылочные любители *****?
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28.06.2020 15:36 Ответить
У Конгресі США пропонують виділити наступного року 3,8 млрд доларів на стримування Росії в Європі - Цензор.НЕТ 6276
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28.06.2020 15:21 Ответить
"13-12-2019 Отечественной компании «Промобот» из Перми удалось серьезно увеличить поставки своих сервисных роботов на рынке. В 2018 году только иностранцы купили русских роботов на 138 млн, в 2019 году - продажи продолжили расти.
￼Менее чем за 5 лет из небольшого предприятия-стартапа «Промобот» стал одним из ведущих мировых разработчиков сервисных роботов, наладил их серийное производство и при определенной поддержке государства вышел на зарубежные рынки. Лидером продаж стала модель Promobot v.4"
У Конгресі США пропонують виділити наступного року 3,8 млрд доларів на стримування Росії в Європі - Цензор.НЕТ 8911
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28.06.2020 15:26 Ответить
Кто поверит в эту дичь кроме полоумных репоедов?🤣
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28.06.2020 16:19 Ответить
У Конгресі США пропонують виділити наступного року 3,8 млрд доларів на стримування Росії в Європі - Цензор.НЕТ 7453
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28.06.2020 16:41 Ответить
Это тот робот, который пытался сбежать ?
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28.06.2020 18:27 Ответить
А об это шо-то пишет нормальная пресса? Ну, вот, к примеру, тех самых иностранцев, которые якобы купили эти русские поделки?
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28.06.2020 18:28 Ответить
Дешевле спалить её к е..ям.
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28.06.2020 15:33 Ответить
Судя по количеству крестиков у кацапни опять бомбануло. Тяжёлый для их пуканов сегодня день выдался.)
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28.06.2020 16:18 Ответить
Оце вже інша мова і інший підхід. Ворога треба стримувати. Без цих дій фашиська орда захапає все від нафтових родовищ на півночі до Прибалктики, Грузиї, України і Молдови . Чому цим виродкам щось дарувати ? Нехай тварини спочатку своє Нечерноземя окультурать.
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28.06.2020 16:34 Ответить
Там ще тільки пропонують,а тут вже їх поділили...
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28.06.2020 16:54 Ответить
Петро Подлтавець?Умора.Да твоим ником всё сказано.А то,что произошло, похоже на предсмертные конвульсии параши,когда со сливом в унитаз смываются ржавые болты и гайки и крушат всё на своем пути.Как, перед капутом совка(совицкая окупация 14-и республик в том числе и Украины)-чудовищная турбулентность в Афгане.Через дюжину лет и совок издох,как дряхлый шакал.Единственное,что сейчас удерживает мир от быстрого развала этой путлерасии-поглощение огромнейших территорий китайозами.Оттого и пнули в эту клоаку 452 млрд.долларов инвестиций,чтобы не засохла,но увы -параша с гранатой в сливном бачке не может сосуществовать даже с соседями-на 1/8 суши осталось 130 млн. стада-вместо 3.5 млрд. идентичной территории у соседей.Какие ещё нах претензии ...обнутому,как сказал Немцов?Буйного шакала только медленно усыпляют,для вида маня куском мяса в открытой железной клетке,чтобы там и захлопнуть,бешеного.Да,он нахлещется кровищи немцовых,грузин,молдаван,укров,но бешеный урод в итоге захлебнёт и уничтожит всю федерасцию-после попадёт в капкан.
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28.06.2020 18:25 Ответить
 
 