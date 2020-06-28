С начала июня на водоемах Украины погибли уже более 30 детей, - ГСЧС

С начала июня вода уже унесла жизни более чем тридцати детей, Служба спасения призывает взрослых усилить контроль за тем, как юные украинцы проводят свой досуг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Трагические случаи происходят не только тогда, когда дети самостоятельно посещают ставки и реки. Более того, подавляющее количество чрезвычайных происшествий происходят чуть ли не на глазах у взрослых.

Всего, с начала июня вода уже забрала жизни более 30 юных граждан в возрасте до 18 лет.

С целью предотвращения гибели людей в летний период, спасатели напоминают о соблюдении правил безопасного поведения на воде.

Основными условиями для безопасного отдыха являются:



- правильный выбор места для купания;

- строгое соблюдение правил безопасности во время плавания;

- постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;

- категорическое "НЕТ" алкогольным напиткам, ведь в состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.

Также читайте: Паводки на Западной Украине затопили около 5000 колодцев с питьевой водой, - Аваков